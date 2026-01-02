ETV Bharat / technology

सॅमसंगचा नवा फ्रीस्टाइल+ प्रोजेक्टर: अधिक तेजस्वी आणि AI-स्मार्ट

सॅमसंगनं CES 2026 पूर्वी 'फ्रीस्टाइल+' पोर्टेबल प्रोजेक्टरची (Samsung Freestyle projector) घोषणा केली. यात अधिक ब्राइटनेस, AI OptiScreen टूल्स आणि स्मार्ट एंटरटेनमेंट फीचर्स आहेत.

सॅमसंगचा फ्रीस्टाइल+ प्रोजेक्टर (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 2, 2026 at 1:04 PM IST

मुंबई : सॅमसंगनं कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो (CES) 2026 च्या पूर्वी आपल्या नवीन पोर्टेबल प्रोजेक्टर 'द फ्रीस्टाइल+' ची घोषणा केली (Samsung Freestyle projector) आहे. हे अपडेटेड मॉडेल मूळ फ्रीस्टाइलच्या कॉम्पॅक्ट आणि पोर्टेबल डिझाइनला कायम ठेवताना अधिक ब्राइटनेस, स्मार्ट AI-आधारित सेटअप टूल्स आणि विस्तारित एंटरटेनमेंट फीचर्स घेऊन येतंय. CES 2026 लास वेगासमध्ये 6 ते 9 जानेवारी दरम्यान होणार असून, येथे हा प्रोजेक्टर प्रदर्शित केला जाईल. सॅमसंगनं अद्याप उपलब्धता आणि किंमत जाहीर केलेली नाही, मात्र 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत पोजेक्टर लॉंच होण्याची अपेक्षा आहे.

फ्रीस्टाइल+ ची मुख्य वैशिष्ट्ये
फ्रीस्टाइल+ मध्ये मूळ मॉडेलप्रमाणेच सिलिंड्रिकल आणि 180 डिग्री फिरणारं डिझाइन आहे, ज्यामुळं तो भिंती, छत किंवा मजल्यावर सहज प्रोजेक्ट करू शकतो. मात्र, यावेळी सॅमसंगनं 'AI OptiScreen' नावाचं नवं तंत्रज्ञान जोडलं आहे, जे पर्यावरणानुसार इमेज आपोआप अ‍ॅडजस्ट करतं आणि मॅन्युअल सेटअपची गरज कमी करतं.

ऑटोमॅटिक कीस्टोन करेक्शन
या AI OptiScreen अंतर्गत ऑटोमॅटिक कीस्टोन करेक्शन आहे, जे असमान किंवा तिरक्या पृष्ठभागावरही योग्य इमेज देतं. रिअल-टाइम ऑटोफोकस फीचर प्रोजेक्टर हलवतानाही क्लॅरिटी कायम ठेवतं. स्क्रीन फिटिंग सुविधा कंपॅटिबल प्रोजेक्शन सरफेससोबत वापरता येते. शिवाय, प्रोजेक्टर भिंतीचा रंग आणि टेक्स्चर अ‍ॅनालाइझ करून आउटपुट अ‍ॅडजस्ट करतो, ज्यामुळं इमेज अधिक स्पष्ट आणि आकर्षक दिसते. ब्राइटनेसच्या बाबतीत मोठं अपडेट यात करण्यात आलं आहे. आता 430 ISO लुमेन्स, जे मागील मॉडेलपेक्षा जवळपास दुप्पट देण्यात आलं आहे. यामुळं कमी प्रकाशातही चांगली इमेज मिळेल.

इनबिल्ट 360 डिग्री स्पीकर
एंटरटेनमेंटसाठी फ्रीस्टाइल+ सॅमसंगच्या स्मार्ट टीव्ही प्लॅटफॉर्मवर चालतो. यात स्ट्रीमिंग अ‍ॅप्स, सॅमसंग टीव्ही प्लस आणि सॅमसंग गेमिंग हबचा समावेश आहे. ऑडिओसाठी इनबिल्ट 360 डिग्री स्पीकर आहे, जे रूम-फिलिंग साऊंड देतं. कंपॅटिबल सॅमसंग साऊंडबारसोबत Q-सिम्फनी सपोर्टमुळं अधिक लेयर्ड साऊंड अनुभव मिळतो. डिझाइनच्या दृष्टीनं हा प्रोजेक्टर हलका आणि पोर्टेबल आहे. माउंटिंग किंवा अतिरिक्त अ‍ॅक्सेसरीजची गरज न पडता विविध ठिकाणी वापरता येतो. सॅमसंगच्या मते, हा डिव्हाइस वेगवेगळ्या वातावरणात सहज काम करतो.

CES 2026
CES 2026 मध्ये सॅमसंग हा प्रोजेक्टर प्रदर्शित करेल. पोर्टेबल एंटरटेनमेंटच्या क्षेत्रात AI आणि ब्राइटनेसच्या या सुधारणांमुळं फ्रीस्टाइल+ ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो. हा प्रोजेक्टर घराबाहेर आणि मनोरंजनाचा अनुभव वाढवेल.

