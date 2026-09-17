सेमिकॉन इंडिया 2026 : भारताचं चिप उत्पादन व्यावसायिक टप्प्यावर; मोदींनी केली नवीन क्रांतीची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी 'सेमिकॉन इंडिया 2026' चं उद्घाटन केलं. यात त्यांनी सांगितलं की, भारताचा सेमीकंडक्टर उद्योग यशस्वीपणे व्यावसायिक उत्पादनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.
Published : September 17, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई: 'सेमिकॉन इंडिया 2026' चं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झालं. यावेळी त्यांनी नमूद केलं की, भारताचा सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील प्रवास आता प्रकल्प घोषणा आणि उभारणीच्या टप्प्यातून व्यावसायिक उत्पादनाकडे वाटचाल करत आहे. त्यांनी खाजगी क्षेत्राला संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये अधिक गुंतवणूक करण्याचं आवाहन केलं.
▪️In September, the #GlobalFinTechFest took place in Mumbai, with discussions on inclusive finance through Agentic AI, tokenisation, and quantum technology.— PIB India (@PIB_India) September 17, 2026
▪️In this same time frame, India’s quarterly #GDP report was released. Even in this challenging period, India achieved and… pic.twitter.com/5Rk3Ni5k3x
धोरणापासून व्यावसायिक उत्पादनापर्यंत: मोदी म्हणाले, "पहिल्या आवृत्तीत आम्ही धोरणांवर चर्चा केली. त्यानंतरच्या आवृत्त्यांमध्ये आम्ही प्रकल्प, करार आणि पायाभरणी समारंभांबद्दल बोललो. गेल्या वर्षी चर्चा 'पायलट लाइन्स' आणि 'टेस्ट चिप्स'वर केंद्रित होती. यावर्षी आम्ही व्यावसायिक उत्पादनाबद्दल बोलत आहोत. भारतीय कारखान्यांमधील चिप्स आता देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहेत. आणखी दोन प्रकल्पांमध्येही व्यावसायिक उत्पादन सुरू होत आहे."
मंजूर प्रकल्प आणि प्राथमिक उत्पादन : 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन'च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत बारा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये फॅब्रिकेशन, पॅकेजिंग आणि चिप उत्पादन मूल्य साखळीतील (value chain) इतर घटकांचा समावेश आहे. मायक्रॉन (Micron), केन्स सेमिकॉन (Kaynes Semicon) आणि सीजी सेमी (CG Semi) या तीन सुविधांनी आधीच व्यावसायिक उत्पादन सुरू केलं आहे. जुलैमध्ये, सीजी सेमीनं त्यांच्या साणंद येथील प्रकल्पात व्यावसायिक उत्पादन सुरू केलं.
Prime Minister @narendramodi launches commercial production at two semiconductor facilities during SEMICON India 2026 in New Delhi.#SEMICONIndia2026 । #SEMICONIndia । @GoI_MeitY | @PMOIndia | #Semiconductor pic.twitter.com/oohhlSJXTt— PIB India (@PIB_India) September 17, 2026
नवीन सुधारणा आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग : सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आणखी सुधारणा करत आहे. मोदी म्हणाले, "आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आता आमच्या स्टार्टअप्स, भारतीय डिझाइन कंपन्या आणि ओसीआय (OCI) मालकीच्या संस्थांशी सहयोग करू शकतात. धोरण, निधी आणि नियामक आराखडा यांबाबत सरकार सर्व आवश्यक पावलं उचलत आहे." दुसऱ्या टप्प्यासाठी निधीची तरतूद वाढवून ती सुमारे 13.5 अब्ज डॉलर्स करण्यात आली आहे.
इकोसिस्टम (कार्यप्रणाली) उभारण्यावर भर : उत्पादन प्रकल्पांच्या भोवती एक सक्षम इकोसिस्टम (पूरक कार्यप्रणाली) निर्माण करणे हे आता एक मोठं आव्हान असल्याचं मोदींनी सांगितलं. यामध्ये सेमीकंडक्टर उपकरणे आणि साहित्याचे पुरवठादार, चाचणी आणि पॅकेजिंग क्षमता, चिप डिझाइन आणि विशेष कौशल्ये यांचा समावेश होतो. 'सेमिकॉन इंडिया 2026' ची अधिकृत संकल्पना (थीम) "सिलिकॉन टू सिस्टिम्स: बिल्डिंग द इकोसिस्टम" (सिलिकॉनपासून सिस्टिम्सपर्यंत: इकोसिस्टमची उभारणी) अशी आहे.
जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला संधी : जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीत होत असलेल्या बदलांचा भारत संधी म्हणून लाभ घेत आहे. "जगाला चिप उत्पादनासाठी नवीन आणि विश्वासार्ह ठिकाणांची गरज आहे आणि भारत या भूमिकेसाठी स्वतःला सज्ज करत आहे," असं मोदी म्हणाले. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात सहा राज्यांमध्ये पसरलेल्या 12 प्रकल्पांचा समावेश आहे.
संशोधन विकास (R&D) आणि युवा प्रतिभेला आवाहन : मोदींनी उद्योगांना संशोधन आणि विकासाच्या (R&D) क्षेत्रात पुढाकार घेण्याचं आवाहन केलं, तसंच परदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय संशोधकांना देशाच्या प्रगतीत योगदान देण्याचं आवाहन केलं. "भारतातील तरुण संशोधकांनी पुढं आलं पाहिजे. परदेशात संशोधन करणारे तरुणही प्रगत तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या कार्यात सहभागी झाले पाहिजेत. उद्योगांनी देशांतर्गत संशोधन आणि विकासाचं नेतृत्व केलं पाहिजे; यामुळं उद्योगांचा फायदा होईल आणि देशातील तरुणांचे सक्षमीकरण होईल,"असं ते म्हणाले. 'सेमिकॉन इंडिया'च्या पहिल्या कार्यक्रमापासूनच्या चार वर्षांत, भारतानं धोरण निर्मिती आणि प्रोत्साहन योजनांच्या टप्प्यातून प्रत्यक्ष व्यावसायिक चिप उत्पादनाच्या टप्प्यापर्यंत मजल मारली आहे. हा बदल देशाला जागतिक 'चिप हब' बनवण्याच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
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