ETV Bharat / technology

सॅमसंगने भारतात सात गॅलक्सी स्मार्टफोनची किंमत वाढवली

सॅमसंगनं भारतात सात गॅलक्सी स्मार्टफोनची किंमत वाढवलीय. A, F आणि M सीरीजच्या निवडक मॉडेल्सची किंमत 4 जुलैपासून लागू होणार आहे.

Samsung phones Price hike
सॅमसंग गॅलक्सी स्मार्टफोन (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 2:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : दक्षिण कोरियातील टेक कंपनी सॅमसंगनं भारतातील ग्राहकांसाठी आपल्या लोकप्रिय गॅलक्सी स्मार्टफोन सीरीजची किंमत वाढवली (Samsung Price hike) आहे. टिप्स्टर अहसान (@AhsanKharbai) यांनी शेअर केलेल्या लीकनुसार, गॅलक्सी A, F आणि M सीरीजमधील सात मॉडेल्सची किंमत 4 जुलैपासून वाढली आहे. विविध व्हेरिएंट्समध्ये कमाल 1,000 रुपयांपर्यंत वाढ झाली असून, नवीन किंमती सॅमसंग इंडिया वेबसाइटवर दिसत आहेत. हे वाढीचे कारण चिप्सच्या वाढत्या खर्चाशी संबंधित असल्याचं बोललं जात आहे.

प्रभावित मॉडेल्स आणि किंमत वाढ : सॅमसंगनं गॅलक्सी A06 5G, A07, A07 5G, A17 5G, F17 5G, F07 आणि M07 या मॉडेल्सची किंमत सुधारित केली आहे. ही वाढ अलीकडील महिन्यांत सॅमसंगच्या भारतातील अनेक किंमत सुधारणांचा भाग आहे.

किंमत वाढीचे कारण : सॅमसंगनं याबाबत अधिकृत घोषणा केलेली (Why is Samsung raising prices) नाही. मात्र, आधीच्या रिपोर्ट्सनुसार, मेमरी चिप्स आणि इतर कंपोनेंट्सच्या वाढत्या किमतीमुळं अशी वाढ होतेय. भारत हा सॅमसंगचा महत्त्वाचा बाजार आहे आणि बजेट सेगमेंटमध्ये कंपनीची मजबूत उपस्थिती आहे. या वाढीमुळं ग्राहकांना थोडा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल.

ग्राहकांवर होणारा परिणाम : या किंमत वाढीचा थेट परिणाम मध्यमवर्गीय ग्राहकांवर होईल, जे बजेट 5G फोन शोधतात. तरीही, सॅमसंगचे फोन विश्वसनीयता, सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि कॅमेरा परफॉर्मन्ससाठी ओळखले जातात.

व्हेरिएंट आणि किंमत तक्ता :

Galaxy A07 / A07 5G

व्हेरिएंटजुनी किंमत (₹)नवीन किंमत (₹)वाढ (₹)
A07 4GB+64GB10,99911,9991,000
A07 5G 4GB+128GB16,99917,9991,000
A07 5G 6GB+128GB18,99919,9991,000

Galaxy A06 5G

व्हेरिएंटजुनी किंमत (₹)नवीन किंमत (₹)वाढ (₹)
4GB+64GB13,99914,9991,000
4GB+128GB15,99916,9991,000
6GB+128GB17,99918,9991,000

Galaxy F07 / M07

व्हेरिएंटजुनी किंमत (₹)नवीन किंमत (₹)वाढ (₹)
4GB+64GB10,39911,3991,000

Galaxy A17 5G

व्हेरिएंटजुनी किंमत (₹)नवीन किंमत (₹)वाढ (₹)
6GB+128GB22,49923,4991,000
8GB+128GB24,49925,4991,000
8GB+256GB28,99929,9991,000

Galaxy F17 5G

व्हेरिएंटजुनी किंमत (₹)नवीन किंमत (₹)वाढ (₹)
4GB+128GB18,99919,9991,000
6GB+128GB20,99921,9991,000
8GB+128GB22,99923,9991,000

सॅमसंगनं अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कंपनी लवकरच, अधिक माहिती देण्याची शक्यता आहे. ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी अधिकृत वेबसाइट तपासावी.

हे वाचलंत का :

  1. मेटानं लाँच केलं Muse Image: AI इमेज जनरेटर
  2. गुगलचा 'मेड बाय गुगल' कार्यक्रम: 12 ऑगस्टला पिक्सेल 11 (Pixel 11) सिरीज होणार लॉंच?
  3. सॅमसंग गॅलक्सी अनपॅक्ड इव्हेंटची 2026 तारीख जाहीर; Galaxy Z Fold 8, Flip 8, Watch 9 लवकरच होणार लॉंच?

TAGGED:

WHY IS SAMSUNG RAISING PRICES
SAMSUNG PRICE INCREASE
SAMSUNG PHONES PRICE HIKE
SAMSUNG PRICE HIKE
SAMSUNG PHONE PRICES INCREASE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.