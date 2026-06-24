अवघ्या 6 मिनिटांत स्कोडा कोडियाक आरएसच्या सर्व गाड्यांची विक्री
स्कोडा कोडियाक आरएसचे सर्व 50 युनिट्सची विक्री अवघ्या 6 मिनिटांत झालीय.
Published : June 24, 2026 at 12:43 PM IST
हैदराबाद: स्कोडा ऑटो इंडियानं 22 जून रोजी आपल्या नवीन स्कोडा कोडियाक आरएसची बुकिंग सुरू केली होती. या कारच्या सर्व 50 युनिट्सची अवघ्या 6 मिनिटांतच विक्री झालीय. भारतीय ग्राहकांच्या मनात स्कोडा आरएस मॉडेल्सची क्रेझ किती आहे, याचं हे ज्वलंत उदाहरण आहे. परफॉर्मन्स, लग्झरी आणि वर्सेटिलिटी यांचा अनोखा संगम देणारी ही SUV बाजारात धुमाकूळ घालत आहे.
स्कोडा आरएस मॉडल्सची मागणी वाढली: स्कोडा कोडियाक आरएसनं 2025 मध्ये लाँच झालेल्या ऑक्टेव्हिया आरएसच्या बुकिंगला देखील वेगानं मागं टाकलं आहे. ऑक्टेव्हिया आरएस 20 मिनिटांत विकली गेली होती, तर कोडियाक आरएसनं केवळ 6 मिनिटांत रेकॉर्ड केला. ही विक्री जगभरात आणि भारतात आरएस ब्रँडच्या 51 वर्षांच्या इतिहासात महत्त्वाची घटना मानली जात आहे. भारतात ऑक्टेव्हिया आरएसच्या आगमनाला 22 वर्षे पूर्ण होत असताना ही यशस्वी विक्री विशेष महत्त्वाची ठरते.
स्कोडा ऑटो इंडियाचे ब्रँड डायरेक्टर आशीष गुप्ता यांनी याबाबत सांगितलं, “आरएस हा ब्रँड ग्लोबल आइकॉन म्हणून अर्धशतकाहून अधिक काळ उभा आहे. भारतात दोन दशकांहून अधिक काळ त्याचे लाखो चाहते आहेत. ‘सरेंडर’ कॅम्पेनसह आम्ही ग्राहकांसाठी परफॉर्मन्स आणि वर्सेटिलिटीचा अद्वितीय कॉम्बिनेशन आणलं आहे.”
स्कोडा कोडियाक आरएसची परफॉर्मन्स : नवीन कोडियाक आरएसमध्ये 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन देण्यात आलं आहे. हे इंजन 262 bhp पॉवर आणि 400 Nm टॉर्क निर्माण करतं. 7-स्पीड DSG ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह 4x4 सिस्टम जोडलेल्या या SUVला 0 ते 100 किमी/तास वेग घेण्यास फक्त 6.3 सेकंद लागतात. टॉप स्पीड 231 किमी/तास आहे. यामुळं ही भारतातील सर्वात वेगवान प्रोडक्शन स्कोडा मॉडेल ठरली आहे. डायनामिक साउंड बूस्ट फीचरमुळं इंजिनचा आवाज अधिक दमदार आणि स्पोर्टी अनुभव देतो.
चेसिस आणि उपकरणे : स्कोडा कोडियाक आरएसमध्ये प्रोग्रेसिव्ह स्टीयरिंग आणि लेटेस्ट डायनामिक चेसिस कंट्रोल प्लस (DCC प्लस) देण्यात आलं आहे. यामुळं स्टीयरिंग रिस्पॉन्स सुधारतो आणि विविध ड्राइव्हिंग मोड्सद्वारे गाडी विविध रस्त्यांच्या परिस्थितीनुसार स्वतःला साजेशी बनवते. स्पोर्टी ड्रायव्हिंग अनुभवासोबत सुरक्षितता आणि आराम यांचा मेळ घालणारे हे फीचर्स ग्राहकांना आकर्षित करत आहेत.
एक्स्टिरियर आणि कलर ऑप्शन्स : स्टँडर्ड कोडियाकपेक्षा आरएस व्हर्जन अधिक आक्रमक आणि स्पोर्टी दिसते. ब्लॅक-आउट स्टाइलिंग एलिमेंट्स, ग्लॉस ब्लॅक ग्रिल फ्रेम, ब्लॅक ORVMs, रूफ रेल्स आणि डार्क ट्रिम पीसेस यामुळं गाडीचे स्वरूप अधिक शार्प झालं आहे. केबिनमध्ये ब्लॅक लेदर अपहोल्स्ट्रीसोबत रेड स्टिचिंग दिलं आहे, ज्यामुळं स्पोर्टी आणि लग्झरी वातावरण निर्माण होतं. ग्राहकांना चार आकर्षक कलर ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत: मून व्हाइट, मॅजिक ब्लॅक, वेलवेट रेड आणि स्टील ग्रे. हे कलर आरएस मॉडेलच्या डायनामिक व्यक्तिमत्त्वाला पूरक आहेत.
भारतात किंमत : भारतात स्कोडा कोडियाक आरएसची किंमत 50.00 लाख ते 60.000 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. ही गाडी पूर्णपणे आयात केलेली (CBU) असल्यानं भारतात फक्त 50 युनिट्सची पहिली बॅच आधीच पूर्णपणे बुक झाली आहे.
हे वाचलंत का :