Truecaller नं सुरू केली नवीन 'Scam Checker' सेवा
Scam Checker सेवा वापरकर्त्यांना संशयास्पद संदेशांची, लिंक्सची आणि फोन नंबरांची पडताळणी करून फसवणुकीपासून (scams) स्वतःचं संरक्षण करण्यास सक्षम करते.
Published : September 28, 2026 at 5:07 PM IST
मुंबई: Truecaller नं 'Scam Checker' नावाची नवीन सेवा सुरू केली आहे. संशयास्पद संदेश, वेब लिंक्स किंवा फोन नंबर्सशी व्यवहार करण्यापूर्वी संभाव्य फसवणूक तपासण्यास ही सेवा वापरकर्त्यांना मदत करते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हे वैशिष्ट्य त्यांच्या फसवणूक-शोधण्याच्या (scam-detection) क्षमतांना एकाच ठिकाणी एकत्रित करते. वापरकर्ते वेब लिंक्सची पडताळणी करू शकतात, फोन नंबर्स शोधू शकतात किंवा समुदायाने (community) शेअर केलेले अहवाल पाहू शकतात. ही सेवा Truecaller च्या विद्यमान कॉलर ओळख आणि स्पॅम संरक्षण क्षमतांचा विस्तार आहे.
Scam Checker काय सुविधा देतं? : एका न्यूजरूम पोस्टमध्ये, Truecaller नं नमूद केलं की संशयास्पद संदेश किंवा फसवणुकीचे संभाव्य प्रयत्न आढळल्यास वापरकर्ते या साधनांचा वापर करू शकतात. ही सेवा फसवणूक-शोधण्याच्या क्षमतांना 50 कोटी (500 million) वापरकर्त्यांच्या समुदायाकडून मिळणाऱ्या माहितीशी जोडते. वापरकर्ते संशयास्पद लिंक्स हानिकारक आहेत की फिशिंगशी संबंधित आहेत, हे तपासू शकतात. याव्यतिरिक्त, ते Truecaller च्या प्रणाली आणि समुदायाच्या संकेतांद्वारे (community signals) प्रदान केलेली माहिती पाहण्यासाठी फोन नंबर्स शोधू शकतात.
Scamfeed अहवाल आणि समुदाय सहाय्य: या सेवेमध्ये 'Scamfeed' अहवालांचाही समावेश आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना समुदायाच्या इतर सदस्यांनी नोंदवलेल्या अशाच प्रकारच्या फसवणुकीच्या घटना शोधता येतात. Truecaller च्या मते, यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांना आलेल्या संदेशांशी किंवा परिस्थितीशी संबंधित फसवणुकीच्या अहवालांची माहिती मिळवता येते. वापरकर्ते स्वतःचे प्रश्नही विचारू शकतात आणि सेवा त्या चौकशीवर आधारित संबंधित परिणाम प्रदान करते. यात संबंधित समुदाय अहवालांसह लिंक्स किंवा नंबर्सची तपासणी समाविष्ट आहे.
तीन मुख्य घटकांवर आधारित क्षमता: Scam Checker च्या क्षमता संशयास्पद संदेशांमध्ये आढळणाऱ्या तीन सामान्य घटकांवर लक्ष केंद्रित करतात: फोन नंबर, लिंक आणि विनंतीमागील कथा किंवा संदर्भ. ही नवीन सेवा वापरकर्त्यांना या सर्व बाबींची एकाच ठिकाणी पडताळणी करण्यास अनुमती देते, ज्यामुळं अनेक स्रोतांना भेट देण्याची गरज उरत नाही.
योजना: 'Scam Checker' ची घोषणा करताना, Truecaller चे सीईओ ऋषित झुनझुनवाला म्हणाले, "Scam Checker आमच्या शोधण्याच्या क्षमतांना समुदायाकडून मिळणाऱ्या माहितीशी जोडते, ज्यामुळं लोकांना संशयास्पद लिंक्स, नंबर्स किंवा तपशीलांची एकाच ठिकाणी पडताळणी करणे शक्य होते." कंपनी भविष्यात अतिरिक्त वैशिष्ट्ये (features) आणण्याची योजना आखत आहे; यामध्ये फसवणुकीच्या विविध पद्धतींची सविस्तर माहिती, स्क्रीनशॉट अपलोड करण्याची सुविधा, वापरकर्ता प्रमाणीकरण (user authentication) आणि इतर क्षमतांचा समावेश असेल.
उपलब्धता आणि विस्तार: सध्या 'ट्रूकॉलर स्कॅम चेकर' (Truecaller Scam Checker) अँड्रॉइड ॲपवर उपलब्ध करून दिली जात आहे, तर त्याची वेब आवृत्ती जागतिक स्तरावर उपलब्ध आहे. ट्रूकॉलरची योजना इतर बाजारपेठांमध्येही याची उपलब्धता वाढवण्याची आणि त्यानंतर आयओएस (iOS) साठी सपोर्ट उपलब्ध करून देण्याची आहे.
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