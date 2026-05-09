सॅमसंगनं भारतात लॉंच केला नवीन विजन एआय मिनी एलईडी टीव्ही लाइनअप

सॅमसंगनं भारतात विजन एआय पावर्ड मिनी एलईडी टीव्ही लाइनअप लॉंच केला. एआय चित्र-ध्वनी, 144Hz मोशन आणि NQ4 प्रोसेसरसह ही टीव्ही उत्तम अनुभव देतील.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 12:50 PM IST

मुंबई: सॅमसंगनं भारतात आपला नवीन विजन एआय-पावर्ड मिनी एलईडी टीव्ही सीरीज लॉंच केला आहे. ही नवीन रेंज एआय-आधारित चित्र आणि ध्वनी वैशिष्ट्ये, प्रगत मिनी एलईडी डिस्प्ले तंत्रज्ञान आणि गेमिंगसाठी खास मोशन एक्ससेलरेटर 144 हर्ट्झ सपोर्टसह येते. ग्राहकांना उत्तम कॉन्ट्रास्ट, कलर अॅक्युरसी, मोशन हँडलिंग आणि स्मार्ट कनेक्टेड होम अनुभव देण्यासाठी ही टीव्ही तयार करण्यात आली आहेत.

किंमत आणि उपलब्धता : या नवीन सॅमसंग मिनी एलईडी टीव्हीची सुरुवातीची किंमत 42,990 रुपये आहे. लॉंच ऑफरमध्ये 5 टक्के कॅशबॅक, झिरो डाउन पेमेंट आणि 30 महिन्यांपर्यंतच्या ईएमआय पर्यायांचा समावेश आहे. हे टीव्ही आता प्रमुख रिटेल स्टोर्स, फ्लिपकार्ट आणि samsung.com वर उपलब्ध झाले आहेत.

वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : या सीरीजमध्ये 43 इंच ते 100 इंच पर्यंत विविध स्क्रीन साइझ उपलब्ध आहेत. मिनी एलईडी तंत्रज्ञानामुळं लहान एलईडी वापरून अचूक बॅकलाइट कंट्रोल मिळतं, ज्यामुळं चित्र अधिक स्पष्ट, ब्राइट आणि डीप कॉन्ट्रास्टसह दिसतं. प्युअर स्पेक्ट्रम कलर तंत्रज्ञान आणि फॉस्फर टेक्नॉलॉजीमुळं 90 टक्क्यांहून अधिक वाइड कलर गॅमट मिळतं. कलर बूस्टर आणि मिनी एलईडी एचडीआर वैशिष्ट्ये रंग आणि कॉन्ट्रास्ट आणखी सुधारतात. गेमिंग आणि स्पोर्ट्ससाठी मोशन एक्ससेलरेटर 144 हर्ट्झ तंत्रज्ञान आहे, जे फास्ट मूव्हमेंटमध्ये मोशन ब्लर कमी करतं आणि फ्रेम्समध्ये गुळगुळीतता वाढवते. टीव्हीमध्ये NQ4 AI Gen2 प्रोसेसर आहे, ज्यात 20 न्यूरॉन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर आहे. हे रिअल-टाइममध्ये चित्र आणि आवाज ऑप्टिमाइझ करतं, एआय अपस्केलिंग, क्लॅरिटी आणि कॉन्ट्रास्ट सुधारतं. One UI Tizen ऑपरेटिंग सिस्टमसह सात वर्षांपर्यंत OS अपग्रेड्स मिळतील. सॅमसंग टीव्ही प्लसवर 150 हून अधिक FAST चॅनेल्स उपलब्ध आहेत. AI साउंड कंट्रोलर, सॅमसंग नॉक्स सिक्युरिटी, स्मार्टथिंग्ज इंटिग्रेशन आणि मेटलस्ट्रीम डिझाइन ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

