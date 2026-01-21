स्कोडा कायलॅकच्या क्लासिक+ आणि प्रेस्टीज+ व्हेरिएंट्स भारतात लॉन्च: किंमत, फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
स्कोडा इंडियानं कायलॅक सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीसाठी नवीन क्लासिक+ आणि प्रेस्टीज+ व्हेरिएंट्स लॉंच केल्या. नवीन फीचर्ससह सहा ट्रिम्समध्ये त्या उपलब्ध आहेत.
Published : January 21, 2026 at 1:15 PM IST
मुंबई : स्कोडा इंडियानं आपल्या सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही कायलॅकच्या लाइनअपचा विस्तार केला आहे. कंपनीनं नवीन क्लासिक+ आणि प्रेस्टीज+ व्हेरिएंट्स लॉंच केले असून मिड-स्पेक सिग्नेचर आणि सिग्नेचर+ ट्रिम्समध्येही अतिरिक्त फीचर्स जोडली आहेत. या अपडेटनंतर स्कोडा कायलॅक आता एकूण सहा व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. त्यात क्लासिक, क्लासिक+, सिग्नेचर, सिग्नेचर+, प्रेस्टीज आणि प्रेस्टीज+ व्हेरिएंट्सचा समावेश आहे. याशिवाय, स्कोडानं सप्टेंबर 2026 पर्यंत स्पोर्टी लूक असलेले कायलॅक स्पोर्टलाइन व्हेरिएंट लॉंच करण्याचीही घोषणा केली आहे.
क्लासिक+ आणि प्रेस्टीज+ व्हेरिएंट्सच्या किंमती
स्कोडा कायलॅक क्लासिक+ व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत मॅन्युअल ट्रान्समिशनसाठी 8.25 लाख रुपये आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसाठी 9.25 लाख रुपये आहे. टॉप-स्पेक प्रेस्टीज+ व्हेरिएंटची किंमत मॅन्युअल ट्रान्समिशनसाठी 11.99 लाख रुपये आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसाठी 12.99 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या नवीन व्हेरिएंट्समुळं ग्राहकांना अधिक पर्याय आणि वैल्यू-फॉर-मनी ऑफर मिळत आहे. क्लासिक+ ट्रिम क्लासिक आणि सिग्नेचर दरम्यान तर प्रेस्टीज+ ट्रिम संपूर्ण लाइनअपमधील टॉप-स्पेक व्हेरिएंट आहे.
नवीन फीचर्स आणि अपडेट्स
स्कोडा कायलॅक क्लासिक+ व्हेरिएंटमध्ये क्लासिक ट्रिमच्या तुलनेत अनेक प्रीमियम फीचर्स जोडण्यात आले आहेत. यात सिंगल-पेन सनरूफ, ऑटो-डिमिंग इनर रियर व्ह्यू मिरर (IRVM), रेन-सेंसिंग वायपर्स, क्रूझ कंट्रोल, स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडिओ कंट्रोल्स, 4-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम आणि 16 इंच स्टील व्हील्स विथ कव्हर यांचा समावेश आहे. उर्वरित फीचर्स क्लासिक व्हेरिएंटसारखेच आहेत. मिड-स्पेक सिग्नेचर आणि सिग्नेचर+ ट्रिम्समध्ये ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन मॉडेल्ससाठी पॅडल शिफ्टर्स तसंच रियर वायपर आणि वॉशर जोडलं आहे. हे अपडेट ग्राहकांच्या ड्रायव्हिंग अनुभवाला अधिक सोयीस्कर बनवतात. टॉप-स्पेक प्रेस्टीज+ व्हेरिएंटमध्ये ड्रायव्हर आणि फ्रंट पॅसेंजरसाठी सहा-वे पॉवर्ड आणि व्हेंटिलेटेड सीट्स उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित फीचर्स प्रेस्टीज ट्रिमसारखेच आहेत. या फीचर्समुळं प्रेस्टीज+ लक्झरी आणि कम्फर्टच्या बाबतीत सेगमेंटमध्ये आघाडीवर राहील.
स्पेसिफिकेशन्स आणि पॉवरट्रेन
मेकॅनिकल दृष्ट्या स्कोडा कायलॅकमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यात 1.0-लिटर, थ्री-सिलिंडर टर्बो-पेट्रोल (TSI) इंजिन आहे, जे 113.98 बीएचपी पॉवर आणि 178 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसोबत जोडलं आहे.
डिझाइन
कायलॅकची डिझाइन, सेफ्टी फीचर्स आणि परफॉर्मन्स यापूर्वीप्रमाणेच आहे. सब-4 मीटर एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये कायलॅकला टाटा नेक्सॉन, मारुती ब्रेझा, ह्युंदाई व्हेन्यू आणि किआ सोनेट यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांचा सामना करावा लागतो. नवीन व्हेरिएंट्स आणि फीचर्समुळं स्कोडाची बाजारातील स्थिती अधिक मजबूत होईल. या लॉंचमुळं स्कोडा इंडियाचा सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमधील वाटा वाढण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांना आता अधिक पर्याय आणि प्रीमियम फीचर्स कमी किंमतीत मिळत असल्यानं कायलॅकची मागणी वाढेल, असा विश्वास कंपनीला आहे.
