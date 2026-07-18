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ऑर्बिटल रॉकेट 'स्कायरूट विक्रम'चं प्रक्षेपण यशस्वी

भारताचं पहिलं खाजगी ऑर्बिटल रॉकेट 'स्कायरूट विक्रम'चं प्रक्षेपण यशस्वी झालं आहे.

Skyroot Vikram 1
स्कायरूट विक्रम (Skyroot Aerospace)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 18, 2026 at 12:22 PM IST

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मुंबई : आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथून स्कायरूट एरोस्पेसच्या 'विक्रम 1' चं ऐतिहासिक प्रक्षेपण करण्यात आलं आहे. हैदराबादस्थित ही अंतराळ क्षेत्रातील स्टार्टअप कंपनीनं आपल्या पहिल्या ऑर्बिटल रॉकेटच्या प्रक्षेपणाद्वारे इतिहास घडवला आहे. हे प्रक्षेपण भारताच्या वेगानं विस्तारणाऱ्या खाजगी अंतराळ क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानलं जात आहे.

मिशन आगमन : 'मिशन आगमन' (Mission Aagaman) असं नाव असलेल्या या मोहिमेचे प्रक्षेपण मूळतः सकाळी 11:30 वाजता होणार होतं, परंतु ते नंतर दुपारी 12:05 वाजता ठरवण्यात आलं आहे. हे रॉकेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 'वंदे मातरम' हा संदेश असलेले एक विशेष स्मरण-कार्ड अंतराळात घेऊन गेलं आहे. तसंच, या रॉकेटमधून जगभरातील लोकांच्या शुभेच्छा आणि आकांक्षा असलेली शेकडो कार्डेही नेण्यात आली आहेत.

अंतराळ क्षेत्रात इतिहास : हैदराबादस्थित 'स्कायरूट एरोस्पेस'नं (Skyroot Aerospace) आज भारताच्या अंतराळ क्षेत्रात इतिहास घडवला आहे. कक्षेमध्ये (orbit) पोहोचण्याची क्षमता सिद्ध करणारे हे भारतातील पहिलं खाजगी रॉकेट आहे. या कामगिरीसह, भारतानं खाजगी क्षेत्राच्या माध्यमातून जागतिक प्रक्षेपण बाजारपेठेत प्रवेश केला आहे.

युवा उद्योजकतेचा एक नवीन अध्याय : 'विक्रम-1' रॉकेटच्या माध्यमातून स्कायरूट एरोस्पेसनं केवळ तांत्रिक प्रगतीच नाही, तर भारतीय तरुणांची कल्पकता आणि जिद्दही जगासमोर मांडली आहे. सात मजली इमारतीइतकी उंची आणि पूर्णपणे कार्बन-कंपोझिट रचना असलेलं हे बहु-टप्प्यांचं (multi-stage) रॉकेट स्वदेशी प्रणोदन प्रणालींनी (propulsion systems) सज्ज आहे. यात 3डी-प्रिंटेड इंजिन्स आणि उच्च-क्षमता (high-thrust) असलेल्या घन-इंधन बूस्टर्सचा समावेश आहे. हे रॉकेट 350 किलोग्रॅमपर्यंत वजनाचे छोटे उपग्रह 'लो अर्थ ऑर्बिट' (LEO) मध्ये वाहून नेण्यास सक्षम आहे. या पहिल्या चाचणी उड्डाणाचं उद्दिष्ट 450 किलोमीटर उंचीवर आणि 60 अंशांच्या कल (inclination) असलेल्या कक्षेत पोहोचणे हे आहे.

डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नावावरून नामकरण : भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या नावावरून या रॉकेटचं नामकरण करण्यात आलं आहे. 2022 मधील यशस्वी 'विक्रम-एस' (Vikram-S) सब-ऑर्बिटल मोहिमेनंतर स्कायरूटसाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला आहे. 'ग्रहा स्पेस' (Grahaa Space), 'कॉस्मोसर्व्ह' (Cosmoserve) आणि 'डीक्यूब्ड' (DCubed) यांच्या तंत्रज्ञान-प्रात्यक्षिक पेलोड्सव्यतिरिक्त, या रॉकेटमध्ये स्कायरूटचा स्वतःचा 'स्कोप' (SCOPE) पेलोडही आहे. तसंच, यात 'कॉसमॉस डायमंड्स'ची (Cosmos Diamonds) "कॉस्मिक ब्लूम" (Cosmic Bloom) ही कलाकृती आणि डॉ. सी. व्ही. रामन, डॉ. विक्रम साराभाई व डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या सूक्ष्म-शिल्पांचा (micro-sculptures) समावेश असलेली एक सूक्ष्म-कलाकृती (micro-art piece) देखील नेली जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या पहिल्या खाजगीरित्या विकसित 'विक्रम 1' या ऑर्बिटल प्रक्षेपण वाहनाच्या पहिल्या प्रक्षेपणाचं कौतुक केलं. त्यांनी याला देशाच्या अंतराळ प्रवासातील एक "ऐतिहासिक नवीन टप्पा" आणि भारतीय तरुणांमधील प्रतिभा, उद्योजकीय वृत्तीचं प्रतिबिंब असल्याचं म्हटलं आहे. 'एक्स' (X) वरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधानांनी सांगितलं की, स्कायरूट एरोस्पेसनं विकसित केलेलं 'विक्रम-1' हे भारताचं पहिलं खाजगी ऑर्बिटल प्रक्षेपण वाहन आहे. ते जलद, मागणीनुसार (on-demand) प्रक्षेपण सेवा पुरवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आलं आहे.

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TAGGED:

SKYROOT AEROSPACE
VIKRAM 1
स्कायरूट एरोस्पेस
स्कायरूट विक्रम
SKYROOT VIKRAM 1 LAUNCH

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