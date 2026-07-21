स्कोडा स्लाव्हिया मॉन्टे कार्लो एडिशनला नवीन दुर्मिळ रंग पर्याय; फक्त 200 युनिट्स उपलब्ध
स्कोडा इंडियानं स्लाव्हिया मॉन्टे कार्लो एडिशनसाठी शिमला ग्रीन आणि स्टील ग्रे ड्युअल-टोन रंग पर्याय सादर केले आहेत. फक्त200 युनिट्स उपलब्ध आहे.
Published : July 21, 2026 at 3:27 PM IST
मुंबई : स्कोडा इंडियानं आपल्या लोकप्रिय स्लाव्हिया सेडानच्या मॉन्टे कार्लो एडिशनसाठी दोन नवीन लिमिटेड-रन कलर ऑप्शन्स सुरू केले आहेत. ही नवीन कलर स्कीम केवळ 200 युनिट्सपर्यंत मर्यादित असून, यामुळं कार उत्साहींच्या मनात विशेष आकर्षण निर्माण होणार आहे. किंमतीत कोणताही बदल न करता ही कार Rs 16.69 लाख ते Rs 18.19 लाख (एक्स-शोरूम) या रेंजमध्ये उपलब्ध राहील. नवीन रंग स्कोडाच्या रॅली मॉन्टे कार्लो वारशावर आधारित असून, कारला अधिक आक्रमक आणि आकर्षक स्वरूप देतील.
नवीन कलर आणि डिझाइन थीम : स्कोडानं स्लाव्हिया मॉन्टे कार्लो एडिशनसाठी शिमला ग्रीन आणि स्टील ग्रे ड्युअल-टोन फिनिशेस सादर केले आहेत. हे रंग ब्रँडच्या रॅली हेरिटेजला स्मरण करून देतात आणि कारला रस्त्यावर मजबूत उपस्थिती देतात. मॉन्टे कार्लो एडिशन आपल्या खास बॅजिंगसह उपलब्ध राहील. ब्लॅक्ड-आउट बाह्य भाग डिझाइन क्यूज, बंपर गार्निश, ट्रंक स्पॉइलर, शार्क-फिन अँटेना आणि इतर ब्लॅक एलिमेंट्स या कारला स्पोर्टी लुक देतात. नवीन कलर स्कीम ही सर्व स्टाइलिंग घटकांसोबत उत्तमपणे मिळून कारला प्रीमियम आणि डायनॅमिक अपील प्रदान करते. हे विशेष एडिशन नियमित स्लाव्हियापेक्षा अधिक प्रीमियम आणि वेगळे वाटते.
इंटीरियर आणि फीचर्स : केबिनमध्ये स्पोर्टी ब्लॅक आणि रेड थीम कायम आहे. ही थीम ड्रायव्हिंग अनुभवाला अधिक उत्साही बनवते. कारमध्ये 10 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम उपलब्ध आहे ज्यात वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले सपोर्ट मिळतो. 8 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, रिअर एसी वेंट्स आणि अनेक सेफ्टी फीचर्स देखील यात समाविष्ट आहेत. मॉन्टे कार्लो एडिशन प्रीमियम मटेरियल्स, रेड स्टिचिंग आणि स्पेशल अॅम्बियंट लाइटिंगसह येत असल्यानं इंटीरियर उच्च दर्जाचे आणि आरामदायक आहे. हे फीचर्स कारला सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक बनवतात.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : स्कोडा स्लाव्हिया मॉन्टे कार्लो एडिशन दोन पेट्रोल इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. 1.0 लिटर TSI तीन-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजिन 115 hp पॉवर आणि 178Nm टॉर्क निर्माण करते. हे 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसोबत येते. 1.5 लिटर TSI चार-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजिन 150 PS पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क देते. हे 7-स्पीड DSG ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशनसोबत उपलब्ध आहे. दोन्ही इंजिन्स उत्कृष्ट परफॉर्मन्स, चांगला माइलेज आणि सहज ड्रायव्हिंग अनुभव देतात. शहरातील वाहतुकीपासून ते हायवे क्रूझिंगपर्यंत ही कार सर्व परिस्थितींमध्ये विश्वासार्ह ठरते.
स्कोडा ब्रँडचा वारसा : मॉन्टे कार्लो नाव रॅली स्पोर्ट्सशी जोडलेले आहे. स्कोडा या वारशाला सन्मान देत नवीन कलर्सद्वारे उत्साहींना विशेष अनुभव देत आहे. लिमिटेड युनिट्समुळं ही कार कलेक्टर आयटम बनली आहे. ग्राहकांना लवकर बुकिंग करावी लागेल कारण उपलब्धता फक्त 200 युनिट्सपुरती मर्यादित आहे. स्कोडा स्लाव्हिया आधीपासूनच भारतीय बाजारात प्रीमियम सेडान सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थान बाळगते. नवीन कलर ऑप्शन्समुळं तिची लोकप्रियता अधिक वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. किंमतीत बदल न करता अतिरिक्त स्टाइल ऑफर करून स्कोडानं ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे.
हे वाचलंत का :
- सिट्रॉइन बॅसल्ट एक्स कम्फर्ट एडिशन भारतात लॉंच; किंमत 8.75 लाख रुपये
- भारतातील पहिली eVTOL एअर टॅक्सी सादर, जाणून घ्या कशी काम करते?
- 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत स्कूटर उत्कृष्ट कामगिरी, विक्रीत 33 टक्के वाढ
Conclusion: