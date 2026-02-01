ETV Bharat / technology

एम87 ब्लॅक होलच्या प्लाझ्मा जेटचा उगम प्रथमच सापडला

खगोलशास्त्रज्ञांना M87 या प्रचंड वस्तुमानाच्या कृष्णविवरातून बाहेर पडणाऱ्या प्लाझ्मा जेटचा उगम प्रथमच सापडलाय.

M87 and its cosmic blowtorch-like jet as seen by the Hubble Space Telescope.
हबल स्पेस टेलिस्कोपने पाहिल्याप्रमाणे M87 आणि त्याचा वैश्विक ब्लोटॉर्चसारखा जेट. (Nasa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 9:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : खगोलशास्त्रज्ञांनी ईएचटीच्या 2021 निरीक्षणांद्वारे एम87 ब्लॅक होलपासून निघणाऱ्या 3,000 प्रकाशवर्ष लांब प्लाझ्मा जेटचा उगम शोधण्यात यश मिळवलं आहे. हा जेट प्रकाशाच्या वेगानं चार्ज्ड कणांचा आहे. हे संशोधन जेट निर्मितीचे रहस्य उलगडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

एम87 ब्लॅक होल
खगोलशास्त्रज्ञांनी एम87 या महाकाय ब्लॅक होलपासून निघणाऱ्या 3,000 प्रकाशवर्ष लांब प्लाझ्मा जेटचा उगम थेट ब्लॅक होलशी जोडला आहे. हा जेट प्रकाशाच्या वेगाच्या जवळपास वेगानं चार्ज्ड कणांचा बनलेला आहे. 2019 मध्ये पहिल्यांदा छायाचित्रितीत झालेला हा ब्लॅक होल (एम87) 65 अब्ज सूर्यमानांचा असून, पृथ्वीपासून 55 दशलक्ष प्रकाशवर्ष अंतरावर आहे. इव्हेंट होरायझन टेलिस्कोप (ईएचटी) च्या 2021 च्या नवीन निरीक्षणांमुळं वैज्ञानिकांना ब्लॅक होलच्या सावलीच्या रिंगशी या जेटचा थेट संबंध प्रस्थापित करता आला आहे. ही घटना ब्लॅक होलच्या जवळच्या वातावरणाचा आणि प्रचंड जेट प्रणालीचा पहिला प्रत्यक्ष दुवा सिद्ध करणारी आहे.

जेटला आणि ब्लॅक होल
नवीन संशोधनानुसार, ईएचटीच्या 2021 च्या निरीक्षणांमध्ये मध्यम अंतरावरील बेसलाइन्स जोडण्यात आल्या, ज्यामुळं वैज्ञानिकांना एम87 च्या संकुचित रिंगबरोबरच गॅलेक्सीच्या विस्तारित जेटचा भागही दिसू शकला. 2017-2018 च्या पूर्वीच्या ईएचटी डेटामध्ये या बेसलाइन्सचा अभाव होता, त्यामुळं जेटचा पाया अदृश्य राहिला होता. संशोधकांना रिंगच्या पलीकडं मध्यम स्केलवर अतिरिक्त रेडिओ तेज दिसला, जो फक्त रिंगमुळं निर्माण होऊ शकत नव्हता. यातून एक अतिरिक्त संकुचित स्रोत असल्याचे संकेत मिळाले. मॉडेल्सनुसार हा स्रोत ब्लॅक होलपासून सुमारे 0.09 प्रकाशवर्ष अंतरावर आहे, जो जेटच्या एका बाजूशी पूर्णपणे जुळतो.

जेट निर्मितीचे परिणाम
हे संशोधन ब्लॅक होलच्या जवळच्या परिसराचा आणि त्याच्या प्रचंड जेट प्रणालीचा पहिला थेट संबंध प्रस्थापित करतं. हे जेट कसं निर्माण होतात याचा आभ्यास होईल. संशोधन संघाचे प्रमुख सौरभ यांच्या मते, जेटच्या प्रारंभ बिंदूची ओळख ब्लॅक होलच्या वर्तनाची महत्त्वाची माहिती देते. ईएचटीच्या येणाऱ्या मोहिमा विस्तारित टेलिस्कोप नेटवर्कद्वारे जेट-बेस क्षेत्राचं थेट इमेजिंग करतील. हबलच्या प्रतिमांनुसार एम87 चा जेट केंद्रापासून 3,000 प्रकाशवर्षापर्यंत पसरलेला आहे. हे संशोधन एम87 सारख्या गॅलेक्सीमध्ये जेट प्रणाली कशा निर्माण होते हे उलगडण्यास मदत करेल.

हे वाचलंत का :

नासाला चंद्रावर जीवनावश्यक रसायन सापडलं

TAGGED:

M87 BLACK HOLE
एम87 ब्लॅक होल
एम87 कृष्णविवर
ब्लॅक होल
BLACK HOLE M87

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.