Snapdragon 6 Gen 5 आणि Snapdragon 4 Gen 5 चिपसेट भारतात लाँच
Qualcomm कंपनीनं दोन नवीन Snapdragon 6 Gen 5 आणि Snapdragon 4 Gen 5 चीप लॉंच केल्या आहेत.
Published : May 7, 2026 at 4:15 PM IST
नवी दिल्ली : Qualcomm नं गुरुवारी दिल्लीत आयोजित 'Snapdragon for India' कार्यक्रमात दोन नवीन Snapdragon चिपसेट्स लॉंच केल्या आहेत. Snapdragon 6 Gen 5 आणि Snapdragon 4 Gen 5 चीप मध्यम-श्रेणीतील (mid-range) आणि परवडणाऱ्या स्मार्टफोनना ताकद देण्यासाठी (power करण्यासाठी) तयार करण्यात आल्या आहेत. कंपनीच्या माहितीनुसार, या दोन्ही चीपमध्ये 'Snapdragon Smooth Motion UI' नावाची एक नवीन तंत्रज्ञान प्रणाली समाविष्ट करण्यात आली आहे; हे तंत्रज्ञान अधिक सुरळीत नेव्हिगेशन आणि ॲप्सला जलद प्रतिसाद (responsiveness) देण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. Qualcomm नं AI-आधारित इमेजिंग, गेमिंग कामगिरी आणि अधुनिक कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांवरही या वेळी प्रकाश टाकला.
Snapdragon 6 Gen 5 आणि Snapdragon 4 Gen 5 ची उपलब्धता : Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर Honor आणि Redmi सह विविध जागतिक स्मार्टफोन उत्पादकांच्या (OEMs) आगामी स्मार्टफोन्समध्ये वापरला जाईल. दरम्यान, Snapdragon 4 Gen 5 SoC सर्वप्रथम Oppo, Realme आणि Redmi या ब्रँड्सच्या उपकरणांमध्ये पाहायला मिळेल, असं कंपनीनं सांगितलं. मात्र, या नवीन चिपसेट्सवर आधारित पहिले स्मार्टफोन किंवा उपकरणे नेमकी कधी बाजारात येतील, याबद्दलची कालमर्यादा (timeline) कंपनीनं अद्याप जाहीर केलेली नाही.
Snapdragon 6 Gen 5 वैशिष्ट्ये आणि तपशील: Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट Snapdragon 6-मालिकेमध्ये (series) अनेक नवीन आणि प्रथमच समाविष्ट केलेली वैशिष्ट्ये घेऊन लॉंच झाली आहे. Qualcomm च्या दाव्यानुसार, 'Snapdragon Smooth Motion UI' चा वापर करून हा चिपसेट ॲप्स सुरू होण्याचा वेग 20 टक्क्यांनी वाढवतो आणि स्क्रीनवरील अडथळे (stutter) 18 टक्क्यांनी कमी करतो. तसंच, मागील आवृत्तीच्या तुलनेत या चिपसेटची GPU कामगिरी 21 टक्क्यांपर्यंत सुधारल्याचा दावाही कंपनीनं केला आहे. ही SoC (System on Chip) 4 नॅनोमीटर (4nm) प्रक्रियेवर आधारित आहे. यामध्ये ऑक्टा-कोअर (आठ गाभ्यांचा) Qualcomm Kryo CPU देण्यात आला आहे; यात 2.6GHz पर्यंतच्या वेगानं चालणारे चार 'परफॉर्मन्स कोअर्स' आणि 2.0GHz पर्यंतच्या वेगानं चालणारे चार 'एफिशिअन्सी कोअर्स' समाविष्ट आहेत. हा प्लॅटफॉर्म 16GB पर्यंतच्या LPDDR5 RAM आणि UFS 3.1 स्टोरेजला सपोर्ट करतो.
