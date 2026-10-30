NASA Dragonfly Mission : तुमचं नाव शनीचा चंद्र टायटनवर पाठवण्याची सुवर्णसंधी, कुठं करावी नोंदणी
नासाच्या 'ड्रॅगनफ्लाय' (Dragonfly Mission) मोहिमेद्वारे तुमचं नाव शनीचा चंद्र 'टायटन' (Titan) वर पाठवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध आहे.
Published : October 30, 2026 at 12:38 PM IST
मुंबई : जरी तुम्ही स्वतः शनीच्या सर्वात मोठ्या चंद्र टायटनवर जाऊन तिथल्या ढगांखाली किंवा सेंद्रिय वाळूवर फिरू शकत नसलात, तरी तुमचं नाव नक्कीच तिथं पोहोचू शकतं! अमेरिकन अंतराळ संस्था 'नासा'नं (NASA) जगभरातील लोकांसाठी एक खुलं आमंत्रण दिलं आहे, ज्याद्वारे तुम्ही तुमचं नाव या ऐतिहासिक मोहिमेत समाविष्ट करू शकता. नासाची 'ड्रॅगनफ्लाय' मोहीमेद्वारे (NASA Dragonfly Mission) लोकांची नावं एका मायक्रोचिपवर कोरून टायटनवर पाठवली जातील. ही एक अत्यंत महत्त्वाची वैज्ञानिक मोहीम ठरणार आहे, कारण पहिल्यांदाच एखादं यान दुसऱ्या ग्रहाच्या किंवा चंद्राच्या पृष्ठभागावर उड्डाण करून संशोधन करणार आहे.
Your name could fly on Saturn’s largest moon. NASA’s Dragonfly mission will launch in 2028 to explore the dunes, lakes, and rivers of Saturn’s moon, Titan, and your name can come along! Join the voyage and claim your boarding pass: https://t.co/iinCnJaqIP https://t.co/FQZvfBGUZo— NASA (@NASA) October 29, 2026
डिजिटल बोर्डिंग पास आणि नोंदणी प्रक्रिया: या मोहिमेचा भाग बनण्यासाठी आणि तुमचं नाव अवकाशात पाठवण्यासाठी, नासानं एक विशेष लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. इच्छुक व्यक्ती अधिकृत वेबसाइट https://go.nasa.gov/dragonfly-names वर जाऊन आपली नोंदणी करू शकतात. नोंदणी पूर्ण झाल्यावर, प्रत्येक सहभागी व्यक्तीला या ऐतिहासिक प्रवासाची आठवण म्हणून एक आकर्षक, वैयक्तिक 'डिजिटल बोर्डिंग पास' मिळेल. नासाच्या 'सायन्स मिशन डायरेक्टोरेट'च्या असोसिएट ॲडमिनिस्ट्रेटर, निकी फॉक्स (Nicky Fox) यांनी उत्साहानं सांगितलं, "नासाची 'ड्रॅगनफ्लाय' मोहीम तुम्हाला थक्क करेल. आम्ही पहिल्यांदाच शनीचा सर्वात मोठा चंद्र 'टायटन' शोधण्यासाठी एका रोटरक्राफ्टचा वापर करत आहोत. हे एक दूरचं जग आहे, जे बऱ्याच अंशी आपल्या पृथ्वीसारखेच दिसतं. मानवाला या अविस्मरणीय आणि आयुष्यात एकदाच मिळणाऱ्या प्रवासात सोबत नेण्यास आम्ही अत्यंत उत्सुक आहोत. विश्वातील रहस्ये उलगडणाऱ्या या छोट्या पण शक्तिशाली रोटरक्राफ्टवर आपलं नाव पाठवण्यासाठी आम्ही सर्वांना आमंत्रित करतो."
नोंदणीची अंतिम मुदत: या विलक्षण प्रवासाचा भाग बनू इच्छिणाऱ्या आणि 'ड्रॅगनफ्लाय'च्या प्रवासी यादीत आपलं नाव नोंदवू इच्छिणाऱ्यांसाठी नासानं एक अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. जगभरातील लोक 15 जानेवारी, 2027 रोजी रात्री 11:59 (EST) पर्यंत आपली नोंदणी करू शकतात; त्यानंतर नोंदणी लिंक बंद केली जाईल.
Your next trip: a flight to another world. 🪐 Send your name aboard NASA’s Dragonfly mission to Saturn’s largest moon Titan and get a personalized boarding pass for the journey. Become a Dragonflyer today: https://t.co/lX0U6YAoa3 https://t.co/ny8s8vPiFA— NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 29, 2026
ड्रॅगनफ्लाय मोहीम आणि टायटनचं वातावरण: 'ड्रॅगनफ्लाय' हे रोटरक्राफ्ट (उडणारे यान) सध्या मेरीलँडमधील जॉन्स हॉपकिन्स अप्लाइड फिजिक्स लॅबोरेटरी (APL) येथे विकसित केलं जात आहे. ही मोहीम 2028 मध्ये प्रक्षेपित करण्याचं नियोजित असून, हे अंतराळयान 2034 मध्ये शनीचा चंद्र 'टायटन'वर पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे. टायटन हा एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण चंद्र आहे; येथे दाट वातावरण, द्रव मिथेनच्या नद्या व सरोवरे, आणि सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध असलेले वाळूचे ढिगारे (dunes) आढळतात. टायटनवर पोहोचल्यानंतर, ड्रॅगनफ्लाय विविध ठिकाणी जाऊन 'प्रीबायोटिक केमिस्ट्री'चा (prebiotic chemistry) अभ्यास करेल. यात जीवसृष्टीच्या निर्मितीपूर्वी घडलेल्या रासायनिक प्रक्रियांचा समावेश होतो, ज्या पृथ्वीवरील जीवसृष्टीच्या उत्पत्तीशी संबंधित रहस्ये उलगडण्यास शास्त्रज्ञांना मदत करतील.
Tu próximo viaje: ¡un vuelo a otro mundo! 🪐 Envía tu nombre a bordo de Dragonfly, nuestra próxima misión que explorará Titán, la mayor luna de Saturno, y recibe una tarjeta de embarque virtual para esta aventura. ¡Acompaña a Dragonfly rumbo a Titán! https://t.co/I9OWJQUPHK https://t.co/FddAj3JGdk— NASA en español (@NASA_es) October 29, 2026
मोहीम व्यवस्थापन : ही मोहीम जॉन्स हॉपकिन्स अप्लाइड फिजिक्स लॅबोरेटरीच्या (APL) मार्गदर्शनाखाली आखली आणि विकसित केली जात आहे. APL च्या एलिझाबेथ टर्टल (Elizabeth Turtle) या या मोहिमेच्या मुख्य संशोधक (Principal Investigator) आहेत. 'ड्रॅगनफ्लाय' ही नासाच्या (NASA) 'न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम' (New Frontiers Program) अंतर्गत चौथी प्रमुख मोहीम असून, अलाबामास्थित नासाच्या 'मार्शल स्पेस फ्लाईट सेंटर'द्वारे (Marshall Space Flight Center) तिचं व्यवस्थापन केलं जात आहे.
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