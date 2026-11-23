Sarvam AI लॉंच केलं नवं मॉडेल, गुगल आणि ओपनएआय टक्कर!
'सर्वम एआय' (Sarvam AI) कंपनीनं Sarvam-105B-1711 नावाचं एक स्वदेशी, ओपन-सोर्स आणि अत्यंत किफायतशीर लँग्वेज मॉडेल लाँच केलं आहे.
Published : November 23, 2026 at 4:06 PM IST
बेंगळुरू: आघाडीची कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) कंपनी 'सर्वम एआय'नं 105 अब्ज पॅरामीटर्सच्या लँग्वेज मॉडेलची एक प्रगत आवृत्ती 'Sarvam-105B-1711' लॉंच केली. कंपनीनं या मॉडेलचं 'वेट्स' (weights) पूर्णपणे ओपन-सोर्स केलं आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या अपडेटमुळं मॉडेलची तर्कशक्ती (reasoning capabilities), टूल्स वापरण्याची क्षमता आणि सहयोगात्मक (co-work) कार्ये करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय भाषांच्या बाबतीतही हे मॉडेल उत्कृष्ट कामगिरी करत असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.
Today we're releasing Sarvam-105B-1711, our new checkpoint of 105B model in the Flash-Lite category. Averaged across instruction following, chat, tool calling and Indian languages, it sets a new Pareto frontier when compared with other popular Flash-Lite models. https://t.co/mn1YP38EOg— Sarvam (@SarvamAI) November 22, 2026
दिग्गज कंपन्यांना थेट आव्हान: 'सर्वम एआय'नं या मॉडेलला 'फ्लॅश-लाइट' श्रेणीत स्थान दिलं आहे, ही अशी श्रेणी आहे जिथं कमी खर्चात उच्च कामगिरी (high performance) मिळते. कंपनीच्या मते, हे मॉडेल सूचनांचं पालन करणे, संवाद साधणे, टूल्सचा वापर करणे आणि भारतीय भाषांना आधार देणे अशा विविध आघाड्यांवर अचूकता आणि परवडणारी किंमत यांचा उत्तम समतोल राखते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका वापरकर्त्यानं शेअर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या मॉडेलनं आठ संवादात्मक बेंचमार्कवर सरासरी 73.9 गुण मिळवले आहेत. हे गुगलच्या 'जेमिनी 3.5 फ्लॅश-लाइट' (Gemini 3.5 Flash-Light - 74.0 गुण) च्या जवळपास आहे आणि ओपनएआयच्या 'जीपीटी-6 लुना' (GPT-6 Luna - 66.3 गुण) पेक्षा कितीतरी पुढं आहे. या संदर्भात, या मॉडेलची तुलना गुगलच्या 'जेम्मा 4 31बी' (Gemma 4 31B) शी देखील केली जात आहे. मात्र, हे निकाल कंपनीच्या अंतर्गत चाचण्यांवर आधारित असून, त्यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी झालेली नाही.
