वातावरणातील ओलावा वापरून विजेची निर्मिती: मेरी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांची कमाल

Queen Mary University जेलाटिन, मीठ आणि अ‍ॅक्टिव्हेटेड कार्बनपासून बायोडिग्रेडेबल MEG उपकरण तयार केलंय. यात वातावरणातील ओलाव्यातून 1 व्होल्ट वीज तयार होते.

विजेची निर्मितीचे मॉडेल (Queen Mary University)
Published : May 23, 2026 at 5:13 PM IST

लंडन : लंडनच्या क्वीन मेरी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय संशोधकांच्या टीमनं 21 मे 2026 रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण लावलाय. टीमनं जेलाटिन, टेबल सॉल्ट (सोडियम क्लोराईड) आणि अ‍ॅक्टिव्हेटेड कार्बन वापरून एक बायोडिग्रेडेबल मॉइश्चर इलेक्ट्रिक जनरेटर (MEG) तयार केलं आहे. हे उपकरण वातावरणातील आर्द्रता (humidity) वापरून स्थिर विजेची निर्मिती करतं. हे तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात क्रांती घडवण्याची शक्यता आहे, कारण यात विजनिर्मितीसाठी पारंपरिक बॅटरी किंवा दुर्मिळ धातूंची गरज नाही.

कसं कार्य करतं उपकरण?: हे संशोधन ‘Nano Energy’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे. संशोधकांनी सांगितल्याप्रमाणे, जेलाटिन आणि मीठाच्या द्रावणाला सुकवल्यावर ते स्वयंचलितपणे तीन-स्तरीय रचना तयार करतं. जेव्हा हवा किंवा मानवी त्वचेवरील ओलावा या उपकरणाशी संपर्क साधतो, तेव्हा आयन गतीमुळं विद्युत प्रवाह निर्माण होतो. एका युनिटमधून सुमारे 1 व्होल्ट वीज सुमारे 30 दिवसांपेक्षा अधिक काळ सतत मिळते. अनेक युनिट्स एकत्र जोडल्यास 90 व्होल्ट आणि 5.08 मिलिअँपिअरपर्यंत उत्पादन शक्य होतं. या क्षमतेनं 40 एलईडी लाइट्सचं स्ट्रिंग सहज चालू शकतं.

शाश्वत आणि पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञान : आजकाल इलेक्ट्रॉनिक कचरा (e-waste) हा मोठा पर्यावरणीय प्रश्न बनला आहे. या नव्या MEG उपकरणात फक्त पाणी-आधारित सोपी प्रक्रिया वापरली जाते. त्यामुळं ते तयार करणं स्वस्त आणि सोपं आहे. वापरानंतर हे उपकरण मातीत काही आठवड्यांत नैसर्गिकरित्या विघटन होतं किंवा पाण्यात विरघळवता येतं. यामुळं घटक पुनर्वापर करता येतात आणि पर्यावरणावर कोणताही हानिकारक परिणाम होत नाही.

आरोग्य आणि सेन्सर म्हणून उपयोग : या उपकरणाची आणखी एक महत्त्वाची क्षमता म्हणजे त्याची सेन्सर म्हणून काम करण्याची क्षमता. ओलाव्यातील छोट्या बदलांमुळं विद्युत उत्पादनात बदल होतो. त्यामुळं श्वासोच्छ्वासाचा पॅटर्न, बोलणे आणि स्पर्शरहित प्रॉक्सिमिटी सेन्सिंग शक्य होते. हे बॅटरीशिवाय काम करतं, म्हणून ते वेअरेबल हेल्थ मॉनिटरिंग डिव्हाइसेस आणि ह्युमन-मशीन इंटरफेससाठी आदर्श आहे.

या संशोधनाबाबत लेखक डॉ. मिंग डोंग यांनी सांगितलं, “सामान्यतः उच्च व्होल्टेजसाठी जटिल प्रक्रिया किंवा दुर्मिळ साहित्य लागतं. पण आम्ही जेलाटिन आणि मीठासारख्या साध्या, शाश्वत घटकांद्वारे हे साध्य केलं आहे. हे उपकरण केवळ वातावरणातील आर्द्रतेवर अवलंबून आहे.”

महत्त्व आणि भविष्य : हा शोध इलेक्ट्रॉनिक्सच्या डिझाइनमध्ये मोठा बदल घडवू शकतो. पारंपरिक बॅटरींच्या जागी ओलावा-आधारित ऊर्जा स्रोत वापरता येईल. विशेषतः विकसनशील देशांसाठी हे उपयुक्त ठरेल, कारण अशा देशात सामग्री सहज उपलब्ध होईल.

