मेमरीच्या तुटवड्यामुळं 2027 मध्ये देखील स्मार्टफोनच्या विक्रीत होणार घट
2027 मध्येही मेमरीच्या तुटवड्याचा फटका स्मार्टफोन विक्रीला बसणारआहे. याचा सर्वाधिक फटका बजेट स्मार्टफोनला बसणार आहे.
Published : November 27, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद: एआय आणि डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या संख्येमुळं मेमरीची (memory components) सगळीकडे तुटवडा निर्माण झाली आहे. यामुळंच स्मार्टफोनच्या किमती गगणाला भिडल्या आहेत.वाढत्या किमतीचा ग्राहक आणि विक्रीवर देखील नकारात्मक परिणाम झाला आहे. एका नवीन अहवालानुसार, 2027 पर्यंत स्मार्टफोनच्या विक्रीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे.
एका संशोधन अहवालानुसार, मेमरी घटकांच्या कमतरतेमुळं स्मार्टफोनच्या किमती वाढल्या आहे. त्यामुळं याचा सर्वाधिक फटका बजेट-फ्रेंडली (स्वस्त) स्मार्टफोनना बसतोय. मात्र ॲपल (Apple) आणि सॅमसंग (Samsung) सारख्या मोठ्या कंपन्याही यातून वाचण्याची शक्यता कमीच आहे. हा किमती आणि वाढत जातील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
2027 मध्ये आणखी 6% घसरण : 'काउंटरपॉइंट रिसर्च'च्या (Counterpoint Research) 'स्मार्टफोन मार्केट आउटलुक ट्रॅकर'मधील आकडेवारीनुसार, 2026 मध्ये विक्रीत 13.9% घट होण्याचा अंदाज आहे, तर 2027 मध्ये आणखी 6% घसरण होऊ शकते. याचं मुख्य कारण म्हणजे मोबाइल मेमरीची टंचाई; कारण पुरवठादार कंपन्या एआय आणि सर्व्हर-संबंधित हार्डवेअरच्या वाढत्या मागणीला प्राधान्य देत आहेत. परिणामी, अनेक उत्पादकांनी किमती वाढवल्या असून कमी नफा देणारे मॉडेल्स बंद केले आहेत.
बजेट स्मार्टफोनचं सर्वाधिक नुकसान : बजेट स्मार्टफोनची किंमत साधारणपणे 200 डॉलर्स (भारतीय चलनात सुमारे 18,500 रुपये) पेक्षा कमी असते. या स्मार्टफोनना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. अँड्रॉइड उत्पादकांकडून मिळणाऱ्या ऑर्डर्समध्ये घट झाल्यामुळं, अनेक प्रमुख ओडीएम (ODM ओरिजिनल डिझाइन मॅन्युफॅक्चरर्स) आणि ईएमएस (EMS इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस) पुरवठादारांनी उत्पादनात कपात केली आहे. 2027 पर्यंत मेमरीचा पुरवठा मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. तसंच, एलपीडीडीआर (LPDDR Low-Power Double Data Rate) मेमरीच्या वाढत्या किमतींमुळं उत्पादनाचा खर्चही वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, ग्राहक नविन फोन घेण्याचं टाळत असून'रिफर्बिश्ड'फोन घेण्याकडे वळण्याचा अंदाज आहे.
ॲपल, सॅमसंग आणि चिनी उत्पादक : अहवालानुसार, 2026 आणि 2027 मध्ये विक्रीच्या संख्येनुसार ॲपल बाजारपेठेत आघाडीवर राहील, तरीही या वर्षांत त्यांच्या विक्रीत अनुक्रमे 1% आणि 4% घट होण्याचा अंदाज आहे. ॲपलची ही टिकून राहण्याची क्षमता त्यांच्या प्रीमियम मार्केट स्थान, लवचिक आर्थिक पर्याय (financing options), ग्राहकांची दृढ निष्ठा आणि पुरवठादारांकडून मिळणाऱ्या प्राधान्यपूर्ण उपलब्धतेमुळं शक्य झाली आहे. सॅमसंगच्या विक्रीतही घट होण्याची शक्यता आहे; 2026 मध्ये 1% आणि 2027 मध्ये 3% घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सॅमसंगकडं उत्पादनांची मोठी श्रेणी, सुटे भाग बनवण्याची क्षमता, किरकोळ विक्रेत्यांचं मोठं जाळं आहे. त्यामुळं कंपनीला दूरसंचार कंपन्यांशी असलेले भक्कम संबंध हे फायदेशीर ठरणार असले, तरी 'गॅलेक्सी ए' (Galaxy A) मालिकेतील कमकुवत कामगिरी भरून काढण्यासाठी प्रीमियम आणि फोल्डबल उपकरणांची मागणी पुरेशी नसेल.
नविन बाजारपेठांमध्ये मोठा दबाव : चिनी कंपन्यांवर, विशेषतः बजेट श्रेणीमध्ये आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये मोठा दबाव वाढला आहे. काही कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांच्या श्रेणीत कपात करावी लागेल किंवा त्यांना बाजारपेठेतून पूर्णपणे बाहेर पडावं लागेल. मात्र, हुवावे (Huawei) याला अपवाद आहे; 2026 मध्ये त्यांच्या विक्रीत 12% वाढ होण्याचा अंदाज आहे. चीनमधील त्यांची मजबूत पकड, स्थानिक सुट्या भागांची उपलब्धता आणि 'हायसिलिकॉन' (HiSilicon) चिप्समधील प्रगती यामुळं ही वाढ होण्याची शक्यता आहे. तरीही, 2027 पर्यंत उच्च किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींमुळं हुवावेच्या व्यवसायावरही मोठा ताण येऊ शकतो.
2028 मध्ये सुधारणेची अपेक्षा : अहवालानुसार, मेमरी मार्केटमधील सुधारणा आणि स्मार्टफोनच्या सुट्या भागांच्या किमती स्थिर झाल्यामुळं, 2028 मध्ये स्मार्टफोनच्या विक्रीत 6% वाढ होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, जे वापरकर्ते 2027 मध्ये नवीन फोन घेण्याचा किंवा अपग्रेड करण्याचा विचार करत होते, ते कदाचित आपला निर्णय पुढच्या वर्षापर्यंत पुढे ढकलतील, ज्यामुळं 2028 मध्ये विक्री वाढण्यास मदत होईल.
ॲपल आणि सॅमसंगला फटका : चिनी ब्रँड्सपैकी विवो (Vivo), ऑनर (Honor), ओप्पो ग्रुप (Oppo Group) आणि शाओमी (Xiaomi) यामध्ये सर्वाधिक वेगानं वाढ होण्याची शक्यता आहे, तर ॲपल (Apple) आणि सॅमसंग (Samsung) यांची वाढ अधिक संथ गतीनं होईल. असं असले तरी, 2028 मधील विक्री 2025 च्या तुलनेत सुमारे 14% कमी असेल आणि बाजारपेठ पुन्हा पूर्वीच्या पातळीवर येण्यासाठी 2030 नंतरचा काळ उजाडण्याची शक्यता आहे. फोल्डबल डिस्प्ले, ऑन-डिव्हाइस एआय (AI) आणि एआय एजंट्स यांसारख्या नाविन्यपूर्ण गोष्टी स्मार्टफोनचं स्वरूप बदलत आहे. मात्र, विक्रीत वाढ होण्याची गती तशी संथ राहणार आहे.
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