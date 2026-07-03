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टर्बो-पेट्रोल इंजिनसह 66.99 लाखात स्कोडा कोडियाक RS भारतात लाँच

स्कोडानं भारतात 'कोडियाक RS' (Kodiaq RS) लाँच केली आहे. 66.99 लाख किंमत असलेल्या या स्पोर्टी SUV च्या पहिल्या 50 गाड्यांची विक्री आधीच झाली आहे.

Skoda Kodiaq RS
स्कोडा कोडियाक RS (Skoda)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 9:54 AM IST

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मुंबई : स्कोडा इंडियानं आपल्या लोकप्रिय 'कोडियाक' SUV ची उच्च-क्षमता असलेली (high-performance) स्पोर्टी आवृत्ती - 'कोडियाक RS' - अधिकृतपणे भारतात लाँच केली आहे. 66.99 लाख (एक्स-शोरूम) किंमत असलेली ही प्रीमियम SUV 'कम्प्लीटली बिल्ट युनिट' (CBU) म्हणून आयात केली जाईल. लाँचिंगनंतर लगेचच पहिल्या 50 गाड्यांचं बुकिंग पूर्ण झाल्याची घोषणा कंपनीनं केली आहे. स्टँडर्ड कोडियाकच्या तुलनेत RS आवृत्ती अधिक आक्रमक आणि स्पोर्टी ड्रायव्हिंगचा अनुभव देते. कंपनीच्या श्रेणीमध्ये (lineup) ही गाडी 'L&K' व्हेरिएंटच्या वरच्या स्थानावर आहे.

Skoda Kodiaq RS
स्कोडा कोडियाक RS (Skoda)

आकर्षक आणि आक्रमक डिझाइन : स्कोडा कोडियाक RS मध्ये ब्लॅक-आउट (काळ्या रंगाची) फ्रंट ग्रिल, स्पोर्टी बंपर्स, ड्युअल क्रोम एक्झॉस्ट टिप्स आणि 20-इंच अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत. लाल रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स गाडीचे स्पोर्टी व्यक्तिमत्व अधिक उठवून दिसण्यास मदत करतात. काळ्या रंगाचे तपशील (black accents) आणि बाहेरील भागातील तीक्ष्ण रेषांमुळं ही SUV रस्त्यावर सर्वांचं लक्ष वेधून घेते. कोडियाक RS केवळ वेगवानच नाही, तर दिसायलाही अत्यंत आकर्षक आणि प्रीमियम आहे. या मोठ्या SUV ला स्पोर्टी लूक देण्यासाठी स्कोडानं डिझाइनमध्ये अनेक बदल केले आहेत.

Skoda Kodiaq RS
स्कोडा कोडियाक RS (Skoda)

आलिशान आणि स्पोर्टी इंटिरिअर : गाडीच्या आतील भागात (इंटिरिअर) 'ऑल-ब्लॅक' थीमसह लाल रंगाचे तपशील (red accents) देण्यात आले आहेत. यामध्ये थ्री-स्पोक फ्लॅट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 10.24-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 12.9-इंच मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. यामध्ये 'मेमरी फंक्शन'सह हीटेड आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्सची सुविधाही उपलब्ध आहे. ड्युअल वायरलेस चार्जिंग पॅड्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम आणि अनेक सुरक्षा वैशिष्ट्यांमुळं ड्रायव्हिंगचा अनुभव अत्यंत आरामदायी आणि आधुनिक बनतो.

Skoda Kodiaq RS
स्कोडा कोडियाक RS (Skoda)

शक्तिशाली इंजिन आणि कामगिरी : स्कोडा कोडियाक RS मध्ये 2.0-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 261 bhp ची पॉवर आणि 400 Nm चा टॉर्क निर्माण करतं. 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशन (DSG) आणि ऑल-व्हील-ड्राइव्ह (AWD) सिस्टमच्या जोडीमुळं ही गाडी उत्कृष्ट कामगिरी करते. कंपनीच्या माहितीनुसार, कोडियाक आरएस (Kodiaq RS) अवघ्या 6.3 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते आणि तिचा कमाल वेग (top speed) 231 किमी/तास इतका आहे. याव्यतिरिक्त, मजबूत ब्रेक्स आणि अडॅप्टिव्ह सस्पेन्शनमुळं उच्च वेगावरही उत्कृष्ट नियंत्रण आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव मिळतो.

Skoda Kodiaq RS
स्कोडा कोडियाक RS (Skoda)

भारतीय बाजारपेठेतील स्थान : भारतीय बाजारपेठेत प्रीमियम एसयूव्ही (SUV) विभागाचा वेगानं विस्तार होत आहे. ज्या ग्राहकांना मोठ्या एसयूव्हीची सोय आणि स्पोर्ट्स कार चालवण्याचा अनुभव या दोन्ही गोष्टी हव्या आहेत, त्यांच्यासाठी स्कोडा कोडियाक आरएससारखे स्पोर्टी आणि शक्तिशाली वाहन अत्यंत योग्य आहे. CBU (पूर्णपणे तयार होऊन आलेले वाहन/Completely Built-Up) आयात स्वरूपामुळं याची किंमत जास्त असली, तरी मर्यादित उपलब्धता आणि प्रीमियम आकर्षणामुळं ही आरएस आवृत्ती कार प्रेमींमध्ये लोकप्रिय होईल अशी अपेक्षा आहे.

Skoda Kodiaq RS
स्कोडा कोडियाक RS (Skoda)

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