सॅमसंग AI बेस्पोक होम अप्लायन्सेस CES 2026 मध्ये होणार सादर
सॅमसंग CES 2026 मध्ये नवीन AI-सक्षम बेस्पोक होम अप्लायन्सेस सादर करणार आहे, ज्यात लाँड्री कॉम्बो, एअरड्रेसर, विंडफ्री AC आणि जेट बॉट रोबोट व्हॅक्यूम समाविष्ट आहेत.
Published : December 19, 2025 at 9:40 AM IST
मुंबई: दक्षिण कोरियन टेक दिग्गज कंपनी सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लास वेगास येथे 6 ते 9 जानेवारी 2026 दरम्यान होणाऱ्या कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES 2026) मध्ये आपली नवीन AI-सक्षम होम अप्लायन्सेसची रेंज सादर करण्यासाठी सज्ज आहे. कंपनी आपली अपग्रेडेड बेस्पोक AI सिरीज प्रदर्शित करेल, (Samsung AI enabled Bespoke) ज्यात कपड्यांची काळजी, वॉशिंग-ड्रायिंग, एअर कंडिशनिंग आणि ऑटोमॅटिक क्लिनिंगसाठी स्मार्ट उपकरणे समाविष्ट आहेत. या उपकरणांमध्ये AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून वापरकर्त्यांच्या जीवनशैलीनुसार अनुकूलित सेवा आणि ऊर्जा बचत साधली जाणार आहे. मुख्य उत्पादनं म्हणजे बेस्पोक AI एअरड्रेसर, बेस्पोक AI लाँड्री कॉम्बो, विंडफ्री प्रो एअर कंडिशनर आणि फ्लॅगशिप बेस्पोक AI जेट बॉट स्टीम अल्ट्रा रोबोट व्हॅक्यूम.
Samsung CES 2026
बेस्पोक AI लाँड्री कॉम्बोच्या 2026 आवृत्तीत नवीन स्पीड स्प्रे आणि बूस्टर हीट एक्सचेंजर फीचर्स जोडण्यात आलं आहेत. सुपर स्पीड सायकलमध्ये हाय-स्पीड स्प्रेने जलद धुणे शक्य होईल, तर बूस्टर हीट एक्सचेंजरमुळं ड्रायिंगची कार्यक्षमता वाढेल. याशिवाय ऑटो ओपन डोअर+ फीचर धुण्यानंतर दरवाजा आपोआप उघडून आतील हवा फिरवेल, ज्यामुळं दुर्गंध येणार नाही. AI वॉश अँड ड्राय+ तंत्रज्ञान अनेक सेन्सर्सच्या मदतीनं प्रत्येक लोडनुसार पाणी, डिटर्जंट आणि फॅब्रिक प्रकार ओळखून ऑप्टिमाइझ करेल. वाईड लिंट फिल्टर आणि नवीन 2.8 इंच एलसीडी स्क्रीन असलेली स्वस्त आवृत्तीही उपलब्ध होईल.
बेस्पोक AI एअरड्रेसरमध्ये ऑटो रिंकल केअर फंक्शन आहे, जे ड्युअल एअर वॉश आणि ड्युअल जेट स्टीम सिस्टीमनं सुरकुत्या दूर करेल. इंटेलिजंट ड्रायिंग कोर्स लोड साइजनुसार वेळ समायोजित करेल, तर ऑटो सायकल लिंक धुण्यानंतर योग्य ड्रायिंग सुचवेल. नवीन डिझाइनमध्ये सिंगल डोअर आणि 2.8 इंच एलसीडी स्क्रीन आहे. विंडफ्री प्रो एअर कंडिशनरमध्ये ट्रिपल मोशन विंग्स तंत्रज्ञानानं तीन ब्लेड्स आणि सात विंड मोड्स आहेत. रडार-आधारित AI डायरेक्ट आणि इंडायरेक्ट विंड मोड्स हवेचा प्रवाह नियंत्रित करतात. नवीन फास्ट कूलिंग आणि AI एनर्जी मोडमुळं वीज खर्च 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल.
फ्लॅगशिप बेस्पोक AI जेट बॉट स्टीम अल्ट्रा रोबोट व्हॅक्यूम क्वालकॉम ड्रॅगनविंग प्रोसेसरवर चालेल. AI ऑब्जेक्ट रेकग्निशनमुळं मानव, पाळीव प्राणी, केबल्स किंवा रग्ससारखे अडथळे ओळखेल. AI लिक्विड रेकग्निशन लिक्विड स्पिल्स शोधून क्लिन किंवा अव्हॉइड करेल. इझी पास व्हील तंत्रज्ञानानं 2.4 इंच उंच थ्रेशोल्ड्स पार करेल. सॅमसंगची ही अप्लायन्सेस ग्राहकांच्या अभिप्रायावर आधारित असून, दैनंदिन कामे सोपी आणि कार्यक्षम बनवतील. CES मध्ये विंन लास वेगास येथे हे प्रदर्शित होतील.
हे वाचलंत का :