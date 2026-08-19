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स्कोडा Octavia RS आणि Superb TDI पुन्हा भारतात परतल्या, बुकिंग सुरू

स्कोडा ऑटो इंडियानं ऑक्टाव्हिया आरएस आणि सुपर्ब टीडीआय भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा सादर केल्या आहे.

Skoda Octavia RS and Superb TDI
स्कोडा Octavia RS आणि Superb TDI (Skoda)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 12:59 PM IST

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मुंबई: स्कोडा ऑटो इंडियानं '2026 स्लाव्हिया फेसलिफ्ट'च्या अनावरणादरम्यान आपल्या दोन अत्यंत लोकप्रिय सेडान मॉडेल्सना ऑक्टाव्हिया आरएस आणि सुपर्ब टीडीआय भारतीय बाजारपेठेत पुन्हा आणलं आहे. वाहनप्रेमींसाठी ही एक मोठी बातमी आहे. या गाड्यांसाठी बुकिंग सुरू झाले असलं, तरी डिलिव्हरीसाठी मात्र काही काळ वाट पाहावी लागेल. स्लाव्हियासोबतच या मॉडेल्सचे प्रदर्शन करून स्कोडानं भारतातील सेडान सेगमेंटवरील आपला विश्वास पुन्हा एकदा अधोरेखित केला आहे. मात्र, स्लाव्हियाच्या तुलनेत या आयात केलेल्या गाड्या मर्यादित संख्येनं उपलब्ध असतील आणि त्यांच्या डिलिव्हरीचे वेळापत्रकही वेगळं असेल.

बुकिंग सुरू, वर्षाच्या अखेरीस डिलिव्हरी: अधिक आकर्षक लूक आणि दमदार कामगिरी (performance) देणारी 'ऑक्टाव्हिया आरएस' 2.0-लिटर टीएसआय (TSI) पेट्रोल इंजिनसह येत आहे. हे इंजिन 265 एचपी (hp) ची ताकद निर्माण करते आणि त्याला 7-स्पीड डीएसजी (DSG) ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनची जोड देण्यात आली आहे. यातील प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये हेड-अप डिस्प्ले, एडास (ADAS) सूट, प्रोग्रेसिव्ह स्टिअरिंग आणि हीटेड व पॉवर-अडजस्टेबल स्पोर्ट्स सीट्सचा समावेश आहे. स्कोडानं पुष्टी केली आहे की, 18 ऑगस्टपासून 2.5 लाख रुपये इतक्या रकमेसह बुकिंग सुरू होईल. आगामी बॅचमध्ये केवळ 50 युनिट्स उपलब्ध असतील. दिवाळीच्या आसपास, म्हणजेच सणासुदीच्या काळात डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे की, या नवीन बुकिंग प्रक्रियेत अशा ग्राहकांना प्राधान्य दिलं जाईल ज्यांना मागील वेळी ऑक्टाव्हिया आरएस मिळू शकली नव्हती.

Skoda Octavia RS
स्कोडा Octavia RS (Skoda)

'सुपर्ब टीडीआय'चे भारतात पुनरागमन: आणखी एक मोठी सुखद बातमी म्हणजे 'सुपर्ब डिझेल'चं भारतात पुनरागमन. ही लक्झरी सेडान 2.0-लिटर टीडीआय (TDI) डिझेल इंजिनसह सुसज्ज असेल. 150 एचपी पॉवर आणि 360 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करणारे हे इंजिन 7-स्पीड डीएसजी (DSG) गिअरबॉक्स आणि फ्रंट-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टीमसह जोडलेलं असेल. सुपर्बमध्ये एलईडी मॅट्रिक्स हेडलाइट्स, डायनॅमिक एलईडी टेल लॅम्प्स, कॉग्नाक लेदर अपहोल्स्ट्री, हीटेड/व्हेंटिलेटेड आणि मसाजिंग फ्रंट सीट्स, सनब्लाइंड्ससह रिअर स्लीप पॅकेज, 360-डिग्री कॅमेरा, कॅन्टन ऑडिओ सिस्टीम, डायनॅमिक चेसिस कंट्रोल, प्रोग्रेसिव्ह स्टीयरिंग, लेव्हल 2 एडीएएस फीचर्स आणि 10 एअरबॅग्ज यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. ऑक्टेव्हिया आरएसप्रमाणेच, स्कोडा सध्या फक्त स्वारस्य व्यक्त करणाऱ्यांकडूनच नोंदणी स्वीकारत आहे. ही मोठी सेडान 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत विक्रीसाठी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे, याचा अर्थ खरेदीदारांना बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागेल.

Superb TDI
स्कोडा Superb TDI (Skoda)

मर्यादा आणि प्रतीक्षा: स्कोडा सेडानवर लक्ष केंद्रित करत असल्यानं उत्सुकता वाढली आहे, तथापि दोन्ही मॉडेल्समध्ये काही मर्यादा आहेत. ऑक्टेव्हिया आरएस सुरुवातीला फक्त 50 युनिट्सपुरती मर्यादित आहे, तर सुपर्ब टीडीआय पुढील वर्षीच येईल. तुम्ही आज बुकींग केल्यास वाहनाची तात्काळ डिलिव्हरी मिळेल याची हमी नाही. तरीही, स्कोडानं परफॉर्मन्स-ओरिएंटेड आरएस सेडान किंवा प्रीमियम डिझेल सुपर्बची वाट पाहणाऱ्या उत्साही लोकांसाठी पुन्हा संधी उपलब्ध केली आहे.

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TAGGED:

SKODA OCTAVIA RS
सुपर्ब टीडीआय
SUPERB TDI RETURN TO INDIA
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