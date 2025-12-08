ETV Bharat / technology

जानेवारी 2026 लॉंच होणार 'हे' दमदार स्मार्टफोन...

जानेवारी 2026 मध्ये 200MP कॅमेरा, सुपरफास्ट चार्जिंग आणि नवीन प्रोसेसरसह नविन स्मार्टफोन लाँच होणार आहे. वाचा संपूर्ण फोनची यादी...!

Samsung S26, Redmi Note 15 and Oppo Reno 15, UPCOMING SMARTPHONES 2026
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 10:47 AM IST

2 Min Read
मुंबई : नवीन वर्षाच्या सुरवातीलाच विविध चांगले स्मार्टफोन लॉंच होणार आहेत.जानेवारी 2026 मध्ये सॅमसंग, ओप्पो आणि शाओमी सारख्या दिग्गज कंपन्या आपल्या लोकप्रिय सिरिजचे नवीन फोन लाँच करणार आहेत. सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सिरिज, रेडमी नोट 15 सिरिज आणि ओप्पो रेनो 15 सिरिज हे फोन शक्तिशाली प्रोसेसर, जबरदस्त कॅमेरा आणि मोठ्या बॅटरीसह येणार आहेत. चला तर मग पाहूया या फोनचे संभाव्य फीचर्स!

सॅमसंग गॅलेक्सी S26 सिरिज (संभाव्य फीचर)
सॅमसंगच्या फ्लॅगशिप S26 सिरिजमध्ये (Samsung S26) तीन फोन येणार आहेत. गॅलेक्सी S26, S26+ आणि S26 अल्ट्रा.

गॅलेक्सी S26
6.3 इंच FHD+ OLED डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5 किंवा एक्झिनोस 2600 चिपसेट, 12 जीबी पर्यंत रॅम, 512 जीबी पर्यंत स्टोरेज, ट्रिपल रिअर कॅमेरा, 12 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा आणि 4300 mAh बॅटरी.

गॅलेक्सी S26+:
6.7 इंच QHD OLED डिस्प्ले (120 Hz), त्याच प्रोसेसरचा वापर, 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज.

गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा
6.9 इंच मोठा QHD OLED डिस्प्ले (120Hz, 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस), स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरेशन 5, 16 जीबी पर्यंत रॅम, 1 टीबी पर्यंत स्टोरेज, क्वाड कॅमेरा सेटअप (200 मेगापिक्सल मुख्य सेन्सर) आणि 12 किंवा 24 मेगापिक्सल अपग्रेडेड सेल्फी कॅमेरा. ही सिरिज प्रीमियम डिझाईन, उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि प्रो-ग्रेड कॅमेरा अनुभव देणार आहे.

रेडमी नोट 15 सिरिज (भारतात जानेवारी 2026 मध्ये अपेक्षित)
शाओमीची बजेट-फ्रेंडली पण दमदार रेडमी नोट 15 सिरिजमध्ये (Redmi Note 15) तीन मॉडेल्स येतील. नोट 15, नोट 15 प्रो आणि नोट 15 प्रो प्लस.

रेडमी नोट 15
स्नॅपड्रॅगन 6 जनरेशन 3 प्रोसेसर, 108 मेगापिक्सल मुख्य + 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कॅमेरा, 20 मेगापिक्सल सेल्फी, 5520 mAh बॅटरी (45W फास्ट चार्जिंग).

नोट 15 प्रो आणि प्रो प्लस
दोन्हींमध्ये 200 मेगापिक्सल प्रायमरी कॅमेरा, 6.83 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले (120Hz). प्रो प्लस मॉडेलमध्ये अधिक वेगवान चार्जिंग आणि चांगले फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये ही सिरिज कॅमेरा आणि बॅटरी लाईफमध्ये अव्वल ठरणार आहे.

ओप्पो रेनो 15 प्रो (जानेवारी 2026)
ओप्पोचा रेनो 15 प्रो ( Oppo Reno 15) देखील याच महिन्यात येण्याची शक्यता आहे. यात स्नॅपड्रॅगन 8 जनरेशन 3 चिपसेट, 6.7 इंच किंवा त्याहून मोठा हाय रिफ्रेश रेट AMOLED डिस्प्ले आणि सर्वात मोठी हायलाइट म्हणजे 200 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा! यासोबत 120W सुपरफास्ट चार्जिंगही मिळणार आहे.

जानेवारी 2026 हा स्मार्टफोन चाहत्यांसाठी खरे तर “फोनचा महिना” ठरणार आहे. प्रीमियम फ्लॅगशिपपासून ते दमदार मिड-रेंजपर्यंत सर्वांसाठी काही ना काही खास असणार आहे. तुम्ही कोणता फोन घेणार आहात? आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा!

