सॅमसंग सॉल्व्ह फॉर टुमारो 2025 इनोव्हेशन कॉम्पिटिशनच्या राष्ट्रीय विजेत्यांची घोषणा झालीय. यात नेत्रहीनांसाठी AI-पॉवर्ड स्मार्ट ग्लासेस (ऑब्जेक्ट + नेव्हिगेशन) बनवणाऱ्या संघाला पहिलं बक्षिस मिळालय.
Published : December 9, 2025 at 5:09 PM IST
मुंबई : भारताच्या डिजिटल युगात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (एआय) आता केवळ तंत्रज्ञान नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचं शस्त्र बनलं आहे. सॅमसंगच्या ‘सॉल्व्ह फॉर टूमॉरो 2025’ या उपक्रमानं आयआयटी दिल्लीच्या सहकार्यानं देशभरातील हजारो तरुणांना एकत्र आणलं आहे. “एआय फॉर अ सेफर, स्मार्टर अँड इन्क्लूजिव्ह भारत” या थीमखाली विद्यार्थ्यांनी वास्तविक जीवनातील गंभीर समस्यांवर एआय-आधारित नाविन्यपूर्ण उपाय शोधले आहेत. सीमेवरील सुरक्षेपासून नेत्रहीनांच्या स्वातंत्र्यापर्यंत आणि स्त्रियांच्या संरक्षणापासून ऊर्जा बचतीपर्यंत भारतीय तरुणाई एआयच्या मदतीनं भविष्य घडवत आहे.
- चक्रव्यूह (उत्तर प्रदेश) : ड्रोन-आधारित सीमेवरील घुसखोरी शोधणारी स्वयंचलित देखरेख प्रणाली.
- एरर 404 (उत्तर प्रदेश) : स्त्रियांसाठी रिअल-टाइम फॉल डिटेक्शन, पॅनिक बटण, तात्काळ ईआर अलर्ट देणारे सेफ्टी अॅप.
- पॅशनेट प्रॉब्लेम सॉल्व्हर (दिल्ली) : एआयू-आधारित इन्क्रिप्शन व प्रेडिक्टिव्ह अलर्टसह विकेंद्रीकृत स्मार्ट एनर्जी मीटर.
- सिकॅरिओ (दिल्ली) : नेत्रहीनांसाठी ऑफलाइन नेव्हिगेशन, चेहरे ओळखणारे एआय चष्मे.
पर्सिविया संघ राष्ट्रीय विजेता
या थीमचा राष्ट्रीय विजेता बेंगळुरूचा पर्सिविया संघ ठरलाय. तुषार शॉ यांच्या नेतृत्वाखाली तयार केलेले एआय-पॉवर्ड स्मार्ट ग्लासेस वस्तू ओळखतात, अडथळे सांगतात आणि जीपीएसशिवायही स्थानिक मार्गदर्शन करतात. यामुळं नेत्रहीन व्यक्तींना स्वाभिमानानं जगता येण्यास मदत होणार आहे.
स्पर्धेतील इतर राष्ट्रीय विजेते
- नेक्स्टप्ले एआय : ग्रामीण भागातील खेळाडूंना एआय-आधारित वैयक्तिक प्रशिक्षण देणारा प्लॅटफॉर्म.
- पॅरास्पीक : बोलण्यात अडचण असलेल्यांसाठी डीप-लर्निंगद्वारे स्पष्ट आवाज तयार करणारे उपकरण.
- पृथ्वी रक्षक : पर्यावरण जागृती वाढवणारा गेमीफाइड अॅप.
सॅमसंग सॉल्व्ह फॉर टूमॉरो 2025 – ग्रँड फिनाले (राष्ट्रीय विजेते)
|क्रमांक
|विजेता संघ
|शहर/राज्य
|प्रकल्पाचे नाव / वैशिष्ट्य
|मुख्य बक्षिसे
|1
|पर्सिविया
|बेंगळुरू
|नेत्रहीनांसाठी AI-पॉवर्ड स्मार्ट ग्लासेस (ऑब्जेक्ट + नेव्हिगेशन)
|1 कोटी इनक्युबेशन + Galaxy Z Flip
|2
|नेक्स्टप्ले.AI
|-
|ग्रामीण खेळाडूंसाठी AI कोचिंग प्लॅटफॉर्म
|राष्ट्रीय विजेते + 1 लाख + मेंटॉरशिप
|3
|पॅरास्पीक
|-
|स्पीच-इम्पेअर्डसाठी डीप-लर्निंग व्हॉइस क्लॅरिफायर
|राष्ट्रीय विजेते + 1 लाख + मेंटॉरशिप
|4
|पृथ्वी रक्षक
|-
|गेमीफाइड पर्यावरण शिक्षण अॅप
|राष्ट्रीय विजेते + 1 लाख + मेंटॉरशिप
|थीम विजेता
|पर्सिविया
|बेंगळुरू
|AI फॉर सेफर, स्मार्टर अँड इन्क्लूजिव भारत
|अतिरिक्त यंग इनोव्हेटर्स अवॉर्ड
इतर उल्लेखनीय संघ (टॉप-१० मध्ये)
|संघ
|राज्य
|प्रकल्प
|चक्रव्यूह
|उत्तर प्रदेश
|ड्रोन-आधारित सीमा निगराणी प्रणाली
|एरर 404
|उत्तर प्रदेश
|स्त्रियांसाठी रिअल-टाइम सेफ्टी अॅप (फॉल डिटेक्शन + ER अलर्ट)
|पॅशनेट प्रॉब्लेम सॉल्वर
|दिल्ली
|AI-आधारित विकेंद्रीकृत स्मार्ट एनर्जी मीटर
|सिकॅरिओ
|दिल्ली
|नेत्रहीनांसाठी ऑफलाइन फेस रेकग्निशन ग्लासेस
विजेत्या संघांना आयआयटी दिल्लीच्या FITT इनक्युबेटरमध्ये 1 कोटीपर्यंतचे फंडिंग, 1 लाख रोख बक्षिस, यंग इनोव्हेटर्स अवॉर्ड, गुडविल अवॉर्ड आणि गॅलेक्सी झेड फ्लिप स्मार्टफोन देण्यात आले. तसंच सर्व आघाडीच्या संघांना उद्योग-शिक्षण क्षेत्रातील मेंटॉरशी जोडलं जाणार आहे.जबाबदार एआयवर आधारित डिझाइन-थिंकिंग प्रशिक्षणही दिलं जाणार आहे. 2010 पासून सुरू झालेल्या सॉल्व्ह फॉर टूमॉरो उपक्रमात आतापर्यंत 68 देशांतील 29 लाखांहून अधिक तरुण सहभागी झाले आहेत. भारतात हा उपक्रम आता केवळ स्पर्धा नाही, तर समस्या सोडवणाऱ्या पुढच्या पिढीला आकार देणारा राष्ट्रीय चळवळ बनला आहे.
