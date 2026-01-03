ETV Bharat / technology

सेबी विकसित करत आहे AI-आधारित सायबर सुरक्षा विश्लेषण साधन

सेबी AI आधारित साधन विकसित करत आहे, जे सायबर सुरक्षा तयारीचं विश्लेषण करेल आणि जोखीम-आधारित पर्यवेक्षण मजबूत करेल.

SEBI,cybersecurity analysis tool, AI based cybersecurity
प्रातिनिध छायाचित्र (Canva, SEBI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 5:24 PM IST

मुंबई : भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाच्या (सेबी) अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, भांडवली बाजार नियामक नियंत्रित संस्थांच्या सायबर सुरक्षा तयारीचं विश्लेषण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधन विकसित करत आहे. हे साधन जोखीम-आधारित पर्यवेक्षण मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचं ठरेल. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) येथे सेन्सेक्सच्या 40व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना पांडे यांनी हे वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, सेबी बाजार पायाभूत संस्थांसाठी (MIIs) तंत्रज्ञान रोडमॅप विकसित करण्यासाठी एक कार्यगट स्थापन करत आहे.

AI-आधारित तपासणी साधनाची वैशिष्ट्ये
पांडे यांनी सांगितलं की, विकसित होत असलेले AI-आधारित तपासणी साधन नियंत्रित संस्थांच्या सायबर ऑडिट अहवालांचं विश्लेषण करेल. नियंत्रणातील त्रुटी ओळखेल आणि संस्थांना त्यांच्या जोखीम प्रदर्शनानुसार वर्गीकृत करेल. हे साधन सेबीच्या जोखीम-आधारित पर्यवेक्षण प्रक्रियेला अधिक प्रभावी बनवेल.

याशिवाय, बाजार पायाभूत संस्थांसाठी (MIIs) तंत्रज्ञान रोडमॅप अल्पकालीन (5 वर्षे) आणि दीर्घकालीन (10 वर्षे) धोरणात्मक तंत्रज्ञान दृष्टिकोन प्रदान करेल. हा रोडमॅप प्रतिभूति बाजार परिसंस्थेसाठी रचनात्मक मार्गदर्शन करेल. पांडे यांनी स्टॉक एक्सचेंजेस आणि इतर MIIsना तंत्रज्ञान, जोखीम व्यवस्थापन आणि सायबर लवचिकतेमध्ये सतत गुंतवणूक करण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले, "नवोन्मेषानं बाजाराची अखंडता मजबूत व्हावी, ती कमकुवत होऊ नये, याची खात्री करावी लागेल."

नियामक रचना मजबूत करण्यावर भर
सेबी सध्या बाजारातील वाढत्या गुंतवणूकदार सहभाग आणि वैविध्यपूर्णतेमुळं नियामक रचना मजबूत करण्यावर भर देत आहे. बाजार दीर्घकाळ टिकण्यासाठी विश्वास प्रेरित करणाऱ्या संस्था, बाजारासोबत विकसित होणारे नियमन आणि सतत अपग्रेड होणाऱ्या प्रणाली आवश्यक आहेत, असं पांडे यांनी नमूद केलं. हा उपक्रम बाजारातील सायबर धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सेबीच्या या पावलांमुळं भारतीय भांडवली बाजार अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

