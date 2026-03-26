सॅमसंग ब्राउझर विंडोजसाठी लाँच! क्रॉस-डिव्हाइस सिंकिंग, सॅमसंग पास आणि एआय वैशिष्ट्यांचा संगम

सॅमसंगनं मोबाइल ब्राउझर (Samsung Mobile Browser) विंडोज पीसीवर आणला आहे. क्रॉस-डिव्हाइस सिंकिंग, सॅमसंग पास आणि पर्प्लेक्सिटी एआयसह अखंड ब्राउझिंग अनुभव मिळणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 3:54 PM IST

मुंबई : सॅमसंग मोबाइल ब्राउझरला विंडोज पीसीवर लॉंच (Samsung launched mobile browser ) झालं आहे. 'सॅमसंग इंटरनेट' आता विंडोज 10 आणि 11 वर उपलब्ध झालं असून, यात क्रॉस-डिव्हाइस कंटिन्युइटी, सुरक्षित पासवर्ड मॅनेजमेंट आणि पर्प्लेक्सिटी एआयचा वापर करणारे बुद्धिमान सहाय्यक समाविष्ट आहेत. हे ब्राउझर वापरकर्त्यांना मोबाइल आणि पीसी दरम्यान अखंड ब्राउझिंग अनुभव देतं. सॅमसंगच्या गॅलेक्सी इकोसिस्टमला मजबूत करणारे हे पाऊल आहे.

मोबाइल आणि पीसी दरम्यान अखंड ब्राउझिंग
सॅमसंग इंटरनेट फॉर विंडोजमध्ये (Samsung Mobile Browser) बुकमार्क्स, ब्राउझिंग हिस्ट्री आणि ओपन टॅब्स सिंक होतात. वापरकर्ता मोबाइलवर सुरू केलेला वेबपेज पीसीवर नेमकं त्याच ठिकाणी सुरू करू शकतो. याशिवाय सॅमसंग पास इंटिग्रेशनमुळं लॉगिन क्रेडेन्शियल्स आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षितपणे स्टोअर होते आणि दोन्ही डिव्हाइसेसवर ऑटोफिल होते. यामुळं पासवर्ड टाइप करण्याची गरज नाही आणि अनुभव अधिक सोयीस्कर होतो. हे वैशिष्ट्य सॅमसंग अकाउंटद्वारे कार्य करतं.

एआय सहाय्यक आणि उत्पादकता वैशिष्ट्ये
ब्राउझरमध्ये पर्प्लेक्सिटी एआयवर आधारित बुद्धिमान सहाय्यक समाविष्ट आहे. हे एआय वेबपेज कंटेंट, युजर अॅक्टिव्हिटी आणि नैसर्गिक भाषेतील प्रश्न समजून घेतो. यामुळं टॅब मॅनेजमेंट, हिस्ट्री नेव्हिगेशन आणि कंटेंट इंटरॅक्शन सोपं होतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या वेबपेजवरून एआय प्रवासाचं विस्तृत आयटिनररी तयार करू शकतो. नैसर्गिक भाषेत सर्च करता येतं, व्हिडिओमध्ये विशिष्ट क्षण शोधता येतो आणि एकापेक्षा जास्त टॅब्समधील माहिती सारांशित किंवा तुलना करता येते. ब्राउझिंग हिस्ट्रीही संभाषणात्मक प्रश्नांद्वारे शोधता येते. हे एजंटिक एआय वैशिष्ट्ये सध्या दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेत उपलब्ध आहेत.

उपलब्धता
हे ब्राउझर विंडोज 10 (व्हर्जन 1809 आणि त्यावरील) आणि विंडोज 11 वर बीटा स्वरूपात उपलब्ध आहे. सुरुवातीला अमेरिका आणि दक्षिण कोरियात लाँच झाले असून, लवकरच इतर देशांत विस्तार होणार आहे. वापरकर्ते browser.samsung.com/beta वर जाऊन बीटा प्रोग्रामसाठी साइन अप करू शकतात. सॅमसंगचा हा प्रयत्न 'अ‍ॅम्बियंट एआय' दृष्टीकोनाचा भाग आहे, ज्यात ब्राउझिंग अधिक बुद्धिमान आणि वैयक्तिकृत होईल. गॅलेक्सी फोन वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी हा ब्राउझर इकोसिस्टमला अधिक एकत्रित करेल.

