व्हॉट्सअॅपमध्ये सात नवीन वैशिष्ट्ये: आयफोनवर दोन अकाउंट्स, क्रॉस-प्लॅटफॉर्म चॅट ट्रान्सफर आणि एआय टूल्स
व्हॉट्सअॅपनं सात नवीन वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. आयफोनवर दोन अकाउंट्स, क्रॉस-प्लॅटफॉर्म चॅट ट्रान्सफर, स्टोरेज टूल्स आणि मेटा एआय एडिटिंगसह लेखन मदतचा यात समावेश आहे.
Published : March 27, 2026 at 9:50 AM IST
हैदराबाद : व्हॉट्सअॅपनं आपल्या वापरकर्त्यांसाठी चॅट व्यवस्थापन, स्टोरेज नियंत्रण आणि क्रॉस-डिव्हाइसचा वापर सोपा करण्यासाठी सात नवीन वैशिष्ट्यांची घोषणा केली आहे. या अपडेटमध्ये स्टोरेज टूल्स, अकाउंट मॅनेजमेंट, मेसेजिंग टूल्स आणि एआय-आधारित सुधारणांचा समावेश आहे. या बदलांमुळं वापरकर्ते चॅट्स आणि कंटेंट अधिक सोप्या पद्धतीनं हाताळू शकतील. वैशिष्ट्ये आता रोलआउट होत आहेत आणि येत्या काही आठवड्यांत जगभरातील वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध होतील.
जागा मोकळी करा, महत्त्वाचे जतन करा
व्हॉट्सअॅप आता नवीन स्टोरेज टूल्स आणत आहे. यामुळं वापरकर्ते वैयक्तिक चॅट्समध्ये मोठ्या फाइल्स शोधू शकतात आणि त्यांना थेट डिलीट करू शकतात. संपूर्ण संभाषण क्लिअर करण्याऐवजी, निवडक फाइल्स काढता येतात. याशिवाय, केवळ मीडिया डिलीट करून टेक्स्ट मेसेजेस जतन (Save) करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. यामुळं फोनचं स्टोरेज व्यवस्थापित करणं सोपं होणार आहे.
क्रॉस प्लॅटफॉर्म चॅट ट्रान्सफर
चॅट ट्रान्सफर वैशिष्ट्यात मोठा बदल झाला आहे. आता आयओएस (आयफोन) आणि अँड्रॉइड डिव्हाइसेसमध्ये चॅट इतिहास ट्रान्सफर येईल. मेसेजेस, फोटो आणि व्हिडिओज् क्लाउड बॅकअपशिवाय थेट स्थानिक पद्धतीनं ट्रान्सफर करता येतील.ही प्रक्रिया काही सोप्या स्टेप्समध्ये पूर्ण होते आणि सुरक्षित आहे. यामुळं नवीन फोनवर स्विच करणं सोपं झालं आहे.
आयफोनवर मल्टिपल अकाउंट्स
आयफोन वापरकर्त्यांसाठी मोठी खुशखबर आहे. व्हॉट्सअॅप आता एका आयफोनवर दोन अकाउंट्स सपोर्ट करत आहे. अॅपमध्ये लॉग आउट न करता अकाउंट्स स्विच करता येतील. सक्रिय अकाउंट दर्शवण्यासाठी टॅब बारमध्ये प्रोफाइल पिक्चर दिसेल. यामुळं वैयक्तिक आणि कामाच्या चॅट्स एकाच डिव्हाइसवर व्यवस्थापित करता येतील. (हे वैशिष्ट्य अँड्रॉइडवर आधीपासून उपलब्ध होते.)
स्टिकर सुजेशन्स
टाइप करताना इमोजी लिहिल्यास व्हॉट्सअॅप आता रिअल-टाइममध्ये संबंधित स्टिकर्स सुचवेल. यामुळं इमोजीला लगेच योग्य स्टिकरनं बदलता येईल, ज्यामुळं चॅट अधिक मजेदार आणि वेगवान होईल.
मेटा एआयनं फोटो एडिटिंग
चॅटमध्ये थेट फोटो एडिट करण्यासाठी मेटा एआय टूल्स उपलब्ध झाली आहेत. यात ऑब्जेक्ट्स काढणे, बॅकग्राउंड बदलणे आणि स्टाइल्स लागू करणे यांचा समावेश आहे. हे वैशिष्ट्य सुरुवातीला काही वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असेल.
एआय रायटिंग हेल्प
रायटिंग हेल्प वैशिष्ट्य आता चॅट संदर्भानुसार सुचवलेल्या प्रतिसाद तयार करेल. यामुळं मेसेजेस ड्राफ्ट करणं सोपं होईल. यात गोपनीयता राखली जाते कारण प्रोसेसिंग प्रायव्हेट आहे. व्हॉट्सअॅपचे हे अपडेट वापरकर्त्यांच्या दैनंदिन अनुभवात सुधारणा करेल. स्टोरेज, अकाउंट मॅनेजमेंट आणि एआय टूल्समुळं अॅप अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर झालं आहे.
