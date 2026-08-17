स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्ट उद्या होणार लॉंच, डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांमध्ये मोठे बदल अपेक्षित
स्कोडानं स्लाव्हिया फेसलिफ्टचा नवा टीझर शेअर केलाय. उद्या लाँच (Skoda Slavia facelift launch ) होणाऱ्या या कारमध्ये डिझाईन, फिचर्स आणि इंजिनमध्ये आकर्षक बदल अपेक्षित आहेत.
Published : August 17, 2026 at 9:43 AM IST
मुंबई: स्कोडा इंडियानं आपली लोकप्रिय सेडान 'स्लाव्हिया'च्या फेसलिफ्ट (सुधारित) आवृत्तीचा आणखी एक टीझर जारी केला (Skoda Slavia facelift launch date) आहे. 18 ऑगस्ट 2026 रोजी होणाऱ्या अधिकृत लाँचिंगपूर्वी (Skoda Slavia facelift 2026) हा टीझर ग्राहकांमध्ये उत्सुकता निर्माण करत आहे. यात सुधारित स्लाव्हियामधील डिझाइनमधील महत्त्वाच्या बदलांची झलक पाहायला मिळते. सध्याच्या मॉडेलपेक्षा अधिक आकर्षक आणि आधुनिक लूक असलेली ही कार भारतीय बाजारपेठेत ह्युंदाई व्हर्ना, होंडा सिटी आणि फोक्सवॅगन व्हर्टस यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज आहे.
डिझाइनमध्ये लक्षणीय बदल : पुढील आणि मागील डिझाइनमध्ये लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत; नवीन टीझरमध्ये स्लाव्हिया फेसलिफ्टच्या फ्रंट ग्रिलवर क्रोमचे काम स्पष्टपणे दिसत आहे. हेडलाइटच्या डिझाइनमध्ये बदल, तसेच नवीन बंपर आणि फॉग लॅम्प हाउसिंग मिळण्याची शक्यता आहे. मागील बाजूस, टेललाइट्स सध्याच्या आवृत्तीसारख्याच दिसत आहेत, तरीही 'कुशाक'मध्ये दिसल्याप्रमाणे त्यांना 'कनेक्टेड' लूक दिला जाईल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. यात नवीन स्पोर्टी 'फाईव्ह-स्पोक' (पाच-आरांचे) अलॉय व्हील्स दिसत आहेत, ज्यांचा आकार कदाचित 16-इंचच राहील, तसंच खिडकीच्या रेषेवर (विंडो लाइन) क्रोमचा वापर कायम ठेवला जाईल.
ट्रिम मटेरिअलमध्ये बदल : इंटिरियर कॅबिनची रचना बऱ्याच अंशी तशीच राहील, मात्र रंगसंगती आणि ट्रिम मटेरिअलमध्ये बदल केले जातील. स्लाव्हियामध्ये 'कुशाक'मधील 10.25-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र मागील सीटवर मसाजची सुविधा (मसाजिंग सीट्स) दिली जाईल की नाही, हे अद्याप अनिश्चित आहे. सिंगल-पेन सनरूफ, पॉवर्ड आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि वायरलेस फोन चार्जर यांसारखी वैशिष्ट्ये यापुढेही उपलब्ध असतील.
इंजिन आणि गिअरबॉक्समधील सुधारणा: पॉवरट्रेनबाबत सांगायचं तर, स्लाव्हिया फेसलिफ्टमध्ये सध्याचे 1.0-लिटर आणि 1.5-लिटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजिन कायम ठेवले जाईल. 1.0-लिटर इंजिन 115 hp पॉवर आणि 178 Nm टॉर्क निर्माण करते, तर 1.5-लिटर इंजिन 150 hp पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क देते. 1.0-लिटर आवृत्ती 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनसह उपलब्ध राहील, तर ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये सध्याच्या 6-स्पीड युनिटऐवजी नवीन 8-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर गिअरबॉक्स दिला जाईल. 1.5-लिटर इंजिन केवळ 7-स्पीड डीसीटी (DCT) गिअरबॉक्ससह उपलब्ध करून दिलं जाईल.
किंमत: सध्याच्या 'स्लाव्हिया'ची (Slavia) किंमत 9.99 लाख ते 18.19 लाख या दरम्यान (Skoda Slavia facelift 2026 price) आहे. 'फेसलिफ्ट' आवृत्तीची किंमत थोडी जास्त असू शकते, तरीही 'मिड-साईज सेडान' श्रेणीमध्ये ती स्पर्धात्मक राहील. या मॉडेलद्वारे, स्कोडा इंडिया भारतीय ग्राहकांना अधिक प्रीमियम अनुभव देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. लाँचपूर्वी आणखी काही 'टीझर्स' आणि अधिकृत तपशील येण्याची अपेक्षा आहे; त्यामुळं ग्राहकांनी अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी. डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि ड्रायव्हिंगचा अनुभव या बाबतीत ही अद्ययावत 'स्लाव्हिया' एक पाऊल पुढे असेल, अशी अपेक्षा आहे. लवकरच ती भारतीय रस्त्यांवर पाहण्यासाठी उत्सुकता वाढत आहे.
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