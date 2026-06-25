स्कोडा पीक EV भारतात कधी लॉंच होणार? 647 किमी रेंज
स्कोडानं नवी फ्लॅगशिप 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV पीक सादर केली आहे. यात 647 किमी रेंज मिळणार असून 2027 मध्ये ती भारतात येण्याची शक्यता आहे.
Published : June 25, 2026 at 10:50 AM IST
मुंबई : स्कोडा कंपनीनं आपल्या नवीन फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक एसयूव्ही ‘स्कोडा पीक’ (Skoda Peaq) चं ग्लोबल स्तरावर अनावरण केलं. ही लग्जरी 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार एका चार्जिंगवर 647 किलोमीटरपर्यंतची दमदार रेंज देण्याचा दावा करते. केवळ 28 मिनिटांत 80 टक्के चार्जिंग होण्याची सुविधा असलेली ही कार भारतीय बाजारात मोठ्या उत्सुकतेचा विषय बनली आहे.इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या क्रेझला अनुसरून स्कोडा पीक ही प्रीमियम 7 सीटर एसयूव्ही मर्सिडीज, वोल्वो EX90 आणि किआ EV9 सारख्या महागड्या कार्सशी स्पर्धा करणार आहे.
तीन शानदार वेरिएंट्स आणि जबरदस्त रेंज : स्कोडा पीक तीन प्रमुख वेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असेल.
- Peaq 60 (बेस मॉडल): 63 kWh बॅटरीसह 459 किलोमीटर रेंज.
- Peaq 90 (लाँग रेंज): 91 kWh बॅटरीसह 647 किलोमीटरपर्यंतची रेंज. ही सर्वात जास्त रेंज देणारी आवृत्ती आहे.
- Peaq 90x (टॉप AWD): ड्युअल मोटर असलेला शक्तिशाली मॉडल. यात 613 किमी रेंज मिळेल आणि 0 ते 100 किमी/तास वेग केवळ 6.7 सेकंदांत गाठता येईल.
फास्ट चार्जिंग: DC फास्ट चार्जरनं 27-28 मिनिटांत 10 टक्क्यांपासून 80 टक्के चार्जिंग शक्य आहे. ही वैशिष्ट्ये लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ही कार आदर्श बनवतात.
डिझाइन, स्पेस आणि बूट क्षमता: स्कोडा पीक सुमारे 4.9 मीटर लांबीची मोठी एसयूव्ही आहे. यात 3-रो (7 सीटर) लेआउट दिलं गेलं आहे. पारंपरिक ग्रिलऐवजी यात चमकदार टेक डेक प्लेट आणि आकर्षक T-शेप LED हेडलाइट्स आहेत.
बूट स्पेस: तिसऱ्या रांगेतील सीट्स फोल्ड केल्यास 935 लिटर इतका प्रचंड स्पेस उपलब्ध होतो. ही स्कोडाच्या कोणत्याही कारमधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बूट स्पेस आहे. कुटुंबासोबत प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही कार अत्यंत सोयीस्कर ठरेल.
हाय-टेक केबिन आणि लग्जरी फीचर्स : कारच्या आत बसल्यावर लग्जरी लाउंजचा अनुभव मिळतो:
स्क्रीन्स: 13.6 इंचाचा मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि 10 इंचाचा ड्रायव्हर डिस्प्ले.
ऑडिओ: 16 स्पीकर सोनोस (Sonos) प्रीमियम साउंड सिस्टम.
V2L (रिवर्स चार्जिंग): स्कोडाची ही पहिली EV आहे ज्यात बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग सुविधा आहे. कारची बॅटरी वापरून घरगुती उपकरणे किंवा इतर डिव्हाइसेस चार्ज करता येतील.
ऑप्शनल रिलॅक्स पैकेज: मसाज सीट्स, पॉवर अॅडजस्टेबल लेग रेस्ट आणि फोल्डेबल टेबल सारख्या सुविधा उपलब्ध.
सुरक्षा वैशिष्ट्ये : प्रत्येक वेरिएंटमध्ये 10 एअरबॅग्स स्टँडर्ड आहेत. याशिवाय 360 डिग्री कॅमेरा, अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टंट सिस्टम (ADAS) आणि इतर अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.भारतात लॉंच आणि किंमत अपेक्षा: स्कोडा ही कार भारतीय बाजारात आणण्याच्या विचारात आहे. ही कार 2027 मध्ये लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे. सुरुवातीला ही CBU (Completely Built Unit) स्वरूपात आयात केली जाईल.
यूकेमध्ये याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 65 लाख रुपये आहे. भारतात इंपोर्ट ड्यूटी आणि टॅक्सेसमुळं किंमत वाढेल. तरीही, किआ EV9 सारख्या प्रतिस्पर्धी कारांच्या तुलनेत स्कोडा पीक अधिक किफायतशीर आणि वैशिष्ट्यपूर्ण पर्याय ठरू शकते. स्कोडा पीक EV भारतीय EV बाजारात प्रीमियम सेगमेंटला नवी दिशा देऊ शकते. लग्जरी, स्पेस, रेंज आणि टेक्नॉलॉजी यांचा परिपूर्ण संगम असलेली ही कार कुटुंबीयांसाठी आणि प्रीमियम EV प्रेमींसाठी आकर्षक ठरेल.
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