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'सिंपल वेव्ह' इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतात 1.10 रुपयांना लॉंच; 243 किमीची रेंज

'सिंपल वेव्ह' ही या ब्रँडची पहिली 'फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर' आहे, ती 'एथर कोनार्क' (Ather Konarc) आणि 'टीव्हीएस आयक्यूब' (TVS iQube) सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल.

Simple Wave Electric Scooter
'सिंपल वेव्ह' इलेक्ट्रिक स्कूटर (Simple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2026 at 10:40 AM IST

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मुंबई : 'सिंपल एनर्जी'नं (Simple Energy) आपली नवीन 'वेव्ह' (Wave) इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजारपेठेत 1.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत लॉंच केली आहे. ही ईव्ही (EV) सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी (mass market) असून, देशातील या उत्पादकाची कुटुंबासाठी खास बनवलेली ही पहिलीच स्कूटर आहे. या इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादकाची सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून डिलिव्हरी सुरू करण्याची योजना आहे. 'सिंपल वेव्ह'चं बुकिंग डीलरशिप्सद्वारे सुरू झालं आहे.

सिंपल वेव्ह प्रकार आणि रेंज : 'वेव्ह' ही स्कूटर 'सिंपल वेव्ह एस' (Simple Wave S), 'सिंपल वेव्ह' (Simple Wave) आणि 'सिंपल वेव्ह+' (Simple Wave+) अशा तीन प्रकारांमध्ये आणि एकूण सहा कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध आहे. यातील टॉप-एंड मॉडेल असलेल्या 'सिंपल वेव्ह+' ची IDC रेंज 243 किमीपर्यंत असल्याचा दावा केला जातो. 'सिंपल वेव्ह+' मध्ये 5 kWh बॅटरी पॅक आणि 6.4 kW PMSM मोटरचा वापर करण्यात आला असून, तिचा कमाल वेग (top speed) 90 किमी/तास इतका आहे. कंपनीच्या मते, ही स्कूटर 179 Nm चा व्हील टॉर्क निर्माण करते. इतर आवृत्त्यांमध्ये 3.7 kWh, 2.7 kWh आणि 2.2kWh क्षमतेचे बॅटरी पॅक वापरले आहेत. त्यांची IDC रेंज अनुक्रमे 171किमी, 132 किमी आणि 110किमी इतकी आहे. बॅटरी आणि उपकरणांचं नेमकं संयोजन निवडलेल्या मॉडेलवर अवलंबून असतं. सर्व प्रकारांमध्ये 'राइड' (Ride), 'इको' (Eco) आणि 'इको-एक्स' (ECOX) असे रायडिंग मोड्स मिळतात, तर उच्च श्रेणीतील मॉडेल्समध्ये 'स्पोर्ट' (Sport) मोडचाही समावेश आहे.

सिंपल वेव्ह चार्जिंग : या स्कूटरमध्ये चेन-ड्राइव्ह ट्रान्समिशनचा वापर केला आहे आणि बॅटरी पॅक व मोटरला IP67 मानांकनाचं संरक्षण दिलं आहे. यात पोर्टेबल चार्जर्सची सुविधा दिली आहे, तसंच 'सिंपल वेव्ह+' फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. सिंपल एनर्जीचा दावा आहे की, फास्ट-चार्जिंग प्रणालीचा वापर करून टॉप मॉडेल 2 तास 15 मिनिटांत 0 ते 80 टक्क्यांपर्यंत चार्ज होऊ शकते.

सिंपल वेव्ह डिझाइन : ब्रँडच्या म्हणण्यानुसार, 'सिंपल वेव्ह'ची निर्मिती भारतीय कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. यामध्ये उपयुक्त वैशिष्ट्यांचा समावेश असून, एकूण स्टोरेज क्षमता 70 लिटरपर्यंत आहे. यात सीटखालील 63 लिटर क्षमतेचा स्टोरेज कप्पा, 3 लिटरचा ग्लोव्हबॉक्स आणि 'पिल' (Pill) नावाचा 4 लिटरचा स्वतंत्र अतिरिक्त कप्पा यांचा समावेश आहे. याची रचना स्मूथ कडा आणि वक्राकार (curves) आकाराची असून हेडलाइट समोरच्या ॲप्रनमध्ये बसवण्यात आली आहे. तसेच, हेडलॅम्प युनिटवरच DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) देण्यात आले आहेत. स्कूटरच्या बाजूच्या भागावर विशिष्ट आकार (contours) आणि 'Wave' असे अक्षरलेखन पाहायला मिळतं. या सर्वांना साजेशी अशी 'सिंगल-पीस' सीट यात देण्यात आली आहे. व्हेरिएंटनुसार ही स्कूटर पर्ल व्हाईट, कोरल रेड, ट्वायलाइट ब्लॅक, पोलर ब्लू, डॉल्फिन ग्रे आणि फॉरेस्ट ग्रीन अशा रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.

सिंपल वेव्ह हार्डवेअर आणि परिमाणे : या स्कूटरचा व्हीलबेस 1,347 मिमी आहे, वजन वाहून नेण्याची क्षमता (पेलोड) 150 किलो आहे आणि सीटची उंची 775 मिमी आहे. यात 175 मिमीचा ग्राउंड क्लिअरन्स आणि 300 मिमीपर्यंतच्या पाण्यातून चालण्याची क्षमता (वॉटर-वेडिंग क्षमता) मिळते. ट्युलर स्टील फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, प्रोग्रेसिव्ह ट्विन रिअर शॉक ॲब्सॉर्बर्स आणि 12-इंच अलॉय व्हील्स ही याच्या चेसिसची मुख्य वैशिष्ट्ये आहेत. ब्रेकिंगसाठी यात समोर डिस्क ब्रेक आणि मागे ड्रम ब्रेक देण्यात आले आहेत, ज्यांना 'कम्बाइन्ड ब्रेकिंग सिस्टम'चा (CBS) आधार आहे.

सिंपल वेव्ह वैशिष्ट्ये आणि चार्जिंग: व्हेरिएंटनुसार, सिंपल वेव्हमध्ये 7-इंचाचा TFT डिस्प्ले किंवा 5-इंचाची EBN स्क्रीन मिळते. TFT असलेल्या मॉडेल्समध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन, जीपीएस (GPS) ट्रॅकिंग, कॉल आणि म्युझिक कंट्रोल्स, यूएसबी (USB) चार्जिंग आणि ओव्हर-द-एअर (OTA) अपडेट्स यांसारख्या सुविधा मिळतात. उच्च श्रेणीतील (higher) व्हेरिएंट्समध्ये ट्रॅक्शन कंट्रोल, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, हिल-होल्ड असिस्ट, रिव्हर्स मोड, क्रॉल मोड आणि वाहन ट्रॅकिंग यांसारख्या अतिरिक्त सुविधांचा समावेश आहे. सर्व मॉडेल्समध्ये 'फुल-एलईडी' (Full-LED) लाइटिंग ही मानक (standard) सुविधा म्हणून दिली आहे.

सिंपल वेव्ह स्पर्धक: भारतीय बाजारपेठेत सिंपल वेव्हची स्पर्धा एथर कोनार्क (Ather Konarc), टीव्हीएस आयक्यूब (TVS iQube) आणि बजाज चेतक (Bajaj Chetak) यांसारख्या मॉडेल्सशी आहे.

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