8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्ट 18 ऑगस्ट होतोय भारतात लॉंच
स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्ट भारतात 18 ऑगस्ट 2026 रोजी लॉंच होणार असल्याची अधिकृत घोषणा झाली आहे. यात नवीन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि अद्ययावत वैशिष्ट्ये समाविष्ट असतील.
Published : July 28, 2026 at 10:30 AM IST
मुंबई : स्कोडा ऑटो इंडियानं 18 ऑगस्ट रोजी बहुप्रतिक्षित '2026 स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्ट' (Skoda Slavia facelift ) लॉंच करण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. बाजारात लॉंच झाल्यापासून या प्रीमियम सेडानसाठी हे पहिलं मोठं 'मिड-सायकल अपडेट' असेल. सध्याच्या मॉडेलच्या यशावर आधारित, नवीन स्लाव्हियामध्ये अधिक आकर्षक डिझाइन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि महत्त्वपूर्ण तांत्रिक सुधारणा पाहायला मिळतील.या कारचं बाह्य डिझाइन नुकत्याच अपडेट केलेल्या 'कुशाक' (Kushaq) कडून प्रेरित आहे. कारची मूळ आकर्षक रचना कायम राखत, तिचं आधुनिक रूप अधिक उठावदार करण्यासाठी काही सूक्ष्म पण महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन 'लाइटिंग सिग्नेचर' असलेले सुधारित एलईडी हेडलॅम्प्स, अपडेट केलेले एलईडी टेल लॅम्प्स आणि आकर्षक 'इल्युमिनेटेड एलिमेंट्स' (प्रकाशमान घटक) असलेली पुनर्निर्मित फ्रंट ग्रिल यांचा समावेश आहे. नवीन फ्रंट आणि रिअर बंपर्स, अलॉय व्हील्सचे नवीन डिझाइन आणि मागील भागातील (रिअर प्रोफाइल) किरकोळ बदल या सेडानला रस्त्यावर अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम लूक देतील. कारचा मूळ आकार (सिल्हूट) तसाच राहणार आहे.
ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स : Skoda Slavia कारच्या आत (कॅबिनमध्ये), स्कोडानं प्रीमियम अनुभव आणखी वाढवला आहे. एक मोठी, पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर हे मुख्य वैशिष्ट्य असेल, तर अपडेट केलेले इन्फोटेनमेंट सॉफ्टवेअर अधिक सुरळीत आणि जलद प्रतिसाद देणारा अनुभव सुनिश्चित करेल. नवीन अपहोल्स्ट्री, उत्कृष्ट दर्जाचे ट्रिम फिनिश आणि अतिरिक्त सुविधांमुळं कारचं इंटिरियर अधिक आलिशान आणि आरामदायक वाटेल. टॉप-एंड व्हेरिएंट्समध्ये सुधारित 'ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स' (ADAS) सुट (suite) मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ही कार आपल्या प्रमुख स्पर्धकांशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकेल.
नवीन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन: या फेसलिफ्टचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे 1.0-लिटर टीएसआय (TSI) टर्बो-पेट्रोल इंजिनमधील सुधारणा. हे लोकप्रिय इंजिन आता नवीन 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह येईल, जो सध्याच्या 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टरची जागा घेईल. ज्या वाहनप्रेमींना 'स्टिक शिफ्ट' (मॅन्युअल गिअर) आवडतं, त्यांच्यासाठी 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा पर्याय उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा आहे. ट्रान्समिशनमधील हा बदल 'कुशाक'च्या (Kushaq) सुधारित आवृत्तीमध्ये (facelift) आधीच यशस्वी ठरला आहे. यामुळं उत्तम मायलेज, अधिक सहज गिअर शिफ्टिंग, हायवेवर अधिक आरामदायी प्रवास आणि एकूणच अधिक आनंददायी ड्रायव्हिंगचा अनुभव मिळेल. 1.5-लिटर टीएसआय (TSI) व्हेरिएंटमध्ये फारसे बदल होणार नाहीत; अधिक कामगिरी (performance) हवी असलेल्या ग्राहकांसाठी 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 7-स्पीड डीएसजी (DSG) ऑटोमॅटिकचे पर्याय कायम ठेवले जातील.
पॉवरट्रेन पर्याय:
- 1.0L TSI टर्बो पेट्रोल: 6MT / नवीन 8AT
- 1.5L TSI टर्बो पेट्रोल: 6MT / 7-स्पीड DSG
भारतातील अत्यंत स्पर्धात्मक अशा 'प्रीमियम सेडान' विभागात, सुधारित 'स्लाव्हिया' (Slavia) ही ह्युंदाई व्हर्ना (Hyundai Verna), फोक्सवॅगन व्हर्टस (Volkswagen Virtus), होंडा सिटी (Honda City) आणि मारुती सुझुकी सियाझ (Maruti Suzuki Ciaz) यांसारख्या तगड्या स्पर्धकांशी मुकाबला करेल.
हे वाचलंत का :