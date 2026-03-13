ETV Bharat / technology

शांतनू नारायण 18 वर्षांनंतर अ‍ॅडोबीचे सीईओ पद सोडणार; एआय युगात नवीन नेतृत्वाची गरज

अ‍ॅडोबीनं 12 मार्च 2026 रोजी घोषणा केली की भारतीय-अमेरिकन सीईओ शांतनू नारायण 18 वर्षांनंतर पद सोडतील आणि बोर्ड चेअर राहतील.

Shantanu Narayen, Adobe CEO
शांतनू नारायण अ‍ॅडोबीचे सीईओ (Adobe)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 10:37 AM IST

मुंबई : अ‍ॅडोबी कंपनीनं 12 मार्च 2026 रोजी एक मोठी घोषणा केलीय. कंपनीचे दीर्घकाळीन भारतीय-अमेरिकन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शांतनू नारायण यांनी 18 वर्षांच्या नेतृत्वानंतर पद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा बदल कंपनीला वाढत्या स्पर्धेला सामोरं जाण्यासाठी घेण्यात आला आहे. नारायण यांचं सीईओ पद नवीन उत्तराधिकारी नियुक्त होईपर्यंत त्यांच्याकडेच असेल. त्यानंतर ते कंपनीचे बोर्ड चेअर म्हणून काम करत राहतील. अ‍ॅडोबीच्या लीड इंडिपेंडंट डायरेक्टर फ्रँक कॅल्डेरॉनी यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समिती उमेदवारांचा विचार करून उत्तराधिकारी शोधेल.

शांतनू नारायण यांची शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमी
शांतनू नारायण यांचा जन्म हैदराबादमध्ये झाला होता. त्यांनी ऑस्मानिया विद्यापीठाच्या युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंगची पदवी प्राप्त केलीय. नंतर ते अमेरिकेत गेले आणि 1986 मध्ये बोलिंग ग्रीन स्टेट युनिव्हर्सिटीमधून कॉम्प्युटर सायन्समध्ये मास्टर्स पदवी घेतली. त्याचबरोबर कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या बर्कले हास स्कूल ऑफ बिझनेसमधून एमबीए पदवीही मिळवली.

1988 मध्ये ते अ‍ॅडोबीमध्ये व्हाइस प्रेसिडेंट आणि इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी ग्रुपचे जनरल मॅनेजर म्हणून रुजू झाले. 2007 मध्ये ते सीईओ झाले आणि 2017 मध्ये बोर्ड चेअरमन बनले. त्यापूर्वी त्यांनी ऍपल आणि सिलिकॉन ग्राफिक्समध्ये प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट भूमिका निभावल्या आहेत. ते पीक्ट्रा नावाच्या प्रारंभिक फोटो-शेअरिंग स्टार्टअपचे देखील सह-संस्थापक होते. त्यांच्या 18 वर्षांच्या कारकिर्दीत अ‍ॅडोबीचे कर्मचारी 3,000 वरून 30,000 पेक्षा जास्त झाले. कंपनीचा महसूल 1 अब्ज डॉलर वरून 25 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक वाढला होता. त्यांनी पारंपरिक सॉफ्टवेअर लायसन्स मॉडेलपासून क्लाउड-आधारित सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे यशस्वी काम केलं. कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये नारायण म्हणाले, “28 वर्षांपूर्वी अ‍ॅडोबीनं मला आकर्षित केलं होतं. नवीन बाजारपेठा निर्माण करण्याच्या नेतृत्वामुळं मी आकर्षित झालो. जगप्रसिद्ध उत्पादनांमुळं आणि प्रत्येक क्षेत्रात नावीन्य आणण्याच्या इच्छेमुळं मी कंपनीत आलो.”

अ‍ॅडोबीची एआय रणनीती आणि भविष्य
अ‍ॅडोबीनं गेल्या काही वर्षांत फोटोशॉप, अ‍ॅक्रोबॅट, प्रीमियर, इलस्ट्रेटर आणि एक्स्पिरियन्स क्लाउड उत्पादनांमध्ये जेनरेटिव्ह एआय क्षमताचं जाळं निर्माण केलंय. कंपनी स्वतःची व्यावसायिकदृष्ट्या सुरक्षित इमेज आणि व्हिडिओ तयार करणारी फायरफ्लाय मॉडेल्स सादर केली आहे. नारायण यांनी सांगितलं की, एआय-फर्स्ट उत्पादनांमधील वार्षिक महसूल पहिल्या तिमाहीत (फिस्कल 2026, 27 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत) तीनपट वाढला आहे. “हा आमचा पुढचा अब्ज डॉलरचा व्यवसाय असावा,” असं त्यांनी विश्लेषकांसोबत बोलताना सांगितलं. कंपनीनं आता अ‍ॅक्रोबॅट, क्रिएटिव्ह क्लाउड, एक्सप्रेस आणि फायरफ्लाय मिळून 850 मिलियन मासिक सक्रिय वापरकर्त्यांचा टप्पा गाठला आहे. ही संख्या 17 टक्के वार्षिक वाढ दर्शवते.

2022 मध्ये अ‍ॅडोबीनं फिग्मा या सहयोगी डिझाइन प्लॅटफॉर्मला 20 अब्ज डॉलरमध्ये खरेदी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र युरोप आणि ब्रिटनमधील नियामक अडचणींमुळं 2023 मध्ये ही डील रद्द झाली. फिग्मानं 2025 जुलैमध्ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजवर भव्य आयपीओ केला. फिग्मा सह-संस्थापक डिलन फील्ड यांनी एक्सवर लिहिलं, “शांतनू एक विचारशील, दयाळू आणि कंपनीच्या दृष्टीसाठी अथक प्रयत्न करणारे नेता आहेत.”

मायक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला यांनीही नारायण यांच्या कारकिर्दीचं अभिनंदन केलं. दोघे क्रिकेटप्रेमी आहेत आणि मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) व लंडन स्पिरिट फ्रँचायझीचे सह-मालक आहेत. नारायण यांनी ई-मेलमध्ये म्हटलं, “एआय युगात क्रिएटिव्हिटीची पुढील पिढी घडवली जात आहे. आमचं तंत्रज्ञान नाही तर आमचे लोक त्यांची बुद्धिमत्ता, लवचिकता आणि ग्राहकांसाठी समर्पण हे क्षण घडवतील.” कॅल्डेरॉनी म्हणाले, “शांतनू यांनी अ‍ॅडोबीला एआय-चालित युगासाठी तयार केलं. आम्ही योग्य नेता निवडण्यावर लक्ष केंद्रित करू.” नारायण यांच्या नेतृत्वात अ‍ॅडोबीनं क्रिएटिव्ह क्षेत्रात क्रांती घडवली आणि भविष्यातही ही प्रक्रिया चालू राहील.

संपादकांची शिफारस

