वैज्ञानिकांना सापडले 77 दुर्मिळ लाल क्वासार, ब्रह्मांडातील धूळीमागे लपलेले राक्षसी ब्लॅक होल
नासाच्या SPHEREx दुर्बिणीनं 77 दुर्मिळ लाल क्वासार शोधले आहेत. हे धूळीमागे लपलेले राक्षसी ब्लॅक होल आकाशगंगेचा विकास होतोय.
Published : May 26, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई : नासाच्या SPHEREx अंतराळ दुर्बिणीचा वापर करून खगोलशास्त्रज्ञांनी 77 दुर्मिळ “रेड क्वासार” (Red Quasars) शोधून काढले आहेत. हे रेड क्वासार ब्रह्मांडीय धूळीमागे लपलेले आहे. या शोधामुळं आकाशगंगांच्या टक्करांमुळं सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल्सचा वेगानं विकास होतो आणि तीव्र तारक निर्माण प्रक्रिया सुरू होते, या सिद्धांताला मजबूत पुरावा मिळाला आहे.
आकाशगंगांच्या टक्करीचा प्रभाव : बऱ्याच मोठ्या आकाशगंगांच्या केंद्रात सुपरमॅसिव्ह ब्लॅक होल असतात. जेव्हा हे ब्लॅक होल्स भोवतालचे पदार्थ शोषून घेतात तेव्हा, क्वासार तयार होतात, जे विश्वातील सर्वात तेजस्वी वस्तूंपैकी असतात. मात्र काही क्वासार इतक्या जाड धूळीनं वेढलेले असतात की त्यांचा प्रकाश पृथ्वीवर पोहोचताना लाल आणि मंद दिसतो. अशा “रेड क्वासार”ना पूर्वी फक्त सैद्धांतिक रूपात ओळखलं जात होतं, परंतु आता SPHEREx दुर्बिणीनं 77 खऱ्या क्वासारांचा शोध लावला आहे. या शोधामुळं आकाशगंगा विकासाच्या सिद्धांताची पुष्टी झाली आहे. जेव्हा दोन आकाशगंगा एकामेकांवर आदळतात तेव्हा प्रचंड गॅसचं ढग त्यांच्या केंद्राकडं वाहतं. यामुळं नवीन तारे निर्माण होतात आणि केंद्रातील ब्लॅक होल वेगानं वाढतो. धूळ आणि गॅसच्या पडद्यामागे लपलेला हा ब्लॅक होल “रेड क्वासार” म्हणून ओळखला जातो.
ब्रह्मांडीय वारे आणि स्वच्छीकरण : या रेड क्वासार उच्च रेडशिफ्ट (high redshift) असल्याचं आढळलं आहे, म्हणजे ते अब्जावधी वर्षांपूर्वीच्या विश्वातील आहेत. SPHEREx निरीक्षणांनुसार हे क्वासार प्रचंड चमकतात, परंतु त्यांच्याभोवतालची गरम धूळ कमी होत आहे. याचा अर्थ ते आपल्या आसपासची धूळ आणि गॅस “कॉस्मिक विंड्स” (Cosmic Winds) द्वारे बाहेर फेकत आहेत. या क्वासारमध्ये 500 ते 1000 किलोमीटर प्रति सेकंद वेगाने वाहणारे आण्विक गॅस प्रवाह आधीच नोंदवले गेले होते. हा शोध आकाशगंगांच्या उत्क्रांतीसाठी महत्वाचा मानला जात आहे.SPHEREx सारख्या नव्या तंत्रज्ञानामुळं भविष्यात अशा अधिक रहस्यमय वस्तू शोधणे शक्य होणार आहे. त्यामुळं आकाशगंगा निर्मिती मागील रहस्य उलगडणे शक्य होणार आहे.
