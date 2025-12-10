ऑस्ट्रेलियात सोशल मीडिया बंदी लागू, 16 वर्षांखालील मुलांचं खातं ब्लॉक
ऑस्ट्रेलिया जगातील पहिला देश बनला आहे जिथं 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यावर संपूर्ण बंदी (Social media ban ) घालण्यात आली आहे.
Published : December 10, 2025 at 12:33 PM IST
मुंबई : ऑस्ट्रेलिया जगातील पहिला देश बनला आहे, जिथं 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर संपूर्ण बंदी (Social media ban ) घालण्यात आली. 10 डिसेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या या कठोर कायद्यामुळं फेसबुक, टिकटॉक, इन्स्टाग्रामसह प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर 16 वर्षांखालील खाती ब्लॉक होणार आहेत.
16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांचं खातं ब्लॉक
10 डिसेंबर 2025 पासून हा कठोर कायदा लागू झाला असून, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, स्नॅपचॅट, एक्स (ट्विटर), रेडिट, थ्रेड्स, ट्विच आणि किक यांसारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मवर 16 वर्षांखालील वापरकर्त्यांचं खातं ब्लॉक किंवा डिअॅक्टिव्हेट करणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचं नाव ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम एज) अॅक्ट 2024 आहे, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलियन सरकारनं मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी मोठी पायरी उचलली आहे.
या कायद्यानुसार, प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्यांचं वय तपासण्यासाठी "योग्य पावले" उचलावी लागतील. यात फेशियल रेकग्निशन, आयडी प्रूफ किंवा इतर तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो. कायद्याचं उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (सुमारे 33 मिलियन अमेरिकन डॉलर) इतका दंड होऊ शकतो. सरकारनं सांगितलं की, ही बंदी मुलांना सायबरबुलिंग, हानिकारक कंटेंट, प्रायव्हसी धोके आणि व्यसनाधीन वर्तनापासून वाचवण्यासाठी आहे. विशेषतः किशोरावस्थेत (13-15 वर्षे) हे धोके अधिक घातक ठरतात, असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
कायद्याला बालसुरक्षा कार्यकर्ते आणि मानसोपचार तज्ज्ञांनी मोठ्या प्रमाणात समर्थन दिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, अल्कोहोल किंवा ड्रायव्हिंगसारखी वय मर्यादा सोशल मीडियासाठीही आवश्यक आहे, कारण किशोरवयीन मुलांची भावनिक आणि बौद्धिक परिपक्वता अद्याप पूर्ण झालेली नसते.
मात्र, या कायद्यावर टीकाही होत आहे. मुक्त अभिव्यक्ती संघटना, डिजिटल राइट्स कार्यकर्ते आणि काही टेक कंपन्यांनी याला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आणि किशोरवयीन मुलांना ऑनलाइन कम्युनिटीजपासून दूर ठेवणारं पाऊल म्हणून विरोध केला आहे. अंमलबजावणी कठीण असल्याचंही ते सांगतात. कायद्याच्या विरोधात डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्ट नावाच्या गटानं ऑस्ट्रेलियाच्या हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांचा दावा आहे की, हा कायदा संविधानातील राजकीय संवाद आणि वैयक्तिक अधिकारांचं उल्लंघन करतो.
कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या आधीच काही प्लॅटफॉर्म्सनी 13-15 वयोगटातील खाती डिअॅक्टिव्हेट करण्यास सुरुवात केली आहे. टिकटॉक, मेटा (फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम) आणि यूट्यूब यांसारख्या कंपन्यांनी वय तपासणी तंत्रज्ञान वापरून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, काही मुलांनी वय लपवून किंवा इतर अॅप्सवर जाऊन बंदी टाळण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. हा कायदा जगातील इतर देशांसाठी एक उदाहरण ठरू शकतो. अनेक देश ऑस्ट्रेलियाच्या या प्रयोगाचे निरीक्षण करत आहेत आणि समान बंदी आणण्याचा विचार करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान अँथनी अल्बनिज यांनी याला "मुलांच्या सुरक्षेसाठी अभिमानाची गोष्ट" म्हटलं आहे.
हे वाचलंत का :