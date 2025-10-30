ETV Bharat / technology

महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूव्हींसाठी सॅमसंग वॉलेटनं सुरू केली डिजिटल कार की सुविधा

सॅमसंग वॉलेटनं महिंद्रा XEV 9e तसंच BE 6 साठी डिजिटल कार की सुविधा सुरू केलीय; गॅलेक्‍सी फोनद्वारे लॉक-अनलॉक, स्टार्ट आणि शेअरिंग आता सोपं झालंय.

Samsung Wallet launches digital car key facility for Mahindra electric SUVs
डिजिटल कार की सुविधा (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 12:55 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : सॅमसंग इंडियानं सॅमसंग वॉलेटद्वारे महिंद्रा इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूव्ही (XEV 9e आणि BE 6) साठी डिजिटल कार की सुविधा सुरू केलीय. यामुळं गॅलेक्‍सी स्मार्टफोनधारकांना फिजिकल चावीशिवाय वाहन लॉक, अनलॉक आणि स्टार्ट करता येईल. महिंद्रा ही भारतातील पहिली OEM आहे, जी सॅमसंग वॉलेटसोबत डिजिटल की ची सुविधा देतेय.

डिजिटल कार की
सॅमसंग वॉलेट हे गॅलेक्‍सी डिव्हाइसेसमध्ये इनबिल्ट अ‍ॅप आहे, जे डिजिटल कार कीद्वारे कनेक्‍टेड वाहनांना सहज नियंत्रित करतं. वापरकर्ते फोनला वाहनाजवळ आणून लॉक-अनलॉक करू शकतात किंवा रिमोटली स्टार्ट करू शकतात. विशेष म्हणजे, मर्यादित कालावधीची की मित्र किंवा कुटुंबीयांसोबत शेअर करता येतं, ज्यामुळं वाहन उपलब्धतेचं व्यवस्थापन सोपं होतं. ही सुविधा महिंद्रा XEV 9e आणि BE 6 मॉडेल्ससाठी उपलब्ध आहे, जे प्रगत तंत्रज्ञान आणि भविष्यवादी डिझाइनसाठी ओळखली जाते.

''महिंद्रा ईएसयूव्ही मालकांना सॅमसंग डिजिटल कीची सोय देण्यात आम्हाला आनंद आहे. हे गॅलेक्‍सी इकोसिस्टममध्ये कनेक्‍टेड आणि सुरक्षित अनुभव वाढवण्याचं पहिलं पाऊल आहे. महिंद्रासोबतचा सहयोग दैनंदिन ड्रायव्हिंग सोपं करेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.''- मधुर चतुर्वेदी, वरिष्ठ संचालक, सॅमसंग इंडिया सर्व्हिसेस अँड अ‍ॅप्स बिझनेस

''आमच्या XEV 9e आणि BE 6 नं ग्राहकांचं मन जिंकलं आहे. सॅमसंगसोबत डिजिटल कार की ग्राहकांचा प्रवास सोयीस्कर करेल. हे महिंद्राच्या प्रीमियम ईव्हीला बळकटी देईल.'' - नलिनीकांत गोलागुंता, महिंद्रा अँड महिंद्रा ऑटोमोटिव्ह विभागाचे सीईओ

सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं, डिव्हाइस हरवलं, तर सॅमसंग फाइंडद्वारे रिमोट लॉक किंवा की डिलीट करता येतं. बायोमेट्रिक किंवा पिन प्रमाणीकरण अनिवार्य आहे. सॅमसंग नॉक्सची डिफेन्स-ग्रेड सिक्‍युरिटी गोपनीयता सुनिश्चित करते. वॉलेटमध्ये डिजिटल कीज, पेमेंट्स, आयडी कार्ड्स एकत्र येतात, ज्यामुळं गॅलेक्‍सी यूजर्सना दैनंदिन जीवनात कनेक्‍टिव्हिटी आणि सेफ्टी मिळते. ही भागीदारी भारतातील ईव्ही बाजाराला चालना देईल. सॅमसंग वॉलेट आता 'की' ला डिजिटल बनवून पारंपरिक चाव्यांचा वापर कमी करेल आणि ईव्हीच्या स्मार्ट मोबिलिटीला प्रोत्साहन मिळेल.

