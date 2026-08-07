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सूर्याच्या पृष्ठभागाची अत्यंत तपशीलवार प्रतिमा: शास्त्रज्ञांना आढळले पिसांसारखे विचित्र आकार

शास्त्रज्ञांनी सूर्याच्या पृष्ठभागाची आतापर्यंतची सर्वात तपशीलवार आणि स्पष्ट प्रतिमा टिपली आहे. त्यामुळं सुर्याचं विचित्र आणि गतिमान स्वरूप समोर आलं आहे.

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सूर्याच्या पृष्ठभागाची अत्यंत तपशीलवार प्रतिमा (NSF/NSO/AURA/MPS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 10:24 AM IST

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न्यूयॉर्क: शास्त्रज्ञांनी सूर्याच्या पृष्ठभागाची आतापर्यंतची सर्वात तपशीलवार आणि स्पष्ट प्रतिमा टिपली आहे. या प्रतिमांमधून सूर्याच्या उष्ण आणि गतिमान पृष्ठभागाचं वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूप दिसून आलं आहे. सूर्याकडं थेट पाहणे धोकादायक असलं तरी, संशोधकांनी हवाईमधील माउई बेटावर असलेल्या 'नॅशनल सायन्स फाऊंडेशन'च्या 'डॅनियल के. इनौये सोलर टेलिस्कोप'चा वापर करून त्याच्या प्रखर पृष्ठभागाचं निरीक्षण केलं.

सूर्यावरील लहरी: शास्त्रज्ञांनी मुळात या प्रतिमा दुर्बिणीची क्षमता तपासण्यासाठी आणि तिचं सेटिंग्ज अचूक करण्यासाठी घेतल्या होत्या. मात्र, त्याचे परिणाम पाहिल्यावर त्यांना जाणीव झाली की, त्यांनी सूर्याच्या तेजस्वी बाह्य थराचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक रिझोल्यूशन असलेले फोटो टिपले आहेत. या प्रतिमांमध्ये सूर्याच्या पृष्ठभागावर पसरलेल्या पिसांसारख्या विचित्र आकारांच्या लहरी दिसून आल्या. या संशोधनात सहभागी नसलेले स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील सौर भौतिकशास्त्रज्ञ रुइझू चेन यांनी म्हटलं की, "हे मला व्हॅन गॉगच्या 'स्टारी नाईट' (Starry Night) मधील गरगर फिरणारे आकाश प्रसिद्ध चित्रांची आठवण करून देते."

चुंबकीय प्लाझ्माचे भाग: संशोधकांना सूर्याच्या पृष्ठभागावर अस्थिरतेच्या लहरी (ripples) दिसून आल्या. जेव्हा चुंबकीय प्लाझ्माचे भाग (segments) वेगवेगळ्या वेगानं एकमेकांच्या बाजूनं सरकतात, तेव्हा या लहरी निर्माण होतात. ही घटना पाण्यावरून वारा वाहताना तयार होणाऱ्या लाटांसारखीच आहे. द्रव पदार्थांची हालचाल कशी होते, हे स्पष्ट करणारी ही एक परिचित नैसर्गिक घटना आहे. ही घटना यापूर्वी पृथ्वीवर तसंच गुरू (Jupiter) आणि शनि (Saturn) या ग्रहांवर दिसून आली असली तरी, 'नॅशनल सोलर ऑब्झर्व्हेटरी'चे सह-संशोधक फ्रेडरिक वोगर यांनी नमूद केलं की, "सूर्याच्या पृष्ठभागावर इतक्या सूक्ष्म पातळीवर ती यापूर्वी कधीही दिसली नव्हती." हे निष्कर्ष बुधवारी 'नेचर' (Nature) या नियतकालिकात प्रकाशित झाले. शास्त्रज्ञ सूर्याच्या अंतर्गत कार्यपद्धती समजून घेण्यास उत्सुक आहेत, कारण यामुळं 'कोरोनल मास इजेक्शन' (coronal mass ejections) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रचंड ऊर्जा उत्सर्जनाचा मागोवा घेणं सोपं होईल.

पृथ्वीवर धडकल्यास सौर वादळं : हे उत्सर्जन पृथ्वीच्या दिशेनं येऊ शकतं; पृथ्वीवर धडकल्यावर त्यामुळं सौर वादळं निर्माण होतात. अशा घटनांमुळं जीपीएस (GPS) आणि दळणवळण यंत्रणा विस्कळीत होऊ शकतात आणि रंगीबेरंगी 'ऑरोरा' (auroras) निर्माण होऊ शकतात. सूर्याचा अभ्यास करणे ही केवळ वैज्ञानिक कुतूहलाची बाब नाही; तर पृथ्वीवरील तंत्रज्ञान आणि दैनंदिन जीवनावर होणारे संभाव्य परिणाम समजून घेण्यासाठी ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. 'इनोये सोलर टेलिस्कोप' (Inouye Solar Telescope) सारखी अत्याधुनिक उपकरणे भविष्यात अधिक अचूक अंदाज वर्तवण्यास मदत करतील. सूर्याच्या पृष्ठभागावरील गुंतागुंतीचे नमुने आणि प्लाझ्माची गतिशीलता समजून घेतल्यामुळं, सौर वादळांबाबत अधिक प्रभावी पूर्वसूचना देणे शक्य होईल.या संशोधनामुळं सूर्याविषयीच्या आपल्या ज्ञानात लक्षणीय भर पडली आहे. सौर गतिशीलतेची अधिक अचूक मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी शास्त्रज्ञ आता या प्रतिमांचे सखोल विश्लेषण करत आहेत.

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TAGGED:

SUN SURFACE
SOLAR TELESCOPE
CORONAL MASS EJECTIONS
SOLAR PLASMA
SOLAR PHOTOSPHERE

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