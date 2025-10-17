ETV Bharat / technology

स्कोडा ऑक्टाव्हिया आरएस भारतात लाँच: 20 मिनिटांत 100 युनिट्सची विक्री

20 मिनिटांत 100 युनिट्सची विक्री झालेली स्कोडा ऑक्टाव्हिया आरएस अखेर भारतात लॉंच झालीय.

Skoda Octavia RS
Skoda Octavia RS (Skoda)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : स्कोडा ऑटो इंडियानं बहुप्रतिक्षित ऑक्टाव्हिया आरएस ही लिमिटेड-एडिशन परफॉर्मन्स सेडान अखेर भारतात लाँच केली आहे. या कारची किंमत 49.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. चेक रिपब्लिकमधून थेट आयात केलेली ही कार 6 नोव्हेंबरपासून भारतभर डिलिव्हरीसाठी उपलब्ध होईल. 17 ऑक्टोबरला किंमत जाहीर होण्यापूर्वीच या कारला भारतीय खरेदीदारांकडून उदंड प्रतिसाद मिळाला होता. स्कोडानं 2.5 लाख रुपयांच्या टोकन रकमेसह बुकिंग सुरू केलं होतं, आणि भारतासाठी राखीव असलेली सर्व 100 युनिट्स अवघ्या 20 मिनिटांत विकली होत्या, म्हणजेच प्रत्येक 12 सेकंदाला एक बुकिंग या गाडीची झाली होती.

स्कोडा ऑक्टाव्हिया आरएस
स्कोडा ऑक्टाव्हिया आरएस ही कार भारतातील परफॉर्मन्स कार चाहत्यांमध्ये नेहमीच लोकप्रिय राहिली आहे. 2004 मध्ये भारतातील पहिली टर्बो-पेट्रोल पॅसेंजर कार म्हणून सादर झालेली ऑक्टाव्हिया आरएस यंदा अधिक शक्तिशाली आणि सुधारित स्वरूपात परतली आहे. या कारच्या बाह्यरचनेत आकर्षक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये फुल एलईडी मॅट्रिक्स हेडलॅम्प्स, नव्यानं डिझाइन केलेले स्पोर्ट्स बम्पर, ग्लॉस ब्लॅक अॅक्सेंट्स आणि ग्रिलवर खास आरएस बॅजिंग यांचा समावेश आहे. ही कार 19-इंची ॲलॉय व्हील्सवर धावते, तर मागील बाजूस एलईडी टेल लॅम्प्स, सिक्वेन्शियल इंडिकेटर्स, ब्लॅक स्पॉयलर आणि ड्युअल ब्लॅक-आउट एक्झॉस्ट पाइप्स यामुळं तिचं स्पोर्टी लूक आणखी खुलून दिसतं.

इंटीरिय
या कारचे इंटीरियर देखील तितकंच प्रभावी आहे. यात बोल्स्टर स्पोर्ट सीट्स, 13-इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि प्रीमियम ट्रिम फिनिशेस यांचा समावेश आहे, जे या कारच्या मोटरस्पोर्ट-प्रेरित डीएनएला अधोरेखित करतात. ही कार ब्लू, ब्लॅक, व्हाइट, रेड आणि मांबा ग्रीन अशा पाच रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
ऑक्टाव्हिया आरएसला पॉवर देणारे 2.0-लिटर टीएसआय पेट्रोल इंजिन 265 एचपी पॉवर आणि 370 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. यासोबत सात-स्पीड डीएसजी ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स जोडलं गेलं आहे. ही सेडान 0-100 किमी/तास वेग अवघ्या 6.6 सेकंदात गाठते आणि तिचा टॉप स्पीड 250 किमी/तास आहे. याशिवाय, 15 मिमी कमी राइड हाइट आणि परफॉर्मन्स एक्झॉस्ट सिस्टममुळं तिचं स्पोर्टी कॅरेक्टर खास झालं आहे. या कारची रचना आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये ड्रायव्हिंगचा थरारक अनुभव देतात, ज्यामुळं ती परफॉर्मन्स कार चाहत्यांसाठी एक आदर्श पर्याय ठरते.

लिमिटेड एडिशन
स्कोडा ऑक्टाव्हिया आरएस ही लिमिटेड एडिशन कार असल्यानं भारतात केवळ 100 युनिट्स उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. बुकिंगला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद हा या कारच्या लोकप्रियतेचा आणि स्कोडाच्या ब्रँड मूल्याचा पुरावा आहे. स्कोडा ऑटो इंडियानं या कारद्वारे भारतातील परफॉर्मन्स कार सेगमेंटमध्ये आपलं स्थान आणखी मजबूत केलं आहे. ही कार केवळ ड्रायव्हिंगचा आनंदच देत नाही, तर स्कोडाच्या नवकल्पनात्मक आणि गुणवत्तापूर्ण कार निर्मितीच्या परंपरेला पुढं नेत आहे.

