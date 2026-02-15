सहा पंतप्रधान, सात राष्ट्राध्यक्ष भारत दौऱ्यावर, 10,000 पोलीस तैनात, जाणून घ्या कारण
भारत एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी सहा पंतप्रधान, सात राष्ट्राध्यक्ष भारताच्या दौऱ्यावर येत आहे. जाणून घ्या संपूर्ण यादी...
Published : February 15, 2026 at 7:00 PM IST
नवी दिल्ली : भारत सरकारनं 16 ते 20 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान नवी दिल्ली येथे “भारत एआय इम्पॅक्ट शिखर परिषद” आयोजित केली आहे. या ऐतिहासिक परिषदेत जगभरातील सहा पंतप्रधान, सात राष्ट्राध्यक्ष आणि दोन उपराष्ट्राध्यक्ष सहभागी होणार आहेत, ज्यामुळं ती जागतिक दक्षिणेतील सर्वात मोठी एआय परिषद ठरणार आहे.
कार्यक्रमाची रूपरेषा
या परिषदेचं औपचारिक उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 19 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यानंतर 20 फेब्रुवारी रोजी पूर्ण सत्र होईल. या परिषदेसाठी फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष लुइझ इनासिओ लुला दा सिल्वा उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेत इतर प्रमुख नेते भूतानचे पंतप्रधान त्शेरिंग तोबगे, बोलिव्हियाचे उपराष्ट्राध्यक्ष एडमुंडो लारा मोंटानो, क्रोएशियाचे पंतप्रधान आंद्रेज प्लेनकोविच, एस्टोनियाचे राष्ट्राध्यक्ष अलार कारिस, फिनलंडचे पंतप्रधान पेटेरी ओरपो, ग्रीसचे पंतप्रधान किरियाकोस मित्सोटाकिस, गयानाचे उपराष्ट्राध्यक्ष भार्रत जगदेव, कझाकस्तानचे पंतप्रधान ओल्झास बेक्तेनोव्ह, लिकटेंस्टीनचे राजकुमार अलोइस, मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीनचंद्र रामगुलाम, सर्बियाचे राष्ट्राध्यक्ष अलेकसांदर वुचिच, स्लोव्हाकियाचे राष्ट्राध्यक्ष पीटर पेल्लेग्रिनी, स्पेनचे राष्ट्राध्यक्ष पेड्रो सांचेझ, श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायका, सेशेल्सचे उपराष्ट्राध्यक्ष सेबॅस्टियन पिल्ले, स्वित्झर्लंडचे राष्ट्राध्यक्ष गाय पर्मेलिन, नेदरलँड्सचे पंतप्रधान डिक शूफ, आणि अबू धाबीचे राजकुमार शेख खालेद बिन मोहम्मद बिन झायेद अल नहयान उपस्थित राहणार आहेत. या व्यतिरिक्त रशियाचे आर्थिक सल्लागार मॅक्सिम ओरेश्किन रशियन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस आणि विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित राहतील.
सुरक्षा आणि व्यवस्थापन
या परिषदेसाठी दिल्ली पोलिसांनी 10,000 कर्मचारी तैनात करणार आहे. भारत मंडपम आणि सुषमा स्वराज भवन या ठिकाणी परिषदेचं आयोजन होणार असून, दिल्ली सरकारनं परिसराची स्वच्छता आणि सुशोभीकरण सुरू केलं आहे.
परिषदेचं महत्त्व
ही परिषद “लोक, ग्रह आणि प्रगती” या तीन सूत्रांवर आधारित आहे, जी भारताच्या एआय सहकार्याच्या दृष्टिकोनाचं प्रतिनिधित्व करते. या परिषदेत दक्षिणेतील जागतिक देशांच्या चिंता आणि अपेक्षा प्रतिबिंबित करणाऱ्या संयुक्त घोषणा जारी केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
