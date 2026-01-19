ETV Bharat / technology

skoda kushaq facelift: DDLJ थीमसह टीझर, नवीन डिझाइन आणि फीचर्ससह लवकरच भारतात लाँच

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भारतात पुढील आठवड्यात लाँच होणार आहे. DDLJ-प्रेरित टीझर्समध्ये फुल-विड्थ LED DRL, कनेक्टेड टेललाइट्स आणि प्रीमियम फीचर्सची झलक मिळतेय.

skoda kushaq facelift
skoda kushaq facelift (skoda)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 19, 2026 at 10:48 AM IST

2 Min Read
मुंबई : स्कोडा इंडिया कुशाक एसयूव्हीच्या फेसलिफ्टेड (skoda kushaq facelift) व्हर्जनला पुढील काही दिवसांत भारतात लाँच करणार आहे. लाँचपूर्वी कंपनीनं दोन आकर्षक टीझर्स रिलीज केले आहेत, ज्यात अपडेटेड सिल्हूट आणि लायटिंग एलिमेंट्सची झलक मिळतेय. नवीनतम टीझरमध्ये फ्रंट आणि रियर लाइट युनिट्स स्पष्टपणे दाखवण्यात आले आहेत, तर रिफ्रेश्ड मॉडेलच्या डिझाइनबाबत स्पष्ट माहिती मिळतेय. हे टीझर्स केवळ कारबद्दल अपडेट्स देत, नाहीत तर ग्राहकांशी इमोशनल कनेक्शन निर्माण करताय.

सांस्कृतिक संदर्भ आणि ‘प्रेमात पडा’ संदेश
स्कोडानं टीझरला बॉलीवूडच्या क्लासिक चित्रपट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) शी जोडलं आहे. टीझरमध्ये एसयूव्हीला (skoda kushaq) हिरव्या कव्हरखाली मोहरीच्या शेतात दाखवण्यात आलं आहे. हा फोटो DDLJ मधील आयकॉनिक सीनची आठवण करून देणारा आहे. टॅगलाइन “Get ready to fall in love” वापरून स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टला केवळ रूटीन अपडेट नव्हे, तर भावनिकदृष्ट्या जोडलं जाणारं उत्पादन म्हणून सादर करत आहे. हा अनोखा मार्केटिंग अ‍ॅप्रोच भारतीय ग्राहकांच्या मनात वेगळी ओळख निर्माण करतो.

बाह्य डिझाइनमधील आकर्षक बदल
टीझरमधून बाह्य बदल स्पष्ट दिसतात. समोर फुल-विड्थ LED डेटाइम रनिंग लाइट (DRL) स्ट्रिप आहे, जी शार्प LED एलिमेंट्स आणि रिव्हायज्ड ग्रिलसोबत जोडली गेली आहे. यामुळं कुशाकला आधुनिक आणि आक्रमक लुक मिळतो. मागील भागात illuminated ‘SKODA’ लेटरिंग आणि कनेक्टेड LED लाइट बार आहे, जे स्कोडाच्या जागतिक डिझाइनची सुसंगत आहे. हे बदल एसयूव्हीला अधिक रुंद आणि प्रीमियम स्टॅन्स देतात, ज्यामुळं रस्त्यावर ती अधिक आकर्षक दिसते.

टेक्नॉलॉजी अपग्रेड
आतल्या भागात कम्फर्ट आणि टेक्नॉलॉजीवर विशेष लक्ष दिलं जाणार आहे. अपेक्षित फीचर्समध्ये पॅनोरॅमिक सनरूफ, फुली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि सुधारित ग्राफिक्ससह मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम यांचा समावेश आहे. हे अपडेट्स केबिनला अधिक लक्झुरियस आणि स्पर्धकांशी थेट टक्कर घेतील. Hyundai Creta, Kia Seltos सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी टक्कर देण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरतील.

सेफ्टी फीचर्समधील अपडेट्स
यांत्रिक बदल सूक्ष्म परंतु महत्त्वाचे असतील. 1.5 लिटर TSI पेट्रोल व्हेरिएंट्सना रियर डिस्क ब्रेक्स मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं ब्रेकिंग आणि हँडलिंग सुधारेल. उच्च व्हेरिएंट्समध्ये लेव्हल 2 ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम) येईल, ज्यात अ‍ॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि लेन-कीपिंग असिस्ट यांचा समावेश आहे. मात्र, 1.5 लिटर TSI इंजिन फक्त DSG ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह उपलब्ध होईल आणि सिक्स-स्पीड मॅन्युअल पर्याय ड्रॉप होण्याची शक्यता आहे. 1.0 लिटर TSI मात्र मॅन्युअल आणि ऑटो दोन्ही पर्यायांसह येईल. एकूणच, स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये नवीन ऊर्जा आणेल. आकर्षक डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि विश्वासार्ह TSI इंजिन्स यामुळं ती ग्राहकांची पहिली पसंती ठरू शकते.