We use Sarvam-105B-1711 across several of our production systems. First, on voice agents, the model is well suited for high-volume, low-latency workloads. We fine-tuned it to power our voice agents at scale. It leads the open models we tested on Samvaad Bench, our real-world benchmark for voice agents (HF link). In comparisons with GPT-6 Luna, we found that the model follows complex instructions more accurately and makes better language choices across Indian languages. Second, on Indus, our co-work product, we found that the model is able to handle tasks spanning 10s of tool calls in a turn for knowledge work across multiple disciplines. We also find that the model gets more exploratory and checks its work more often when solving harder tasks. Third, for our dictation product which allows voice typing, fine-tuned Sarvam 105B alongside Saaras v4 is more accurate than Gemini and Assembly AI models. Across 2,959 English dictations, 5.0% of characters needed editing on Sarvam Dictate, compared with 8.1% for Gemini 3.5 Transcribe.— Sarvam (@SarvamAI) November 22, 2026
परवडणारी किंमत आणि प्रगत हार्डवेअर क्षमता: खर्चाच्या बाबतीत, 'सर्वम'चे (Sarvam) सह-संस्थापक प्रत्युष कुमार यांनी सांगितलं की, या मॉडेलसाठी प्रति दशलक्ष आउटपुट टोकन्समागं केवळ 25 रुपये (सुमारे 0.15 डॉलर्स) खर्च येतो. हे गुगलच्या 'जेमिनी 3.5 फ्लॅश-लाइट' (Gemini 3.5 Flash-Light 0.85 डॉलर्स) च्या तुलनेत पाच पटींहून अधिक स्वस्त आहे. 'मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स' (MoE) आर्किटेक्चरवर आधारित या मॉडेलमध्ये 105 अब्ज पॅरामीटर्स आहेत, ज्यापैकी केवळ 10.3 अब्ज पॅरामीटर्स प्रत्यक्ष वापरादरम्यान सक्रिय असतात. 'हगिंग फेस' (Hugging Face) वर उपलब्ध असलेली 65 जीबी क्षमतेची आवृत्ती एका 'एनव्हिडिया आरटीएक्स प्रो 6000' (Nvidia RTX Pro 6000) कार्डवर चालवता येते. यामुळं कंपन्यांना त्यांच्या स्वतःच्या सर्व्हरवर हे मॉडेल तैनात करणे अत्यंत सोपं आणि किफायतशीर ठरते.
सरकारी पाठिंबा : 'सर्वम एआय' (Sarvam AI) च्या निधी आणि धोरणात्मक धोरणांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला प्रत्युष कुमार यांनी थेट उत्तर दिलं आहे. केंद्र सरकारच्या 'इंडिया एआय मिशन' (IndiaAI Mission) अंतर्गत, सुमारे 20 स्टार्टअप्सना जीपीयू (GPU) वापरासाठी 40 टक्के अनुदान मिळालं होतं; याचा वापर करून 'सर्वम'नं फेब्रुवारी महिन्यात आपलं पहिलं 105 अब्ज पॅरामीटर्स असलेले मॉडेल विकसित केलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, सरकारनं 'सर्वम'ला थेट कोणताही निधी दिलेला नाही, तर हे अनुदान क्लाउड सेवा पुरवठादारांना देण्यात आलं होतं. 'सर्वम टोकन फॅक्टरी' (Sarvam Token Factory) प्लॅटफॉर्मवर परदेशी 'ओपन-वेट' (open-weight) मॉडेल्सच्या वापराबाबत होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना कंपनीनं सांगितले की, त्यांनी ही पायाभूत सुविधा स्वतःच्या खर्चातून विकसित केली आहे. याचा उद्देश भारतीय उद्योगांचा डेटा देशांतर्गत सुरक्षित ठेवणे आणि त्याच वेळी जलद, किफायतशीर सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
देशी एआयचं ध्येय: कुमार यांनी सांगितले की, परदेशी मॉडेल्सना सुविधा उपलब्ध करून देणे हे कंपनीच्या मुख्य ध्येयाच्या विरोधात नाही. 'सर्वम'नं आपली पायाभूत सुविधा अद्ययावत केली असून, आता ती एनव्हिडियाच्या 'ब्लॅकवेल' (Blackwell) जीपीयूलाही सपोर्ट करते. कंपनी येत्या दोन आठवड्यांत नवीन मॉडेल्स लाँच करणार आहे, ज्यामध्ये व्हिजन (दृष्टी), स्पीच (वाणी) आणि 'एज डिव्हाइस' (edge device) क्षमतांचा समावेश असेल. जागतिक स्तरावरील एआय कंपन्या अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत असताना, 'सर्वम'चे ध्येय भारतातूनच जागतिक दर्जाच्या एआय क्षमता विकसित करणे आणि व्यावसायिक यश मिळवणे हे आहे. त्यांनी असंही नमूद केलं की, कंपनीबद्दल पसरवल्या जाणाऱ्या काही चर्चा किंवा कथानके जाणीवपूर्वक तयार केलेली असावीत असे वाटते.
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