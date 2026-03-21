Galaxy A57 आणि Galaxy A37 लवकरच होणार लॉंच, डिझाइन झालं लीक

सॅमसंग 25 मार्चला भारतात Galaxy A57 आणि A37 लाँच करणार. Key Island 2.0 डिझाइन, Exynos चिपसेट आणि ट्रिपल कॅमेरासह अपडेटेड.

Published : March 21, 2026 at 10:18 AM IST

मुंबई : सॅमसंग कंपनी भारतीय बाजारात आपल्या लोकप्रिय मिड-रेंज गॅलॅक्सी A सीरीजचे नवीन स्मार्टफोन लाँच करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.कंपनीनं X वर टीजर व्हिडिओ पोस्ट करून नवीन A सीरीज हँडसेट्सची घोषणा केली.मात्र, कंपनीनं फोनची नावं जाहीर केली नाही. लीकनुसार लॉंच होणारे स्मार्टफोन Galaxy A57 आणि Galaxy A37 असणार आहे. हे दोन्ही फोन 25 मार्च 2026 रोजी 5:30 वाजता IST वेळेनुसार लॉंच होणार आहे. सॅमसंग इंडिया वेबसाइटवर “Notify Me” बटण दाबून ग्राहक लाँच, किंमत आणि उपलब्धतेच्या अपडेट्ससाठी नोंदणी करू शकतात. टिपस्टर Evan Blass (@evleaks) यांनी ऑफिशियल दिसणारे रेंडर्स शेअर केले असून, दोन्ही फोनचं डिझाइन, कलर ऑप्शन्स आणि फीचर्स स्पष्ट झाले आहेत. हे फोन Samsung च्या ‘Key Island 2.0’ डिझाइनसह ट्रिपल रियर कॅमेरा, Exynos चिपसेट आणि IP68 रेटिंगसह येतील. भारतीय ग्राहकांसाठी हे फोन स्टाइल, परफॉर्मन्स आणि कॅमेरा यांचा उत्तम संतुलन देतील. A सीरीज नेहमीच बजेटमध्ये प्रीमियम अनुभव देते.

Samsung Galaxy A57 आणि A37: डिझाइन
Evan Blass यांनी शेअर केलेल्या रेंडर्सनुसार दोन्ही फोन फ्लॅट डिस्प्लेसह येत आहेत. सेल्फी शूटरसाठी सेंट्रल होल पंच कटआउट आहे. Samsung चे ‘Key Island 2.0’ डिझाइन फोनला युनिक आणि आधुनिक लुक देत आहे. रियर पॅनेलवर व्हर्टिकली अरेंज्ड ट्रिपल कॅमेरा युनिट आहे आणि LED फ्लॅश कॅमेरा आयलंडच्या बाहेर ठेवलं आहे. हे डिझाइन फोनला स्पोर्टी आणि प्रीमियम फील देतं.Galaxy A57 Gray, Icyblue, Lilac आणि Black या चार आकर्षक कलर्समध्ये उपलब्ध असेल. Galaxy A37 Charcoal, Graygreen आणि Lavender या तीन शेड्समध्ये दिसेल. हे कलर ऑप्शन्स युवा आणि स्टाइलिश ग्राहकांना आकर्षित करतील. एकूणच डिझाइन बदलांमुळं हे फोन बाजारातील इतर मिड-रेंज फोनपेक्षा वेगळे आणि आकर्षक दिसतील.

Samsung Galaxy A57 आणि A37: स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स
Galaxy A57 मध्ये Exynos 1680 चिपसेट तर Galaxy A37 मध्ये Exynos 1480 चिपसेट अपेक्षित आहे. दोन्ही फोनमध्ये 50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा आणि 12 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर असेल. IP68 रेटिंगमुळं पाणी आणि धूळ यापासून संरक्षण मिळेल. डिस्प्ले विभागात Galaxy A57 ला 6.6 इंच फुल एचडी+ AMOLED पॅनल मिळेल तर Galaxy A37 ला 6.7 इंच समान रिझोल्यूशनचा पॅनल असेल. हे AMOLED डिस्प्ले ब्राइटनेस, कलर अ‍ॅक्युरसी आणि स्मूथनेससाठी उत्कृष्ट असतील. कॅमेरा सेटअप ट्रिपल असल्यानं विविध फोटो आणि व्हिडिओ मोड्स उपलब्ध होतील. फास्ट चार्जिंग, लांब बॅटरी लाईफ आणि इतर स्मार्ट फीचर्सही अपेक्षित आहेत. हे सर्व स्पेसिफिकेशन्स एकत्रितपणे फोनला मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी शक्तिशाली बनवतील. सॅमसंगनं यावेळी डिझाइन आणि फीचर्सवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं आहे.

Samsung Galaxy A57 आणि A37
भारतीय स्मार्टफोन बाजारात A सीरीज नेहमीच सर्वाधिक विक्री होणारी सीरीज राहिली आहे. नवीन A57 आणि A37 मॉडेल्स लाँच झाल्यानंतर सॅमसंगचा बाजार हिस्सा अधिक मजबूत होईल. 25 मार्चच्या इव्हेंटमध्ये पूर्ण किंमत, स्टोरेज ऑप्शन्स आणि उपलब्धता जाहीर होईल. ग्राहकांना स्टाइलिश डिझाइन, प्रीमियम कलर्स, शक्तिशाली Exynos प्रोसेसर आणि उत्कृष्ट कॅमेरा यांचा एकत्रित अनुभव मिळेल. हे फोन तरुण, विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी आदर्श पर्याय ठरतील. सॅमसंगनं या लाँचद्वारे बजेट सेगमेंटमध्ये प्रीमियम स्पर्धा निर्माण केली आहे.

