इंडोनेशियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी
इंडोनेशियानं 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे. मुलांना ऑनलाइन धोके, सायबरबुलिंग आणि डिजिटल फसवणुकीपासून संरक्षण देणं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.
Published : March 28, 2026 at 1:32 PM IST
मुंबई : इंडोनेशियानं शनिवारी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी लागू करण्यास सुरुवात (Social Media Ban in Indonesia) केली. सरकारच्या नवीन नियमानुसार, मुलांना आता YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live आणि Roblox वर खाती तयार करता येणार नाहीत.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयाचा उद्देश मुलांना पॉर्नोग्राफी, सायबरबुलिंग, ऑनलाइन फसवणूक आणि डिजिटल व्यसनासारख्या धोकादायक गोष्टींपासून वाचवणे आहे. या निर्णयामुळं, इंडोनेशिया आग्नेय आशियातील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कठोर निर्बंध लादणारा पहिला देश ठरला आहे.
अंदाजे 70 दशलक्ष मुलांना नियम लागू
इंडोनेशियाचे दळणवळण आणि डिजिटल व्यवहार मंत्री, मेतुया हाफिद यांनी मार्चमध्ये या नियमाची घोषणा केली होती. त्यावेळी ते म्हणाले होते, की अंदाजे 70 दशलक्ष मुलांना हा कायदा लागू होईल. त्यांनी हे देखील मान्य केलं, की या नियमाची अंमलबजावणी करणे सोपं नसेल, कारण डिजिटल प्लॅटफॉर्मना नियमांचं पालन करण्यास आणि 16 वर्षांखालील मुलांच्या खात्यांची माहिती देण्यास प्रवृत्त करणे आव्हानात्मक असेल. मंत्री हाफिद म्हणाल्या, "हे निश्चितच एक कठीण काम आहे, परंतु आपल्या मुलांचं संरक्षण करण्यासाठी आपण पावलं उचललीच पाहिजेत." याची अंमलबजावणी करणं सोपं नाही, पण आपण ते केलंच पाहिजे.
जगभरात मागणीला जोर
जगभरात मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची मागणी वेगानं वाढत आहे. याचं एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे ऑस्ट्रेलियाचा कायदा, जो गेल्या वर्षी लागू झाला. नुकत्याच झालेल्या इंडिया-एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी भारतालाही मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचा विचार करण्याचं आवाहन केलं होतं.
- ऑस्ट्रेलिया: 16 वर्षांखालील मुलांसाठी बंदी आधीच लागू आहे.
- फ्रान्स: सप्टेंबरपासून 15 वर्षांखालील मुलांवर बंदी लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.
- इंडोनेशिया: 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी आजपासून लागू झाली आहे.
- स्पेन आणि डेन्मार्क: 15-16 वर्षांची वयोमर्यादा निश्चित करण्याची योजना आहे.
भारतातही चर्चा सुरू
कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारनं आपल्या अर्थसंकल्पात 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदीची घोषणा केली. केंद्र सरकारनं अद्याप देशभरात वयावर आधारित कोणतेही नियम लागू केलेले नसले तरी, या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गेल्या महिन्यात सांगितलं होतं की, सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत वयावर आधारित निर्बंधांवर चर्चा करत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये, मुलांसाठी सोशल मीडियावर वयोमानावर आधारित मर्यादा लागू करण्याची सूचना देखील करण्यात आली होती.
