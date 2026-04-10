ड्रोन, रोबोटिक्सनं युद्धातही शस्त्रक्रिया! ‘प्रोजेक्ट विमान’ बदलणार आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरा
SMRSC 2026 मध्ये ड्रोन, रोबोटिक्स प्रणालीमुळं भारतातील युद्धभूमी, आपत्तीग्रस्त भाग आणि दुर्गम क्षेत्रांमध्येही तात्काळ अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया करता येतील.
Published : April 10, 2026 at 10:46 AM IST
नवी मुंबई : आरोग्य क्षेत्रातील तंत्रज्ञान क्रांती आता केवळ चित्रपटांतील कल्पना राहिलेली नाही. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे 9 ते 11 एप्रिल 2026 दरम्यान झालेल्या ‘एसएमआरएससी 2026’ या जागतिक रोबोटिक सर्जरी परिषदेत ‘मेड इन इंडिया’ तंत्रज्ञानानं भविष्यातील शस्त्रक्रियांची झलक दाखवली. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रताप जाधव यांच्या हस्ते ‘प्रोजेक्ट विमान’ (Project Vimaan) आणि ‘एसएसआय अवतार’ (SSI Avatar) या प्रकल्पांचं अनावरण करण्यात आलं. या माध्यमातून युद्धभूमी, आपत्तीग्रस्त भाग आणि दुर्गम क्षेत्रांमध्येही तात्काळ अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया शक्य होणार आहेत.
परिषदेत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रताप जाधव यांनी सांगितलं की, "‘मेड इन इंडिया’ सर्जिकल रोबोटिक तंत्रज्ञानामुळं भारत आरोग्य क्षेत्रात मोठी झेप घेत आहे. डॉ. सुधीर श्रीवास्तव, डॉ. मायलस्वामी अण्णादुराई, डॉ. नरेश त्रेहान यांसारख्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली भारतासह जगभरातील सुमारे 190 रुग्णालयांमध्ये रोबोटिक प्रणाली बसवण्यात आली आहे. आतापर्यंत 20 हजारांहून अधिक रोबोटिक सर्जरी आणि 160 टेली-सर्जरी यशस्वी झाल्या आहेत. एंडोस्कोपी आणि अल्ट्रासाऊंडसाठीही रोबोटिक प्रणालींचा वापर वाढत आहे".
ड्रोनद्वारे युद्धभूमीवर शस्त्रक्रिया : परिषदेत सर्वाधिक चर्चिले गेलेलं ‘प्रोजेक्ट विमान’ ही ड्रोन-आधारित सर्जिकल सिस्टीम आहे. युद्धभूमी किंवा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त भागात ड्रोनद्वारे रोबोटिक सर्जिकल युनिट थेट घटनास्थळी पोहोचवता येईल. रोबोटच्या मदतीनं दूरस्थ डॉक्टर रक्तस्राव थांबवणे, जखमा शिवणे आणि छातीवरील तातडीच्या उपचारांसह ‘गोल्डन अवर’मध्ये हस्तक्षेप करू शकतील. यामुळं जखमी व्यक्तीला हॉस्पिटलपर्यंत नेण्याआधीच उपचार मिळणार असून जीव वाचवण्याची शक्यता वाढेल.
यावेळी बोलताना डॉ. मायलस्वामी अण्णादुराई यांनी सांगितलं की, "सॅटेलाइट कनेक्शनद्वारे अतिदुर्गम भागातील जवानांवर किंवा डोंगराळ भागातील रुग्णांवर शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टर शस्त्रक्रिया करू शकतील. सॅटेलाइटमुळं कनेक्टिव्हिटीमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता फार कमी आहे. प्रशासकीय आणि तांत्रिक पातळीवर पूर्ण सहकार्य मिळाल्यास नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्धजन्य परिस्थितीतही उपचार पोहोचवता येतील. ग्रामीण-शहरी भेदभाव न करता सर्वांना सेवा मिळेल".
प्रोजेक्ट ऑपरियन :‘प्रोजेक्ट ऑपरियन’ ही भविष्यातील मोबाइल ऑपरेशन थिएटरची संकल्पना आहे. चाकांवर आधारित पूर्ण सर्जिकल सेटअप कुठंही नेऊन त्वरित उभारता येईल. 360 डिग्री सुविधेसह टेली-सर्जरीद्वारे दूरस्थ डॉक्टर ऑपरेशन करू शकतील. भारतीय सैन्यासाठी विशेष वाहन सादर करण्यात आलं, जे युद्धभूमीवर थेट उतरून जखमी जवानांचे उपचार आणि शस्त्रक्रिया करेल.
एसएसआय अवतार :‘एसएसआय अवतार’ हे मानवासारखे ह्युमनॉइड रोबोट्स आरोग्य, संरक्षण, लॉजिस्टिक्स आणि आपत्ती व्यवस्थापनात मदत करतील. एआय आणि सेन्सर्सच्या मदतीनं हे रोबोट धोकादायक किंवा दुर्गम ठिकाणी मानवांसोबत काम करतील.
सामान्य नागरिकांसाठी फायदे : या तंत्रज्ञानामुळं दुर्गम भागातही तात्काळ उपचार शक्य होणार आहेत. शस्त्रक्रियांची अचूकता वाढेल, वेळ आणि खर्च कमी होईल. मोठ्या शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा ग्रामीण भागातील गरजूंना मिळेल. पंतप्रधान जन आरोग्य योजना आणि ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन’द्वारे हे तंत्रज्ञान जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवले जाईल.
या परिषदेत मधुसूदन साई, फ्रेडरिक मोल, नरेश त्रेहान, संगिता रेड्डी यांसारख्या दिग्गजांनी सहभाग नोंदवला. रोबोटिक सर्जरी, एआय आणि टेलीमेडिसिन एकत्र येऊन उपचार अधिक जलद, अचूक आणि परवडणारे होतील, असा विश्वास राज्यमंत्री प्रताप जाधव यांनी व्यक्त केला.
