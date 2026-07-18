2026 च्या पहिल्या सहामाहीत स्कूटर उत्कृष्ट कामगिरी, विक्रीत 33 टक्के वाढ
2026 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातील स्कूटर उद्योगानं विक्रमी वाढ (Scooter sales in 2026) नोंदवली असून, घाऊक विक्री 44.2 लाख युनिट्सवर पोहोचली आहे.
Published : July 18, 2026 at 3:27 PM IST
हैदराबाद: भारतातील स्कूटर उद्योगानं वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (H1) आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. या कालावधीत कंपन्यांनी घाऊक विक्रीत एकूण 44.2 लाख युनिट्सची विक्री (Scooter sales in 2026) केली. ही विक्री गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 33 टक्क्यांनी आणि 2025 च्या याच कालावधीच्या तुलनेत 11 लाख युनिट्सनं अधिक आहे.
मासिक विक्री 7 लाख युनिट्सपेक्षा जास्त : एप्रिल महिना वगळता, सहापैकी पाच महिन्यांत मासिक विक्री 7 लाख युनिट्सपेक्षा जास्त झाली आहे. विक्रीची ही गती पाहता, हा विभाग एका कॅलेंडर वर्षात प्रथमच 90 लाख वार्षिक युनिट्स विक्रीचा टप्पा ओलांडण्याच्या तयारीत आहे. देशातील सर्वाधिक विक्री करणाऱ्या पाच कंपन्या खालीलप्रमाणे आहेत.
होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया सेल्स : स्कूटर्समधील बाजारपेठेतील अग्रणी असलेल्या होंडाने एकूण 16.2 लाख स्कूटर्सची विक्री नोंदवली. होंडा ॲक्टिव्हा आणि होंडा डिओ यांची विक्री दमदार राहिल्यानं, ही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 32 टक्क्यांची वाढ आहे, ज्यामुळं कंपनीचा बाजारपेठेतील वाटा 37 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. होंडाच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सनी (होंडा ॲक्टिव्हा ई आणि क्यूसी1) 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत विक्रीमध्ये 2,100 युनिट्सची भर घातली, जी 4 टक्क्यांची घट आहे.
टीव्हीएस मोटर कंपनीची विक्री : टीव्हीएस मोटर कंपनीबद्दल बोलायचं झाल्यास, कंपनीनं 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत (H1) 1.26 दशलक्ष स्कूटर्सची विक्री केली, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 32 टक्क्यांची वाढ आहे. टीव्हीएस ज्युपिटर, एनटॉर्क आणि झेस्ट यांसारख्या तिच्या आयसीई (ICE) स्कूटर्सची 1.024 दशलक्ष युनिट्सची विक्री झाली (26 टक्क्यांची वाढ), तर टीव्हीएस आयक्यूब आणि ऑर्बिटर या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची 2.41 दशलक्ष युनिट्सची विक्री झाली (66 टक्क्यांची वाढ). आता टीव्हीएसच्या एकूण स्कूटर विक्रीमध्ये ईव्हीचा (EVs) वाटा 19 टक्के आहे, जो एका वर्षापूर्वी 15 टक्के होता.
सुझुकी मोटरसायकल इंडिया विक्री : सुझुकीच्या विक्री आकडेवारीनुसार, कंपनीनं 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत 5.95 लाख स्कूटर्स विकल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 11 टक्क्यांनी अधिक आहे. तथापि, एकूण बाजारपेठेतील जलद वाढीमुळं कंपनीचा बाजारहिस्सा 16 टक्क्यांवरून 13 टक्क्यांपर्यंत घसरला. सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट आणि अवेनिसला मागं टाकत, सुझुकी ॲक्सेस 125 हे कंपनीचं सर्वाधिक विकलं जाणारे मॉडेल आहे. 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत, सुझुकी ई-ॲक्सेसच्या 3,390 घाऊक युनिट्सची विक्री झाली, तर किरकोळ विक्री 2,042 युनिट्सवर पोहोचली.
हिरो मोटोकॉर्प विक्री : देशातील सर्वात मोठ्या दुचाकी उत्पादकांपैकी एक असलेल्या हिरो मोटोकॉर्पनं सर्वाधिक वाढ नोंदवली. कंपनीनं पहिल्या सहामाहीत 3.46 लाख स्कूटर्स विकल्या, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत 72 टक्क्यांनी अधिक आहे. या विक्रीमध्ये आयसीई (ICE) स्कूटर्सचा वाटा 2.44 लाख युनिट्सचा होता. विडा इलेक्ट्रिक रेंजनं 1.02 लाख युनिट्सचं योगदान दिलं (136 टक्क्यांनी वाढ). हीरोच्या ईव्ही विक्रीत वेगानं वाढ झाली आहे. 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत 21 टक्के असलेल्या कंपनीच्या एकूण स्कूटर विक्रीत आता विदाचा वाटा 30 टक्के आहे.
बजाज ऑटो विक्री : बजाज ऑटोची विक्री वार्षिक 53 टक्क्यांनी वाढून 2.07 लाख स्कूटर्स विकली गेली, त्यापैकी 2.04 लाख बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आणि 2,850 योलू ई-बाईक्स होत्या. बजाज ऑटोचा एकूण स्कूटर बाजारातील वाटा एका वर्षापूर्वीच्या 4 टक्क्यांवरून वाढून जवळपास 5 टक्के झाला आहे.
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