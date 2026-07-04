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सॅमसंग DRAM च्या किमती वाढवण्यावर भर; तिसऱ्या तिमाहीत 20% वाढीची शक्यता

सॅमसंग तिसऱ्या तिमाहीत DRAM च्या सरासरी विक्री किंमतीत (ASP) 20% वाढ करण्याची शक्यता आहे. LPDDR च्या किमतीतही 20% पेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Samsung
सॅमसंग (Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 4, 2026 at 10:29 AM IST

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मुंबई: सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स तिसऱ्या तिमाहीसाठी (3Q26) DRAM च्या सरासरी विक्री किंमतीत (ASP) 20% पर्यंत वाढ करण्याची शक्यता आहे. ZDNet च्या अहवालानुसार, सर्व्हर आणि मोबाइल अशा दोन्ही बाजारपेठांमध्ये ज्याच्या पुरवठ्यावर मर्यादा आल्या आहेत, त्या LPDDR च्या किमतीतही 20% पेक्षा जास्त वाढ होऊ शकते. ग्राहक किंमतीतील या पूर्ण वाढीला मान्यता देतील की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.

बाजारातील तणाव कायम: TrendForce च्या मते, तिसऱ्या तिमाहीत DRAM चा पुरवठा अत्यंत मर्यादित राहील. ग्राहक क्षेत्रात मागणी कमी असूनही, किमतीत 13% ते 18% वाढ अपेक्षित आहे. कमोडिटी DRAM मधील मोठा वाटा आणि आक्रमक किंमत धोरणामुळं, SK Hynix च्या तुलनेत सॅमसंगच्या DRAM ASP मध्ये अधिक वेगानं वाढ झाली आहे. पहिल्या तिमाहीत सॅमसंगच्या DRAM ASP मध्ये 90% पेक्षा जास्त वाढ झाली होती आणि दुसऱ्या तिमाहीत 50% ते 60% वाढीचा अंदाज आहे. आता कंपनी तिसऱ्या तिमाहीत आणखी 20% वाढीचे उद्दिष्ट ठेवत आहे. याउलट, HBM बाजारपेठेत मोठा वाटा असलेल्या SK Hynix च्या ASP वाढीचा वेग कमी राहण्याची शक्यता आहे.

किमतींबाबत दृष्टिकोन: ZDNet च्या अहवालानुसार, भविष्यात DRAM च्या किमती स्थिर होण्याची अपेक्षा आहे. जरी किंमत वाढीचा वेग मंदावला, तरीही 'दीर्घकालीन करारां'द्वारे (LTAs) मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा निश्चित केला जात आहे. मायक्रॉननं (Micron) अलीकडेच आपल्या कमाईविषयक बैठकीत (earnings call) जाहीर केलं की त्यांनी असे 16 करार केले आहेत. या करारांमुळं पुरवठ्याची कमतरता कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे. हा कल ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातही दिसून येत आहे. रॉयटर्सनं दिलेल्या वृत्तानुसार, मायक्रॉननं जनरल मोटर्ससोबत मेमरी पुरवठ्याचा दीर्घकालीन करार केला आहे. ZDNet नं नमूद केले आहे की, दीर्घकालीन करारांचे (LTAs) वाढते प्रमाण ज्यामध्ये किमतींची फेर-वाटाघाटी आणि किमान किंमत निश्चिती (price floors) यांचा समावेश आहे. तसंच HBM च्या किमतीतील बदल, यामुळं पुढील वर्षी DRAM बाजारपेठेतील मोठी घसरण टाळण्यास मदत होऊ शकते.

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