स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टचा धमाका! 10.69 लाखांत नवीन स्टाइल, पॉवर आणि लग्जरी आराम!
स्कोडानं आज कुशाकची फेसलिफ्ट आवृत्ती (Skoda Kushaq) लाँच केली आहे. या कारची किंमत 10.69 लाख पासून 18.99 लाख पर्यंत जाते.
Published : March 21, 2026 at 5:21 PM IST
मुंबई : स्कोडा ऑटो इंडियानं आपल्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही कुशाकच्या फेसलिफ्ट आवृत्तीचं औपचारिक लाँच केलं. 2021 मध्ये लाँच झालेल्या या मॉडेलला पहिल्यांदाच मोठं अपडेट मिळालं आहे. विशेष म्हणजे, लाँचच्या पहिल्या दिवसापासूनच मॉन्टे कार्लो एडिशन उपलब्ध आहे, ज्यात स्टाइलिंग अपडेट्ससह अतिरिक्त स्पोर्टी लुक देण्यात आला आहे. नवीन कुशाक फेसलिफ्टची सुरुवातीची किंमत 10.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असून, टॉप व्हेरियंट 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर्यंत जातं. रेनॉल्ट डस्टर, हुंडई क्रेटा, मारुती सुझुकी ब्रेझा, किया सेल्टोससारख्या प्रतिस्पर्धी मॉडेल्सना टक्कर देण्यासाठी स्कोडानं डिझाइन, फीचर्स आणि इंजिनमध्ये लक्षणीय बदल केलं आहेत.
स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट डिझाइन अपडेट्स
फेसलिफ्ट कुशाकमध्ये बाहेरील डिझाइन पूर्णपणे नवीन झालं आहे. मोठ्या कोडियाक मॉडेलपासून प्रेरणा घेऊन नवीन ग्रिल आणि हेडलाइट डिझाइन देण्यात आलं आहे. हेडलाइट्स आता अधिक स्लीक आणि आधुनिक दिसतात, ज्यात ब्रो-शेप्ड डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) समाविष्ट आहेत. 17 इंचाचे अलॉय व्हील्स, 50 किलो वजन उचलणारे रूफ रेल्स, ब्लॅक क्लॅडिंग असलेले व्हील आर्चेस आणि डोअरच्या खालच्या भागात नवीन स्टाइलिंग आहे. मागील भागात कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स आणि इल्युमिनेटेड स्कोडा लोगो दिसतो. हे सर्व बदल एकत्रितपणे कुशाकला अधिक प्रीमियम आणि आक्रमक लुक देतात.
स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट किंमत
स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टची किंमत रेंज 10.69 लाख ते 18.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. मॉन्टे कार्लो एडिशन हे टॉप व्हेरियंटमध्ये उपलब्ध असल्यानं ग्राहकांना अतिरिक्त स्टाइलिंगसाठी थोडे अधिक पैसे मोजावे लागतील. बाजारातील इतर एसयूव्हींच्या तुलनेत ही किंमत स्पर्धात्मक मानली जाते.
|New Kushaq Price (Ex-Showroom)
|1.0 TSI MT
|1.0 TSI AT
|1.5 TSI DSG
|Classic+
|Rs 10,69,000
|Rs 12,69,000
|--
|Signature
|Rs 14,59,000
|Rs 15,59,000
|--
|Sportline
|Rs 14,74,000
|Rs 15,74,000
|--
|Prestige
|Rs 16,79,000
|Rs 17,59,000
|Rs 18,79,000
|Monte Carlo
|--
|Rs 17,89,000
|Rs 18,99,000
इंटीरियर आणि फीचर्स
कॅबिनमध्ये डॅशबोर्डचं डिझाइन पूर्वीप्रमाणे असलं तरी 2-स्पोक स्टीअरिंग व्हीलवर अँबियंट लाइटिंग देण्यात आलं आहे. 10.1 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीमचा युजर इंटरफेस पूर्णपणे नवीन आहे. ड्रायव्हरला 10.25 इंच डिजिटल क्लस्टर मिळतं. फीचर्समध्ये पॅनोरमिक सनरूफ, सेगमेंट-लीडिंग रिअर सीट मसाज, पॉवर अॅडजस्टेबल आणि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस चार्जिंग आणि ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल (रिअर एसी वेंट्ससह) यांचा समावेश आहे. हे सर्व फीचर्स कुशाकला प्रीमियम एसयूव्ही बनवतात.
सेफ्टी फीचर्स
सुरक्षेसाठी सहा एअरबॅग्स, रिअर पार्किंग कॅमेरा, फ्रंट-रिअर पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (TPMS) आणि ऑटो डिमिंग आयआरव्हीएम स्टँडर्ड आहेत. मात्र, 360 डिग्री कॅमेरा आणि ADAS सूट यांचा अभाव आहे, जे प्रतिस्पर्धक मॉडेल्समध्ये उपलब्ध आहेत. तरीही दैनंदिन वापरासाठी ही सेफ्टी पुरेशी आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स
पॉवरट्रेनमध्ये 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन (115 hp) आणि ऑप्शनल 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन (150 hp) उपलब्ध आहे. 1.5 लिटर इंजिन 7-स्पीड DCT गियरबॉक्ससह येतं, तर 1.0 लिटर इंजिन 8-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक आणि 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन पर्यायासह येत. दोन्ही इंजिन्स कार्यक्षम आणि डायनॅमिक ड्रायव्हिंग अनुभव देतात. स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भारतीय बाजारात मजबूत उपस्थिती निर्माण करेल अशी अपेक्षा आहे. डिझाइन, फीचर्स आणि किंमत यांचा संतुलित मिश्रण यामुळं युवा खरेदीदारांना आकर्षित करेल. मॉन्टे कार्लो एडिशनमुळं स्पोर्टी लुक हवं असणाऱ्यांसाठी हा पर्याय उत्तम ठरेल.
