Google Android Updates: फोन अधिक स्मार्ट, वापरण्यास सोपा बनवणारे पाच नवीन अपडेट्स!
गुगलनं पाच नवीन अपडेट्सची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये "मोशन असिस्ट" (Motion Assist) चा समावेश आहे.
Published : September 2, 2026 at 4:07 PM IST
मुंबई: गुगलनं पाच नवीन अपडेट्स आणण्याची घोषणा केली, ज्यांचा उद्देश अँड्रॉइड फोन अधिक सुलभ, उपयुक्त आणि वैयक्तिकृत करणे हा आहे. एका ब्लॉग पोस्टद्वारे जाहीर केलेल्या या वैशिष्ट्यांमध्ये 'मोशन सिकनेस' (प्रवासादरम्यान होणारा मळमळण्याचा त्रास) कमी करणारी साधने, अंध आणि कमी दृष्टी असलेल्या वापरकर्त्यांना मदत करणारी वैशिष्ट्ये, महत्त्वाच्या वस्तूंचं स्थान लक्षात ठेवण्यास मदत करणारे पर्याय आणि 'गुगल मेसेजेस'साठी नवीन वैयक्तिकरण पर्याय यांचा समावेश आहे. काही वैशिष्ट्ये ॲपलच्या आयफोनच्या क्षमतांशी स्पर्धा करणारी वाटत असली, तरी इतर वैशिष्ट्ये 'जेमिनी एआय' (Gemini AI) च्या क्षमतेचा वापर करून अद्वितीय सुधारणा सादर करतात.
The September Android Drop can help you keep track of important items, help reduce motion sickness, and more. Explore the new features: https://t.co/wih946e3JB— News from Google (@NewsFromGoogle) September 1, 2026
मोशन असिस्ट : सर्वात रोमांचक अपडेट म्हणजे "मोशन असिस्ट." (Motion Assist) हे वैशिष्ट्य अशा वापरकर्त्यांना मदत करते ज्यांना वाहनातून प्रवास करताना फोन वापरल्यानं 'मोशन सिकनेस'चा त्रास होतो. स्क्रीनवर एक "बबल ओव्हरले" (गोलाकार आकृती) दिसतं, जे वाहनाच्या हालचालीनुसार हलतं; यामुळं डोळ्यांना दिसणारे दृश्य आणि शरीराला जाणवणारी हालचाल यांमधील विसंगती कमी होण्यास मदत होते. ॲपलनं 2024 मध्ये "व्हेईकल मोशन क्युज" (Vehicle Motion Cues) नावाचं असंच वैशिष्ट्य सादर केलं होतं, जे स्क्रीनच्या कडांवर हलणारे ठिपके दाखवतं. गुगलच्या आवृत्तीमध्ये वापरकर्ते 'मोशन असिस्ट' आपोआप सुरू होण्यासाठी सेट करू शकतात, ते 'क्विक सेटिंग्स'मध्ये जोडू शकतात आणि त्या बबलचा आकार, रंग व पारदर्शकता (transparency) बदलू शकतात. हे वैशिष्ट्य अँड्रॉइड 17 वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे.
From helping ease motion sickness to keeping track of important items with Find Hub, our latest Android Drop has features to help make life a little easier 💚https://t.co/mJVe7crAJH— Android (@Android) September 1, 2026
गाइडेड व्हिजन : गुगलनं "गाइडेड व्हिजन" (Guided Vision) हे वैशिष्ट्य देखील सादर केलं आहे, जे विशेषतः अंध आणि कमी दृष्टी असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी डिझाइन केलं आहे. हे वैशिष्ट्य फोनचा कॅमेरा आणि 'जेमिनी एआय' यांच्या संयोगातून काम करतं. यामुळे खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवरील लहान अक्षरे वाचणे, कमी प्रकाशात मेनू पाहणे किंवा घरातील वस्तू ओळखणे यांसारख्या कामांमध्ये मदत मिळते. जर कॅमेरा चुकीच्या दिशेनं धरला गेला, तर ऑडिओद्वारे मार्गदर्शन दिलं जातं. हे वैशिष्ट्य 'जेमिनी' उपलब्ध असलेल्या देशांमधील अँड्रॉइड 9 आणि त्यापुढील आवृत्तीवर चालणाऱ्या फोनसाठी उपलब्ध करून दिलं जात आहे.
It’s here! This month’s Android Drop has four new features to make your Android experience even better. pic.twitter.com/Yz41JUFeFM— Android (@Android) September 1, 2026
महत्त्वाच्या वस्तू कुठे ठेवल्या आहेत? : आणखी एक उपयुक्त अपडेट म्हणजे 'फाइंड हब' (Find Hub) मधील "रिमेम्बर्ड आयटम्स" (Remembered Items) विभाग. वापरकर्ते 'जेमिनी'ला सांगू शकतात की त्यांनी आपला पासपोर्ट बेडरूममधील ड्रॉवरमध्ये ठेवला आहे आणि 'जेमिनी' ही माहिती 'फाइंड हब'मध्ये सेव्ह करतं. नंतर ओळख पटवणं सोपं व्हावे यासाठी फोटो देखील जोडला जाऊ शकतो. यामुळं महत्त्वाची कागदपत्रे, चाव्या किंवा इतर वस्तू शोधणे खूप सोपं होईल.
गुगल मेसेजेसमध्ये कीप इंटिग्रेशन आणि पर्सनलायझेशन: गुगल मेसेजेसमध्ये गुगल कीप इंटिग्रेशन जोडलं जात आहे. आता, वापरकर्ते थेट संभाषणामध्येच किराणा सामानाची यादी, सुट्टीतील नोंदी किंवा इतर माहिती शेअर आणि संपादित करू शकतात. याव्यतिरिक्त, मेसेजेसमध्ये अधिक पर्सनलायझेशनचे पर्याय मिळत आहेत; वापरकर्ते प्रत्येक चॅटसाठी विशिष्ट बॅकग्राउंड, फोटो आणि रंग सेट करू शकतात, आणि टेक्स्ट बबल्स आपोआप त्या रंगांशी जुळतील. ॲपलनं गेल्या वर्षी मेसेजेससाठी असंच एक कस्टम बॅकग्राउंड फीचर सादर केलं होतं, आणि आता गुगलदेखील या क्षेत्रात पाऊल टाकत आहे. हे पाच अपडेट्स अँड्रॉइड फोन्सना अधिक मानवकेंद्रित आणि बुद्धिमान बनवत आहेत, आणि जेमिनी दैनंदिन जीवन सोपे करण्यास मदत करत आहे.
PSA for anyone who needs to hear this...— Android (@Android) September 1, 2026
Android has exciting new feature updates in our latest Drop! 😀 pic.twitter.com/NvJjJoVQtX
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