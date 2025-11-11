सॅमसंग स्मार्टथिंग्सचा आता सिरि शॉर्टकट्सला सपोर्ट: आयफोन वापरकर्त्यांसाठी नवीन सोय
सॅमसंग स्मार्टथिंग्स आता सिरि शॉर्टकट्सशी जोडलं गेलंय. तुम्ही आता आयफोन, होमपॉडवरून आवाजानं स्मार्ट होम रूटिन्स सुरू करू शकता
Published : November 11, 2025 at 5:03 PM IST
हैदराबाद : सॅमसंगनं आपल्या स्मार्ट होम प्लॅटफॉर्म स्मार्टथिंग्समध्ये एक क्रांतिकारी अपडेट आणलं आहे. 9टू5 मॅकच्या अहवालानुसार, आता स्मार्टथिंग्स रूटिन्स सिरि शॉर्टकट्सशी सुसंगत झालं आहे. याचा अर्थ, वापरकर्ते आता आयफोन, होमपॉड किंवा अॅपल वॉचवरून सिरिच्या आवाजाच्या कमांडद्वारे स्मार्ट होम ऑटोमेशन्स सक्रिय करू शकतात. हे अपडेट आयओएस आणि अँड्रॉइड दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.
सॅमसंग स्मार्टथिंग्स हा एक शक्तिशाली प्लॅटफॉर्म आहे, जो वापरकर्त्यांना त्यांच्या सर्व स्मार्ट होम डिव्हाइसेस एकाच ठिकाणाहून नियंत्रित आणि ऑटोमेट करण्याची सुविधा देतो. स्मार्टथिंग्स अॅपद्वारे तुम्ही लाइट्स चालू-बंद करू शकता, थर्मोस्टॅट अॅडजस्ट करू शकता, दरवाजे लॉक करू शकता, कॅमेरा चेक करू शकता किंवा टीव्ही आणि वॉशिंग मशीनसारखे उपकरणे कुठूनही नियंत्रित करू शकता. हा प्लॅटफॉर्म विविध ब्रँड्सच्या डिव्हाइसेसशी जोडला जातो आणि नवीन मॅटर स्टँडर्डला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं सॅमसंग उत्पादनांपुरते मर्यादित न राहता इतर ब्रँड्ससोबतही एकत्रित कार्य करण्याची क्षमता वाढते. या नवीन अपडेटमुळं सिरि शॉर्टकट्स आणि स्मार्टथिंग्स रूटिन्स यांच्यातील एकत्रीकरणामुळं आयफोन आणि अॅपल डिव्हाइसेस वापरणाऱ्यांसाठी स्मार्ट होम नियंत्रण अधिक सुलभ झालं आहे. सिरि शॉर्टकट्स हे आयओएसचं एक फीचर आहे, जे सिरीला ऑटोमेशन्स चालवण्याची परवानगी देतं.
स्मार्टथिंग्सची खरी ताकद म्हणजे डिव्हाइसेसना एकत्र जोडून दैनंदिन कामे सोपी करणे आहे. उदाहरणार्थ, घर सोडताना लाइट्स बंद आणि दरवाजे लॉक होणे किंवा घरी येताना एसी आणि टीव्ही चालू होणे हे सर्व स्वयंचलित होतं. हा प्लॅटफॉर्म अॅमेझॉन अलेक्सा, गूगल असिस्टंटसोबतच आता सिरीसोबतही जोडला गेला आहे, ज्यामुळे अॅपल इकोसिस्टममधील वापरकर्त्यांना फायदा होईल. मॅटर सपोर्टमुळं भविष्यातील स्मार्ट होम स्टँडर्ड्सशी सुसंगतता वाढेल, आणि विविध ब्रँड्सचे डिव्हाइसेस एकत्रितपणे कार्य करतील.
या अपडेटची खासियत म्हणजे अॅपल वॉचसोबतची सुसंगतता. आता तुम्ही हातावरील घड्याळावरूनच सिरीद्वारे रूटिन्स चालवू शकता, ज्यामुळं घराबाहेर असतानाही जलद नियंत्रण शक्य होते. 9टू5मॅकच्या मते, हे अपडेट आयओएस आणि अँड्रॉइड दोन्हीवर उपलब्ध आहे. सॅमसंगनं स्मार्ट होम मार्केटमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचललं आहे. एकंदरीत, सॅमसंग स्मार्टथिंग्स आणि सिरि शॉर्टकट्सचं हे एकत्रीकरण स्मार्ट होम क्रांतीचं नवीन पर्व आहे. वापरकर्ते आता आवाजाच्या एका कमांडनं घरातील सर्व उपकरणे नियंत्रित करू शकतात, ज्यामुळं वेळ आणि ऊर्जा वाचते. भविष्यात अशा इंटिग्रेशन्स वाढतील, आणि स्मार्ट होम अधिक प्रवेशयोग्य होईल.
हे वाचलंत का :