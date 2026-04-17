सिंपल एनर्जी Ultra इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच! एका चार्जवर 400 किमी रेंज
सिंपल एनर्जीने भारतीय बाजारात Ultra इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच (Simple Ultra) केली. 2.35 लाख रुपयांत मिळणाऱ्या या स्कूटरला एका चार्जवर 400 किमी रेंज मिळते.
Published : April 17, 2026 at 3:35 PM IST
बेंगळुरू : इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रासाठी महत्वाची बातमी आहे. बेंगळुरूची स्टार्टअप सिंपल एनर्जीनं आपलं फ्लॅगशिप मॉडेल Simple Ultra इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजारात (Simple Energy Ultra) लाँच केलं आहे. या स्कूटरची एक्स-शोरूम किंमत फक्त 2.35 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी जानेवारीत Gen 2 लाइनअपसोबत अनावरण झालेल्या या स्कूटरसाठी आता बुकिंग सुरू झालं आहे.
सिंपल Ultra रेंज आणि स्पेसिफिकेशन्स: सिंपल Ultra ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 400 किमी IDC क्लेम्ड रेंज. एका चार्जवर इतकी दूर जाणारी ही स्कूटर भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक रेंज देणारी ठरली आहे. ही रेंज 6.5 kWh क्षमतेच्या मोठ्या बॅटरी पॅकमुळं शक्य झाली आहे. बॅटरी फ्लोअरबोर्ड आणि बॉडीमध्ये बसवण्यात आली आहे. परफॉर्मन्सबाबत बोलायचं झालं तर, Simple Ultra ची टॉप स्पीड 115 किमी/तास आहे. 0 ते 40 किमी/तास वेग घेण्यास फक्त 2.77 सेकंद लागतात. कंपनीनुसार ही ब्रँडच्या लाइनअपमध्ये सिंपल One नंतर दुसरी सर्वात वेगवान स्कूटर आहे.रायडरसाठी आधुनिक फीचर्स दिले आहेत. चार स्तरांचे ट्रॅक्शन कंट्रोल,सात इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले ज्याद्वारे राइड डेटा, नेव्हिगेशन आणि कनेक्टिव्हिटी फीचर्स सहज उपलब्ध होतात. स्कूटरमध्ये मोनोशॉक सस्पेन्शन आणि इतर प्रीमियम कम्फर्ट फीचर्सही आहेत.
टाटा टियागो EV शी तुलना : या रेंजचा उल्लेख करताना इलेक्ट्रिक कारशी तुलना करणे अपरिहार्य ठरते. टाटा टियागो EV ही भारतीय बाजारातील सर्वात परवडणारी इलेक्ट्रिक कार आहे. तिची सुरुवातीची किंमत 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. लाँग रेंज व्हेरियंटमध्ये 24 kWh बॅटरीसह 293 किमी रेंज मिळते. सिंपल Ultra ची 400 किमी रेंज टियागो EV पेक्षा जास्त आहे, तरीही वजन, फीचर्स आणि वापर यात मोठा फरक आहे. स्कूटर हलकी आणि शहरातील दैनंदिन वापरासाठी सोयीस्कर आहे, तर कार कुटुंबीयांसाठी आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी योग्य. तरीही स्कूटरच्या किंमतीत इतकी रेंज मिळणे हे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या भविष्याकडे एक मोठे पाऊल आहे.
किंमत आणि मूल्य: सिंपल Ultra ची किंमत 2.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. ही किंमत KTM 250 Duke सारख्या 250सीसी पेट्रोल बाईकच्या किंमतीशी (सुमारे 2.17 लाख रुपये) जवळपास सारखी आहे. म्हणजे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर घेताना पेट्रोल बाईकच्या किंमतीत 400किमी रेंज, शून्य इंधन खर्च आणि आधुनिक तंत्रज्ञान मिळत आहे.रनिंग कॉस्ट अत्यंत कमी असल्यानं दीर्घकाळात ही स्कूटर खूपच फायद्याची ठरेल. शहरातील रहदारी, ऑफिस कम्युट आणि वीकेंड ट्रिपसाठी ही आदर्श पर्याय आहे. सिंपल एनर्जीनं Ultra ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजारात नवीन बेंचमार्क स्थापित केला आहे. 400 किमी रेंज, आकर्षक परफॉर्मन्स आणि रिझनेबल किंमत यामुळं युवा आणि पर्यावरणप्रेमी ग्राहकांना नक्कीच आकर्षित करेल.