गेमिंगवर विशेष लक्ष : Qualcomm नं गेमिंगवर विशेष लक्ष केंद्रित करणारी विविध तंत्रज्ञानेही यावेळी सादर केली आहेत. यामध्ये Qualcomm Adaptive Performance Engine 3.0, Snapdragon Game Super Resolution आणि Qualcomm Frames Per Second 3.0 यांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं गेम खेळताना सातत्यपूर्ण फ्रेम रेट्स मिळतात आणि वीजेचा वापरही अधिक कार्यक्षमतेनं होतो, ज्यामुळे गेमिंगचा अनुभव अधिक सुरळीत होतो, असा दावा करण्यात आला आहे. हा चिपसेट 144Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटसह FHD+ डिस्प्लेला सपोर्ट करतो.
200-मेगापिक्सेलपर्यंतच्या सेन्सर्सना सपोर्ट : कॅमेराच्या बाबतीत बोलायचं झाल्यास, Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट 200-मेगापिक्सेलपर्यंतच्या सेन्सर्सना आणि 30fps (फ्रेम्स प्रति सेकंद) दरानं 4K HDR व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करतो. कमी प्रकाशातही उत्तम छायाचित्रे टिपता यावीत यासाठी, यामध्ये AI-आधारित 'Night Vision' तंत्रज्ञान देण्यात आलं आहे. कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांमध्ये Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Qualcomm XPAN तंत्रज्ञान आणि Release 17 5G सपोर्टचा समावेश आहे; ज्यामध्ये 2.8Gbps पर्यंतचा डाउनलोड वेग मिळतो.
Snapdragon 4 Gen 5 ची वैशिष्ट्ये आणि तपशील : Qualcomm च्या माहितीनुसार, Snapdragon 4 Gen 5 ही चीप आधीच्या आवृत्तीच्या (predecessor) तुलनेत 43 टक्के वेगानं ॲप्स सुरू करण्यास आणि स्क्रीनवरील अडथळे (stutter) 25 टक्क्यांनी कमी करण्यास मदत करते. यामध्ये Snapdragon Smooth Motion UI चा देखील वापर करण्यात आला आहे. हा चिपसेट 4nm प्रक्रियेवर (process) आधारित आहे. याची रचना (architecture) ऑक्टा-कोअर Kryo CPU ची असून, यात 2.4GHz पर्यंतच्या वेगाने चालणारे दोन 'परफॉर्मन्स कोअर्स' आणि 2.0GHz पर्यंतच्या वेगाने चालणारे सहा 'एफिशिअन्सी कोअर्स' समाविष्ट आहेत.
90fps पर्यंतच्या गेमप्लेला सपोर्ट : Qualcomm चा दावा आहे की, ही चीप मागील आवृत्तीच्या तुलनेत 77 टक्क्यांपर्यंत सुधारित GPU कामगिरी (performance) प्रदान करते Snapdragon 4 Gen 5 चीप 90fps पर्यंतच्या गेमप्लेला सपोर्ट करते; Snapdragon 4-सीरीजमध्ये अशा प्रकारचा सपोर्ट मिळण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा चिपसेट 144Hz पर्यंतच्या रिफ्रेश रेटसह FHD+ डिस्प्लेला सपोर्ट करतो आणि यात गेमिंगशी संबंधित विविध सुधारणांचा (optimisations) समावेश आहे. कॅमेरा (ऑप्टिक्स) बाबत बोलायचं झाल्यास, हा चिपसेट 108-मेगापिक्सेलपर्यंतचे फोटो टिपण्यास, 'झिरो शटर लॅग'सह दोन 16-मेगापिक्सेल कॅमेऱ्यांना सपोर्ट करतो. तसंच यात 'इंटेलिजंट फेस डिटेक्शन', 'ऑटो-एक्सपोजर', 'ऑटोफोकस' आणि 'इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टॅबिलायझेशन' यांसारखी वैशिष्ट्येही उपलब्ध आहेत. या नवीन Snapdragon चिपमधील कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांमध्ये Release 17 5G, Dual SIM Dual Active (DSDA) 5G + 5G/4G सपोर्ट, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 आणि Qualcomm Smart Network Select 3.0 यांचा समावेश आहे.
