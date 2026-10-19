गॅलेक्सी F70 5G : सुपर अॅमॉलेड डिस्प्ले, गोरिला ग्लास विक्टससह भारतात लॉंच...
सॅमसंगनं भारतात Galaxy F70 5G लॉंच केलाय. सुपर अॅमॉलेड डिस्प्ले, गोरिला ग्लास विक्टस आणि 50एमपी ओआयएस कॅमेरासह तो येतो.
Published : October 19, 2026 at 11:06 AM IST
मुंबई : सॅमसंगनं भारतात गॅलेक्सी F70 5G (Galaxy F70 5G) स्मार्टफोन लॉंच केला आहे. हा फोन कंपनीच्या मिड-रेंज F70 सिरीजमधील तिसरा पर्याय आहे. या सिरीजमध्ये आधीच F70E 5G आणि Galaxy F70 Pro 5G उपलब्ध आहेत. F70E 5G ची किंमत 18,499 पासून सुरू होते तर प्रो मॉडेल 37,999 पासून मिळतो. नवीन स्टँडर्ड Galaxy F70 5G मॉडेल त्या दोघांच्या मध्ये बसते. ज्यांना चांगला डिस्प्ले आणि बहुआयामी कॅमेरा हवा आहे पण प्रोची प्रीमियम किंमत द्यायची नाही, त्यांच्यासाठी हा फोन आकर्षक ठरू शकतो.
किंमत, उपलब्धता आणि रंग पर्याय: सॅमसंग गॅलेक्सी F70 5G (Samsung Galaxy F70 5G) च्या 4GB RAM + 128GB स्टोरेज प्रकाराची किंमत 19,999 आहे, तर 6GB + 128GB मॉडेल 22,999 मध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन 20 ऑक्टोबर रोजी दुपारी 12:00 वाजता फ्लिपकार्टवर (Flipkart) विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. लाँच ऑफर्स आणि बँक सवलतींचा विचार करता, याची सुरुवातीची किंमत 17,999 पर्यंत खाली येऊ शकते. हा फोन 'लायलॅक ब्लिस' (Lilac Bliss) आणि 'ब्लिस ब्लॅक' (Bliss Black) अशा दोन रंगांत उपलब्ध आहे.
डिस्प्ले आणि बिल्ड क्वालिटी: या फोनमध्ये 90Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.7-इंचाचा फुल HD+ सुपर AMOLED 'इन्फिनिटी-यू' (Infinity-U) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या किमतीच्या श्रेणीत एक विशेष बाब म्हणजे यात 'कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस' (Corning Gorilla Glass Victus) चं संरक्षण दिलं आहे, जे फोनला ओरखड्यांपासून आणि अपघाती पडण्यापासून सुरक्षित ठेवतं. फोनची जाडी केवळ 7.5 मिमी असून त्याचं वजन 192 ग्रॅम आहे. याला IP54 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळे तो धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून सुरक्षित राहतो. फोनची ही स्लिम रचना हातात पकडण्यासाठी आरामदायक आहे आणि त्याला एक प्रीमियम लूक देते.
प्रोसेसर, स्टोरेज आणि सॉफ्टवेअर सपोर्ट: हा फोन सॅमसंगच्या 5nm 'एक्सिनोस 1330' (Exynos 1330) ऑक्टा-कोर चिपसेटवर चालतो, ज्यासोबत 6GB पर्यंत RAM आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेज मिळते. मायक्रो SD कार्डच्या मदतीने स्टोरेज 2TB पर्यंत वाढवता येते. हा फोन अँड्रॉइड 15 (Android 15) वर आधारित 'वन UI 7' (One UI 7) वर चालतो आणि यात सॅमसंग नॉक्स (Samsung Knox), सॅमसंग वॉलेट (Samsung Wallet) आणि 'सर्कल टू सर्च' (Circle to Search) सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. सॅमसंगनं चार पिढ्यांपर्यंत अँड्रॉइड OS अपग्रेड आणि पाच वर्षांपर्यंत सुरक्षा अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिले आहे. जे बजेट ते मिड-रेंज स्मार्टफोनसाठी एक दीर्घकालीन सपोर्ट वचनबद्धता मानली जाऊ शकतं.
कॅमेरा आणि बॅटरी: फोटोग्राफीसाठी, यात 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य रिअर कॅमेरा आहे, जो 'ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन' (OIS) नं सज्ज आहे. यासोबत 5-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड सेन्सर आणि 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो सेन्सर देण्यात आला आहे. या फोनच्या पुढच्या बाजूला सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 13-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे. यात 5,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 25W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. बॅटरी, कॅमेरा आणि चिपसेटच्या बाबतीत हा फोन 'गॅलेक्सी M17' (Galaxy M17) शी काहीसा साधर्म्य राखतो आणि त्याची सुरुवातीची किंमतही जवळपास सारखीच आहे.
स्पर्धक आणि तुलना: 'वनप्लस N6X' (OnePlus N6X) हा याचा थेट स्पर्धक आहे. याच्या 4GB + 64GB व्हेरिएंटची किंमत 18,499 रुपये, तर 4GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 19,999रुपये आहे. यात 120Hz रिफ्रेश रेट असलेली 6.8-इंचाची HD+ LCD स्क्रीन आणि 7,000mAh ची मोठी बॅटरी आहे. मात्र, डिस्प्ले रिझोल्यूशन आणि पॅनेल तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत सॅमसंग सरस ठरतो; कारण यात 'फुल HD+ AMOLED' स्क्रीन आहे, जी अधिक स्पष्ट प्रतिमा आणि गडद काळे रंग (deeper blacks) प्रदान करते. सॅमसंगचा कॅमेरा सेटअपही अधिक बहुउपयोगी (versatile) आहे.
याव्यतिरिक्त, यात 'गोरिल्ला ग्लास व्हिक्टस' (Gorilla Glass Victus) चे संरक्षण आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट मिळतो. ज्यांना मोठी बॅटरी आणि स्मूथ स्क्रोलिंग हवी आहे, त्यांच्यासाठी 'वनप्लस' एक चांगला पर्याय असू शकतो; परंतु ज्यांना डिस्प्लेची गुणवत्ता, कॅमेऱ्याची अष्टपैलुता, स्क्रीनचे संरक्षण आणि स्लिम डिझाइन महत्त्वाचं वाटतं, त्यांच्यासाठी सॅमसंगचा हा फोन अधिक योग्य आहे. सॅमसंगच्या स्वतःच्या श्रेणीमध्ये, 'F70E' हा कमी किमतीत उपलब्ध आहे, तर अधिक बजेट असलेल्या ग्राहकांसाठी 'प्रो' (Pro) मॉडेलचा पर्यायही आहे. एकूणच, 20,000 रुपयांच्या किमतीच्या श्रेणीत 'गॅलेक्सी F70 5G' (Galaxy F70 5G) हा एक उत्तम आणि संतुलित पर्याय आहे, ज्यामध्ये उच्च दर्जाचा डिस्प्ले, OIS-युक्त कॅमेरा, टिकाऊ काच आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट मिळतो. फ्लिपकार्टवर मिळणाऱ्या लाँच ऑफर्समुळे हा फोन अधिक आकर्षक ठरू शकतो.
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