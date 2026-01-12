ETV Bharat / technology

पीएसएलव्ही-सी62 मोहिमेत गंभीर अडचण; तिसऱ्या टप्प्यात नियंत्रण सुटलं

इस्रोच्या पीएसएलव्ही सी62 मोहिमेत अडचण निर्माण झालीय. तिसऱ्या टप्प्यात रॉकेटनं नियंत्रण गमावल्याची शक्यता आहे.

January 12, 2026

मुंबई/श्रीहरिकोटा : भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) च्या नवीन वर्षातील पहिल्या मोहिमेला मोठा धक्का बसला आहे. पीएसएलव्ही-सी62 रॉकेटच्या प्रक्षेपणादरम्यान तिसऱ्या टप्प्यात वाहनानं आपली अभिमुखता (orientation) वर नियंत्रण गमावल्याचं प्राथमिक निरीक्षण समोर आलं आहे. यामुळं उपग्रहांना कक्षेत स्थापित करण्यात अडचण निर्माण झाली असून, मोहीम अपयशी ठरल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. इस्रो अधिकृत माहितीची प्रतीक्षा करत असून, सध्याची परिस्थिती चिंताजनक दिसत आहे.

सलग दुसरी पीएसएलव्ही मोहीम
ही सलग दुसरी पीएसएलव्ही मोहीम आहे, ज्यात तिसऱ्या टप्प्यात समस्या उद्भवली आहे. मे 2025 मधील पीएसएलव्ही-सी61 मोहीमही तिसऱ्या टप्प्यातील दाब कमी होण्याच्या समस्येमुळं अपयशी ठरली होती. त्यावेळी ईओएस-09 उपग्रह नष्ट झाला होता. आता पुन्हा तीच समस्या उद्भवल्यानं इस्रोच्या विश्वासार्ह पीएसएलव्ही रॉकेटच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

मोहिमेचे उद्दिष्ट आणि प्रक्षेपण
पीएसएलव्ही-सी62 मोहीम आज सकाळी 10:18 वाजता श्रीहरिकोटातील सतीश धवन अवकाश केंद्रातून यशस्वीरीत्या प्रक्षेपित झाली. या मोहिमेद्वारे इस्रोने ईओएस-एन1 (अन्वेषा) हा प्राथमिक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह आणि इतर 15 सह-उपग्रह कक्षेत सोडणे अपेक्षित होतं. हे उपग्रह संरक्षण, कृषी आणि पर्यावरण निरीक्षणासाठी महत्त्वाचे होते. प्रक्षेपणाच्या सुरुवातीचे टप्पे सुरळीत पार पडले, मात्र तिसऱ्या टप्प्यात (सॉलिड फ्यूल स्टेज) रॉकेटची दिशा आणि स्थिती नियंत्रणात राहिली नाही.

सलग अपयशाचं कारण काय?
पीएसएलव्ही हे इस्रोचे सर्वात विश्वासार्ह रॉकेट मानलं जातं. गेल्या तीन दशकांत 60 हून अधिक मोहिमा यशस्वी केल्या आहेत. मात्र सलग दोन अपयशांमुळं तिसऱ्या टप्प्यातील तांत्रिक दोषांचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागील अपयशात नोझल कंट्रोल सिस्टम किंवा चेंबर प्रेशरमध्ये समस्या असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. यावेळी अभिमुखता गमावण्याचं कारण निश्चित झालं नाही. इस्रोच्या टेलिमेट्री डेटाची विश्लेषण करून लवकरच अधिकृत निवेदन जारी केलं जाईल.

इस्रोनं अशा अपयशांतून शिकत यश मिळवलं आहे. चांद्रयान-3 सारख्या मोहिमा हे त्याचं उदाहरण आहेत. तरीही सलग अपयशामुळं खासगी क्षेत्रातील भागीदार आणि आंतरराष्ट्रीय परिणाम होऊ शकतो. सध्या इस्रोकडून अधिक माहितीची प्रतीक्षा आहे. परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता कमी असली तरी, इस्रो लवकरच या समस्येवर मात करेल असा विश्वास आहे.

