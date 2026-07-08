सॅमसंगने भारतात सात गॅलक्सी स्मार्टफोनची किंमत वाढवली
सॅमसंगनं भारतात सात गॅलक्सी स्मार्टफोनची किंमत वाढवलीय. A, F आणि M सीरीजच्या निवडक मॉडेल्सची किंमत 4 जुलैपासून लागू होणार आहे.
Published : July 8, 2026 at 2:12 PM IST
मुंबई : दक्षिण कोरियातील टेक कंपनी सॅमसंगनं भारतातील ग्राहकांसाठी आपल्या लोकप्रिय गॅलक्सी स्मार्टफोन सीरीजची किंमत वाढवली (Samsung Price hike) आहे. टिप्स्टर अहसान (@AhsanKharbai) यांनी शेअर केलेल्या लीकनुसार, गॅलक्सी A, F आणि M सीरीजमधील सात मॉडेल्सची किंमत 4 जुलैपासून वाढली आहे. विविध व्हेरिएंट्समध्ये कमाल 1,000 रुपयांपर्यंत वाढ झाली असून, नवीन किंमती सॅमसंग इंडिया वेबसाइटवर दिसत आहेत. हे वाढीचे कारण चिप्सच्या वाढत्या खर्चाशी संबंधित असल्याचं बोललं जात आहे.
Price Hike Alert 🚨— Ahsan (@AhsanKharbai) July 4, 2026
Samsung hikes the prices of the below listed devices by ₹1000 effective today
A07 (4GB+64GB) : ₹10,999 → ₹11,999
A06 5G (4GB+64GB) : ₹13,999 → ₹14,999
A06 5G (4GB+128GB) : ₹15,999 → ₹16,999
A06 5G (6GB+128GB) : ₹17,999 → ₹18,999
A07 5G… pic.twitter.com/fYc7bRDtka
प्रभावित मॉडेल्स आणि किंमत वाढ : सॅमसंगनं गॅलक्सी A06 5G, A07, A07 5G, A17 5G, F17 5G, F07 आणि M07 या मॉडेल्सची किंमत सुधारित केली आहे. ही वाढ अलीकडील महिन्यांत सॅमसंगच्या भारतातील अनेक किंमत सुधारणांचा भाग आहे.
किंमत वाढीचे कारण : सॅमसंगनं याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली (Why is Samsung raising prices) नाही. मात्र, आधीच्या रिपोर्ट्सनुसार, मेमरी चिप्स आणि इतर कंपोनेंट्सच्या वाढत्या किमतीमुळं अशी वाढ होतेय. भारत हा सॅमसंगचा महत्त्वाचा बाजार आहे आणि बजेट सेगमेंटमध्ये कंपनीची मजबूत उपस्थिती आहे. या वाढीमुळं ग्राहकांना थोडा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल.
Price Hike Alert 🚨— Ahsan (@AhsanKharbai) July 7, 2026
Samsung Galaxy Tab A11 series prices hiked by up to ₹5000 from 7th July 2026
Tab A11 WiFi (4GB+64GB) : ₹15,999 → ₹20,999
Tab A11 LTE (4GB+64GB) : ₹18,999 → ₹22,999
Tab A11 WiFi (8GB+128GB) : ₹22,999 → ₹25,999
Tab A11 LTE (8GB+128GB) : ₹25,999 →… pic.twitter.com/By28BY7P8y
ग्राहकांवर होणारा परिणाम : या किंमत वाढीचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर होईल, जे बजेट 5G फोन शोधतात. तरीही, सॅमसंगचे फोन विश्वसनीयता, सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि कॅमेरा परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जातात.
व्हेरिएंट आणि किंमत तक्ता :
Galaxy A07 / A07 5G
|व्हेरिएंट
|जुनी किंमत (₹)
|नवीन किंमत (₹)
|वाढ (₹)
|A07 4GB+64GB
|10,999
|11,999
|1,000
|A07 5G 4GB+128GB
|16,999
|17,999
|1,000
|A07 5G 6GB+128GB
|18,999
|19,999
|1,000
Galaxy A06 5G
|व्हेरिएंट
|जुनी किंमत (₹)
|नवीन किंमत (₹)
|वाढ (₹)
|4GB+64GB
|13,999
|14,999
|1,000
|4GB+128GB
|15,999
|16,999
|1,000
|6GB+128GB
|17,999
|18,999
|1,000
Galaxy F07 / M07
|व्हेरिएंट
|जुनी किंमत (₹)
|नवीन किंमत (₹)
|वाढ (₹)
|4GB+64GB
|10,399
|11,399
|1,000
Galaxy A17 5G
|व्हेरिएंट
|जुनी किंमत (₹)
|नवीन किंमत (₹)
|वाढ (₹)
|6GB+128GB
|22,499
|23,499
|1,000
|8GB+128GB
|24,499
|25,499
|1,000
|8GB+256GB
|28,999
|29,999
|1,000
Galaxy F17 5G
|व्हेरिएंट
|जुनी किंमत (₹)
|नवीन किंमत (₹)
|वाढ (₹)
|4GB+128GB
|18,999
|19,999
|1,000
|6GB+128GB
|20,999
|21,999
|1,000
|8GB+128GB
|22,999
|23,999
|1,000
सॅमसंगनं अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कंपनी लवकरच, अधिक माहिती देण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी अधिकृत वेबसाइट तपासावी.
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