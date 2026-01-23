ETV Bharat / technology

स्नॅपचॅटचे फॅमिली सेंटर अपडेट: पालकांना किशोरवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी नवीन साधने

स्नॅपचॅटनं फॅमिली सेंटर अपडेट केलं (Snapchat Family Center update) आहे. पालकांना किशोरवयीन मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांची पारदर्शक माहिती मिळेल, खाजगी संदेश पूर्णपणे सुरक्षित राहतील.

Published : January 23, 2026 at 3:56 PM IST

मुंबई : स्नॅपचॅटनं महत्त्वपूर्ण अपडेट्स आणले (Snapchat Family Center) आहेत. यामुळं पालकांना आपल्या किशोरवयीन मुलांच्या ऑनलाइन क्रियाकलापांवर अधिक पारदर्शकता आणता येणार आहे. मात्र, मुलांच्या खाजगी संभाषणांची गोपनीयता पूर्णपणे सुरक्षित राहील. हे अपडेट जगभरात, भारतासह, रोल आऊट होत आहेत. ऑनलाइन सुरक्षेच्या वाढत्या चिंता आणि किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्याच्या पार्श्वभूमीवर ही सुविधा महत्त्वाची ठरते. कंपनीचं म्हणणं आहे की, ही साधनं थेट निरीक्षणापेक्षा पालक-मुलांमधील संवाद वाढवण्यासाठी आणि सुरक्षित ऑनलाइन वर्तनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार केली आहेत.

किशोरवयीन मुलांच्या क्रियाकलापांची नवीन माहिती
फॅमिली सेंटरमधील सर्वात मोठी भर म्हणजे (Snapchat Family Center update) पालकांना आता गेल्या आठवड्यात त्यांच्या मुलानं सर्वाधिक संवाद साधलेल्या मित्रांची यादी दिसेल. मात्र, संदेशांचे मजकूर कधीही उघड होणार नाही. ही सुविधा फक्त संवादाच्या एकूण पॅटर्नवर प्रकाश टाकते. यामुळं पालकांना मुलाच्या सामाजिक वर्तुळात अचानक बदल किंवा संभाव्य जोखीम लवकर ओळखता येतील. स्नॅपचॅटनं याला पालकांसाठी पारदर्शकता आणि किशोरवयीन मुलांसाठी गोपनीयतेचं संतुलन म्हटलं आहे. हे वैशिष्ट्य पालकांना चिंता वाटल्यास मुलाशी संवाद साधण्यास प्रेरित करते, थेट हस्तक्षेप करण्याऐवजी.

स्थान शेअरिंग आणि सुरक्षेचे अलर्ट
अपडेटमध्ये स्नॅप मॅपची पारदर्शकता वाढवली आहे. आता पालकांना त्यांचा किशोरवयीन मुल कोणत्या मित्रांसोबत आपले लाइव्ह लोकेशन शेअर करतो आहे हे पाहता येईल. हे वैशिष्ट्य रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करत नाही, तर फक्त लोकेशन शेअरिंगच्या सेटिंग्ज दाखवते. यामुळं कुटुंबीयांमध्ये ऑनलाइन स्थान गोपनीयतेच्या सीमा निश्चित करण्याबाबत चर्चा घडू शकेल. याशिवाय, नवीन प्रोअॅक्टिव्ह सेफ्टी अलर्ट्सही जोडले आहेत. जर मुलाच्या क्रियाकलापांमध्ये संभाव्य जोखीम दिसली, तर पालकांना सूचना मिळेल. ही अलर्ट्स ऑटोमॅटिक कारवाईऐवजी पालक-मुलांमधील संवादाला प्राधान्य देतात. अशा प्रकारे स्नॅपचॅट सुरक्षेच्या बाबतीत सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारत आहे.

किशोरवयीन मुलांची सुरक्षा आणि कंपनीची जबाबदारी
स्नॅपचॅटनं सांगितलं की, हे अपडेट्स किशोरवयीन मुलांच्या सुरक्षेसाठीच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग आहेत. यात कंटेंट मॉडरेशन, वयानुसार योग्य सेटिंग्ज, इन-अॅप रिपोर्टिंग आणि आता फॅमिली सेंटरचा विस्तार यांचा समावेश आहे. जगभरात कंपनीवर तरुण वापरकर्त्यांना हानिकारक कंटेंटपासून आणि अनोळखी व्यक्तींशी संवादापासून संरक्षण देण्याबाबत वाढता दबाव आहे. फॅमिली सेंटरचा विस्तार करून स्नॅपचॅट पालकांना मार्गदर्शनाची साधने देऊन विश्वास आणि सुरक्षा यांचं संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

उपलब्धता आणि वापर
नवीन फॅमिली सेंटर वैशिष्ट्ये हळूहळू सर्व प्रदेशांमध्ये उपलब्ध होत आहेत. पालक आणि किशोरवयीन मुलांना अॅपमध्ये आपली खाती लिंक करावी लागतील. ही प्रक्रिया सोपी ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून कुटुंबं लवकरात लवकर सुरक्षित ऑनलाइन सवयी आणि संवादाला प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात करू शकतील. एकूणच, स्नॅपचॅटची ही पावले डिजिटल युगात पालकत्व आणि किशोरवयीन स्वातंत्र्य यांच्यातील नाजूक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न दर्शवतात. ऑनलाइन सुरक्षेच्या वाढत्या आव्हानांमध्ये ही साधने कुटुंबांना अधिक सक्षम बनवू शकतात.

