स्नॅपचॅटची नवीन 'क्विक कट' सुविधा आणि 2025 स्नॅप रेकॅपही उपलब्ध
स्नॅपचॅटनं 'क्विक कट' नावाचं नवीन व्हिडिओ एडिटिंग टूल लाँच केलंय, जी फोटो-क्लिप्सना बीट-सिंक व्हिडिओमध्ये रूपांतरित करतं. यासोबत 2025 स्नॅप रेकॅपही उपलब्ध झालंय.
Published : December 18, 2025 at 1:23 PM IST
मुंबई : स्नॅपचॅटनं नुकतीचं 'क्विक कट' नावाचं नवीन व्हिडिओ क्रिएशन टूल लाँच केलं आहे, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या मेमरीजमधील फोटो आणि क्लिप्सना बीट-सिंक व्हिडिओमध्ये रूपांतरित करण्यास मदत करतं. ही सुविधा आयओएसवर उपलब्ध झाली असून लवकरच अँड्रॉइडवर येईल. यासोबतच, स्नॅपचॅटनं 2025 च्या शेवटी 'स्नॅप रेकॅप' देखील रोल आउट केलं आहे, जे वापरकर्त्यांना वर्षभरातील त्यांच्या अॅक्टिव्हिटीचा छोटा व्हिडिओ सारांश दाखवतं.
क्विक कट म्हणजे काय?
क्विक कट हे लेंस-पॉवर्ड व्हिडिओ एडिटिंग टूल आहे, जी निवडलेले फोटो किंवा व्हिडिओ क्लिप्स आपोआप बीट-सिंक करून शेअर करण्यायोग्य व्हिडिओ बनवतं. यापूर्वी वापरकर्त्यांना मॅन्युअली ट्रिमिंग, अॅरेंजमेंट आणि सिंकिंग करावं लागत होतं, पण आता फक्त क्लिप्स निवडल्या की लगेच तयार व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू दिसतो. ही सुविधा मेमरीज किंवा कॅमेरा रोलमधून थेट सुरू करता येते. इतर वापरकर्त्यांच्या शेअर केलेल्या क्विक कट व्हिडिओमध्येही स्वतःच्या मीडियाचा वापर करतो.
स्नॅपचॅटनुसार, क्विक कट आपोआप साउंड्स लायब्ररीतील ट्रॅक जोडतं आणि क्लिप्सना त्याच्याशी सिंक करतं. वापरकर्ते लेंस कॅरोसेलद्वारे कस्टमायझेशन करू शकतात किंवा साउंड्स ऑप्शनद्वारे म्युझिक बदलू शकतात. ही इंटरफेस इंस्टाग्रामच्या रील्स एडिटिंग टूल्ससारखी आहे. तुम्ही यात गॅलरीतून मीडिया निवडून, म्युझिक लागू करू शकता (बदलता येते). यासाठी विविध टेम्प्लेट्स उपलब्ध आहेत. नंतर अॅडव्हान्स्ड एडिटिंगमध्ये टाइमलाइन एडिटर उघडता येतं, ज्यात ऑटो कॅप्शन्स, व्हॉइसओव्हर, लिंक्स इत्यादी ऑप्शन्स आहेत. अगदी अॅडव्हान्स्ड एडिटिंग न करता व्हिडिओ शेअर, सेव्ह किंवा नंतर एडिट करता येतो.
क्विक कट स्नॅपचॅटच्या क्रिएटर टूल्सच्या सूटचा भाग आहे, जी हाय-क्वालिटी कंटेंट प्रोडक्शन सोपं करतं. डायरेक्टर मोडमधील टाइमलाइन एडिटरसोबत ही सुविधा व्हिडिओ क्रिएशनचा वेळ आणि मेहनत कमी करतं. हे टूल प्रगत एडिटिंग स्किल्स नसलेल्या क्रिएटर्ससाठी विशेष उपयुक्त आहे.
स्नॅपचॅट रेकॅप 2025
स्नॅपचॅटनं वर्षअखेरीस 2025 रेकॅप रोल आउट केलं आहे, जे वापरकर्त्यांना स्नॅप्स, स्टोरीज आणि चॅट्समधील हायलाइट्सचा छोटा व्हिडिओ सारांश देतं. हे मेमरीज सेक्शनमध्ये 'युअर 2025 स्नॅप रेकॅप' कार्ड म्हणून दिसतं. 2025 मध्ये मैत्री, क्रिएटिव्हिटी आणि कनेक्शन हे प्रमुख ट्रेंड्स होते. जगभरात दररोज 1.7 अब्ज मिनिटे टॉक टाइम झाला (गेल्या वर्षापेक्षा 30% जास्त), अमेरिकेत 5 अब्जांहून अधिक व्हॉइस नोट्स पाठवल्या गेल्या. ग्रुप चॅट्समध्ये मेसेजेस 5% नं वाढले असून, काहींनी 8,880 पेक्षा जास्त मेसेजेस पाठवले. या दोन्ही सुविधांमुळं स्नॅपचॅट व्हिडिओ क्रिएशन आणि वर्षातील आठवणी जपण्यात अधिक मजेदार आणि सोपं बनलं आहे.
हे वाचलंत का :