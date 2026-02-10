पेरूमध्ये शास्त्रज्ञांना लावला नवीन ओरिओबेट्स शंकुसाचा बेडकाचा शोध
पेरूमध्ये शास्त्रज्ञांनी नवीन Oriobates conicus बेडकाचा शोध लावलाय. ओरिओबेट्स शंकुसाचा असं या बेडकाचं नाव ठेवण्यात आलं आहे.
Published : February 10, 2026 at 3:50 PM IST
हैदराबाद : दक्षिण अमेरिकेतील पेरूच्या सॅन मार्टिन प्रदेशातील क्लाउड फॉरेस्टमध्ये वैज्ञानिकांनी आणि स्थानिक आदिवासी मार्गदर्शकांच्या मदतीनं एका पूर्णतः नवीन बेडूक प्रजातीचा शोध लावला आहे. या बेडकाचं नाव ‘ओरिओबेट्स शंकुसाचा’ (Oreobates shankusacha) असं ठेवण्यात आलं आहे. विज्ञान जगतासाठी नवीन असलेल्या या प्रजातीला आधीच विलुप्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कारण या बेडकाचं नैसर्गिक अधिवास झपाट्यानं नष्ट होत आहे. हा शोध ‘सालामांड्रा’ या वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रकाशित झाला आहे.
कसा लागला शोध
पेरू आणि फ्रान्सच्या वैज्ञानिकांच्या संयुक्त पथकानं सॅन मार्टिन प्रदेशातील उंच पर्वतीय क्लाउड फॉरेस्टचा अभ्यास करण्यासाठी मोहीम आखली होती. या मोहिमेत स्थानिक आदिवासी मार्गदर्शकांचा देखील सहभाग होता. यावेळी जंगलातील पानांत लपलेला छोटा बेडूक त्यांच्या निदर्शनास आला. नेचर कन्झर्व्हेशन अॅक्शन आणि अरारांचा असोसिएशन - इकॉलॉजी अँड कन्झर्व्हेशन या संस्थांच्या संशोधकांनी हा शोध लावलाय.
नावामागील अर्थ आणि आदिवासी संस्कृती
‘शंकु साचा’ हे नाव किचवा-लामिस्ता भाषेतील शब्द आहे, ज्याचा अर्थ ‘जंगलाचं हृदय’ असा होतो. हे नाव या बेडकाच्या निवासस्थानाची आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांच्या जंगलाशी असलेल्या नात्याची ओळख करून देतो. आदिवासी लोकांचं जंगलावरील पारंपरिक ज्ञान आणि त्यांचं योगदान यामुळं वैज्ञानिकांनी त्याला हे नाव दिलं.
बेडकाची वैशिष्ट्ये
हा बेडूक सुमारे एक इंच (अंदाजे 2.5 सें.मी.) लांब असून गडद तपकिरी रंगाचा आहे. त्याचे डोळे सोनेरी आहेत, ज्यामुळं त्याला कोरड्या पानांमध्ये सहज लपता येतं. रात्रीच्या वेळी सक्रिय होणारा हा बेडूक पानांचा थर, मॉस आणि फर्न यांनी व्यापलेल्या जमिनीवर फिरतो. तो क्लाउड फॉरेस्टमध्ये राहतो, जे समुद्रसपाटीपासून 4,430 फूट (सुमारे 1,350 मीटर) पेक्षा जास्त उंचीवर असतो. हे जंगल विविध टेकड्यांवर पसरलेलं असल्यानं त्यांना ‘आयलंड्स इन द स्काय’ असंही म्हणतात. अशा वेगळ्या निवासस्थानांमुळं तिथं अनेक अद्वितीय प्रजाती आढळतात.
धोका आणि कारणे
वैज्ञानिकांच्या मते, ‘ओरिओबेट्स शंकुसाचा’ या प्रजातीला आधीच ‘धोक्यात’ (Endangered) म्हणून वर्गीकृत करावं लागेल. तिचं निवासस्थान अत्यंत मर्यादित आहे आणि ते झपाट्यानं कमी होत आहे. या प्रदेशातील सुमारे 60 टक्के जंगल कॉफी लागवड, गुरांचे चारणे आणि बेकायदा वक्षतोडीमुळं नष्ट झालं आहे. जंगलतोड हा या प्रजातीच्या अस्तित्वाला सर्वांत मोठा धोका आहे. नवीन शोध लागलेल्या प्रजातीचा लवकर विलुप्त होण्याचा धोका निर्माण होणे ही चिंताजनक बाब आहे. हा शोध केवळ नवीन प्रजातीची ओळख करून देणारा नाही, तर आदिवासी समुदायांचं योगदान आणि जैवविविधतेच्या संरक्षणाची गरज याकडेही लक्ष वेधतोय. जंगलांचं संरक्षण न केल्यास अशा अनेक प्रजाती विज्ञानाच्या नकाशावर येण्यापूर्वीच नामशेष होऊ शकतात.