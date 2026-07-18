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स्कायरूट एअरोस्पेसचं विक्रम-1 रॉकेटचं आज प्रक्षेपण; इथं पाहा थेट प्रक्षेपण

स्कायरूट एअरोस्पेस आज श्रीहरिकोटातून विक्रम-1 रॉकेटचं ऐतिहासिक प्रक्षेपण करणार आहे. भारतातील पहिल्या खासगी कक्षीय रॉकेटच्या मिशनचा हा थरारक क्षण तुम्हाला अनुभवता येणार आहे.

Skyroot Aerospace Vikram 1 rocket
एअरोस्पेसचं विक्रम 1 रॉकेट (Skyroot Aerospace)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 9:46 AM IST

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मुंबई : भारताच्या खासगी अंतराळ क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा आज पूर्ण होणार आहे. हैदराबाद-based स्टार्टअप स्कायरूट एअरोस्पेस आज 18 जुलै रोजी सकाळी 11:30 वाजता आपल्या विक्रम-1 रॉकेटची पहिली चाचणी उड्डाण (Mission Aagaman) करणार आहे. सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC-SHAR), श्रीहरिकोटा येथील पहिल्या लॉंच पॅडवरून होणारे हे प्रक्षेपण भारतातील पहिलं खासगी कक्षीय-श्रेणीचे रॉकेट उड्डाण ठरेल. यापूर्वी 2022 मध्ये विक्रम-S रॉकेट यशस्वीरित्या प्रक्षेपित करून स्कायरूटनं खासगी क्षेत्रात नवा इतिहास रचला होता. विक्रम-1 च्या यशस्वी चाचणीनंतर भारत खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून नियमित उपग्रह प्रक्षेपण सेवा देण्याच्या दिशेनं आणखी एक पाऊल पुढं जाईल.

प्रक्षेपण कधी आणि कुठे? : विक्रम-1 रॉकेट आज 18 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11:30 वाजता आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथे असलेल्या सतीश धवन स्पेस सेंटरच्या पहिल्या लॉंच पॅडवरून उड्डाण करेल. हे प्रक्षेपण स्कायरूट एअरोस्पेसच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलवर थेट प्रसारित (Live Stream) केलं जाईल. उत्सुक प्रेक्षक आणि अंतराळ प्रेमींना घरबसल्या हा ऐतिहासिक क्षण पाहता येणार आहे.

विक्रम-1 रॉकेट म्हणजे काय? : विक्रम-1 हे स्कायरूट एअरोस्पेसचं पहिलं कक्षीय लॉंच व्हेईकल आहे. सुमारे सात मजली इमारतीएवढ्या उंचीचं हे रॉकेट हलक्या कार्बन कॉम्पोझिट सामग्रीनं तयार करण्यात आलं आहे. कंपनीनं स्वतः विकसित केलेल्या इंजिन्स आणि सॉलिड-फ्यूल बूस्टर्सचा वापर यात करण्यात आला आहे. काही इंजिन्स 3डी प्रिंटिंग तंत्रज्ञानानं बनवलं गेलं आहेत, ज्यामुळं उत्पादन खर्च कमी होतो आणि कार्यक्षमता वाढते. हे रॉकेट 350 किलो वजनापर्यंतच्या छोट्या उपग्रहांना कमी पृथ्वी कक्षेत (LEO) नेण्याची क्षमता ठेवते. पहिल्या चाचणी उड्डाणात हे रॉकेट सुमारे 450 किलोमीटर उंचीवर 60 डिग्री इन्क्लिनेशन असलेल्या कक्षेत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल. यशस्वी झाल्यास हे भारतीय खासगी क्षेत्रासाठी एक मोठे यश असेल.

चाचणी उड्डाणाचा मुख्य उद्देश : मिशन आगमन ही विक्रम-1 ची पहिली चाचणी आहे. या उड्डाणात रॉकेट आणि त्यातील सर्व सिस्टम्सचा रिअल-फ्लाइट परफॉर्मन्स तपासला जाईल. उड्डाणादरम्यान गोळा होणारा डेटा कंपनीला रॉकेटमध्ये सुधारणा करण्यास मदत करेल. भविष्यात व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण सेवा सुरू करण्यासाठी ही चाचणी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. स्कायरूटचं उद्दिष्ट भारताला स्वस्त आणि विश्वासार्ह लॉंच सोल्युशन्स उपलब्ध करून देणे आहे.

या मिशनमधील पेलोड्स : विक्रम-1 सोबत अनेक तंत्रज्ञान प्रदर्शन पेलोड्स घेऊन जाईल. यात ग्राहा स्पेस, कोस्मोसर्व, डी-क्यूब्ड यांच्या तंत्रज्ञान प्रदर्शन उपकरणांचा समावेश आहे. स्कायरूटचं स्वतःचं SCOPE प्लॅटफॉर्म देखील यात असेल. याशिवाय, कोस्मोस डायमंड्स कंपनीनं तयार केलेले “Cosmic Bloom” हे कलाकृती तसंच एक मायक्रो-आर्ट पीस देखील अवकाशात नेण्यात येणार आहे. या माध्यमातून विज्ञान आणि कला यांचा सुंदर संगम पाहायला मिळेल.

भारतीय अंतराळ क्षेत्रातील महत्त्व : इस्रोच्या यशस्वी वाटचालीनंतर खासगी कंपन्यांचा उदय हे भारताच्या अंतराळ धोरणातील सकारात्मक बदल दर्शवते. स्कायरूट एअरोस्पेस IN-SPACe आणि इस्रोच्या सहकार्यानं कार्यरत आहे. विक्रम-1 च्या यशानं भारत जागतिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजारात स्पर्धा करण्यास सक्षम होईल. छोट्या उपग्रह कंपन्यांना स्वदेशी आणि परवडणाऱ्या पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

आजचा दिवस भारतीय अंतराळ इतिहासात स्वर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. स्कायरूट एअरोस्पेसचे संपूर्ण टीम, इस्रो आणि देशवासीयांचे या ऐतिहासिक उड्डाणाकडं लक्ष लागलं आहे. मिशन Aagaman यशस्वी झाल्यास भारत खासगी क्षेत्रात नवा विश्वास निर्माण होईल आणि “आकाश हे मर्यादा नाही” हे वाक्य अधिक सार्थ ठरेल.

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स्कायरूट एअरोस्पेस
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